TOP 50 talentů: stoper rychlík, jediný gólman i záložník, co se trápí v Juventusu

TOP 50 talentů: stoper rychlík, jediný gólman i záložník, co se trápí v JuventusuZdroj: koláž iSport
Adam Sosna v dresu Juventusu
Martin Kovář ze Slavie
Matyáš Moučka v dresu Baníku Ostrava
POŘADÍ NA 50. - 41. MÍSTĚ | Tradiční seriál deníku Sport TOP fotbalových 50 talentů se po roce vrací. Na úvod vám přinášíme nadějné hráče z páté desítky nejlepších. Koho mezi nimi najdete? Po dvou zástupcích má Sparta i Slavia, ale umístil se také záložník, který se trápí ve slavném Juventusu.

Jak vznikal žebříček?

Žebříček TOP 50 nejlepších fotbalových talentů sestavil deník Sport ve spolupráci s trenéry a šéftrenéry reprezentací U21, U20, U19, U18, U17, U16 a U15 a 15 účastníky I. ligy staršího dorostu (U19).

V úvahu přicházeli jen čeští fotbalisté s ročníkem narození 2006 a mladší, z nichž každý respondent ankety vybral vlastní pořadí deseti nejlepších.

