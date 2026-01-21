Šéf vzdělání českých trenérů o výchově: Vyrobit hráče pro ligu je lepší než výsledek
Hodiny studia, praxe na tréninku mladých hráčů a třeba také různé zahraniční stáže. Cestu fotbalových trenérů popisuje v rozhovoru pro deník Sport a web iSport vedoucí koučů v Úseku trenérů a vzdělávání na FAČR Petr Janoušek. Jedním z hlavních nešvarů u začínajících koučů v Česku podle něj bývá příliš velký důraz na výsledky zápasů. „Úspěch je, když vám projde generace a vy z každého ročníku vyrobíte hráče pro ligu, pro reprezentaci, pro zahraničí. Ne že vyhrajete turnaj v patnácti letech," říká Janoušek.
Cesta k trenérské licenci v Česku nemusí začínat v profesionálním fotbale, ale klidně u dětí na malém hřišti. Petr Janoušek popisuje, jak funguje celý systém od prvních kroků přes evropské licence až po nejvyšší profesionální úroveň. „Smyslem je, aby trenér jen nehodil balon mezi děti, ale aby je cíleně vedl,“ líčí šéf vzdělání českých trenérů klíčové aspekty.
Kudy vstoupit do světa fotbalových trenérů?
„Často to začne jednoduše: tatínek přijde na trénink, chytne ho to a začne se o věci zajímat. První forma je takzvaný ´leader certifikát´. Ten je určený pro úplný začátek – aby mohl fungovat jako vedoucí nebo první dospělý u dětí, který ví, jak s nimi bezpečně a smysluplně pracovat. Hned na to navazuje první národní trenérská licence FAČR, která dnes zabere 27 hodin studia. Člověk si zde v krátkém čase sáhne na základ: jak sestavit trénink, jak vytvořit bezpečné prostředí, jak děti motivovat, jak plánovat proces. Smyslem je, aby trenér jen nehodil balon mezi děti, ale aby je cíleně vedl. Obecně jsme rádi za každého člověka, který chce podpořit děti ve sportování: tatínky, strejdy, tety i maminky.“
Chápu. A co kdybych pak chtěl trénovat profesionální fotbal?
„Na základ pak navazují evropsky uznávané licence UEFA C a UEFA B. Tam už trenér postupně získává kompetence nejen pro malý fotbal, ale na vyšší úrovni i pro velký fotbal. Zvyšuje se náročnost: účastníci chodí na náhledové tréninky, fungují workshopy, dělá se praxe přímo v tréninkovém procesu – na dětech, dorostu i u starších kategorií. Trenéři už se učí analyzovat zápas, ale i vlastní trénink, tedy jestli to, co si stanovil jako cíl, skutečně tréninkem naplnil.