TOP 50 talentů: stoper rychlík, jediný gólman i záložník, co se trápí v Juventusu
POŘADÍ NA 50. - 41. MÍSTĚ | Tradiční seriál deníku Sport TOP fotbalových 50 talentů se po roce vrací. Na úvod vám přinášíme nadějné hráče z páté desítky nejlepších. Koho mezi nimi najdete? Po dvou zástupcích má Sparta i Slavia, ale umístil se také záložník, který se trápí ve slavném Juventusu.
Jak vznikal žebříček?
Žebříček TOP 50 nejlepších fotbalových talentů sestavil deník Sport ve spolupráci s trenéry a šéftrenéry reprezentací U21, U20, U19, U18, U17, U16 a U15 a 15 účastníky I. ligy staršího dorostu (U19).
V úvahu přicházeli jen čeští fotbalisté s ročníkem narození 2006 a mladší, z nichž každý respondent ankety vybral vlastní pořadí deseti nejlepších.