Superliga malého fotbalu rozjíždí nový ročník. Kategorie Hobby láká nováčky
Řada turnajů malého fotbalu se pravidelně koná po celé České republice. A vedle trofejí za vítězství v tomto klání může účastníkům přinést také vstupenku do oficiálních systémových soutěží pořádaných Asociací malého fotbalu České republiky.
S novým rokem se opět rozjíždí Superliga malého fotbalu, která se hraje v sedmi kategoriích – do 10, 12, 15, 19 a 23 let, žen a mužů. A kromě poslední jmenované mužské soutěže, jež má dlouhodobou základní část, se všechny ostatní hrají systémem kvalifikací, z nichž nejlepší postoupí na Superfinále malého fotbalu. To hostí 20. června 2026 opět Český Dub. Zde pak pozná malý fotbal domácí šampiony ve všech kategoriích.
„Snažíme se dlouhodobě, abychom měli ucelený systém organizování mládeže, který by měl potenciál vydržet nějakou dobu ideálně beze změn. Jenže lidé obecně méně sportují, a když s něčím přijdeme, za chvilku to musíme modifikovat, navíc nám naše klubová struktura nenabízí mnoho možností, jak celostátní soutěže dlouhodobě udržitelně realizovat, natož rozšiřovat,“ poznamenal Petr Brejla, sportovně-technický ředitel Asociace malého fotbalu České republiky.
Do Superfinále proniknou dva nejlepší celky ze semifinále, které hostí 8. května Pardubice. Tato cesta ovšem platí pouze pro týmy a kluby, které splňují podmínky kategorie Elite, tedy patří mezi řádné členy Asociace malého fotbalu České republiky a mají svou právní identitu.
Kdo chce zasáhnout do semifinále v Pardubicích, musí mít za sebou účast minimálně na třech turnajích kategorie Elite v soutěžním ročníku, nebo v dlouhodobé soutěži Elite s minimálním počtem čtyř celků. „Takže když výběr třeba v kategorii U12 absolvuje tři turnaje Elite, například v Brně, Olomouci a Jihlavě, splní kvótu a může se do určitého data přihlásit do semifinále, které bude 8. května v Pardubicích. Z něj vede cesta na Superfinále,“ uvedl příklad Brejla.
Jak nakouknout malého fotbalu?
Vedle klání pro kategorii Elite ovšem Asociace malého fotbalu podporuje také zájemce, kteří nepatří mezi její členy, ale mají chuť si zahrát malý fotbal. Pro ně pořádá turnaje, nebo zaštítí jejich organizaci v kategorii Hobby. „Dřív jsme striktně chtěli, aby ten, kdo hraje systémové soutěže, byl okamžitě členem asociace, měl IČO, ale administrativní věci spoustu potencionálních klubů odradily,“ objasnil Brejla.
Teď se takové kluby nebo týmy mohou účastnit turnajů malého fotbalu bez složité administrativy, zahrát si na amatérské úrovni, aniž by patřily mezi členy asociace. „Kategorie Hobby je malý fotbal na zkoušku, předstupeň do systémových soutěží Elite. Funguje to trochu jako náborová aktivita. Kopíruje všechny vypsané soutěžní kategorie Superligy malého fotbalu kromě mužů, což je dlouhodobá celostátní soutěž,“ přiblížil sportovně-technický ředitel.
Na webových stránkách malyfotbal.cz se mohou hlásit organizátoři turnajů Hobby, stejně jako zájemci o účast na nich. Ale o titul mistrů České republiky kluby bez splnění podmínek kategorie Elite usilovat nemohou. „Kdo hraje Hobby, zúčastňuje se těchto turnajů, nemá možnost kvalifikovat se na semifinále do Pardubic, natož pak na Superfinále do Českého Dubu,“ vysvětlil Brejla. „Hobby turnaje jsou však vstupenka do malého fotbalu a rádi bychom těmito aktivitami přilákali více týmů a hlavně dětí do sice amatérského, ale organizovaného sportu, a to jak do systémových celostátních soutěží, tak do těch oblastních a krajských,“ doplnil.
Asociací malého fotbalu České republiky láká nové hráče • Asociací malého fotbalu České republiky