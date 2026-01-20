Čeští trenéři v mezinárodním srovnání zaostávají. Proč? Inspiraci nabízí italská škola
Český cech trenérů v mezinárodním srovnání zaostává. Dokládá to zdlouhavé a strastiplné hledání nového reprezentačního kouče, zahraniční cesta Sparty i fakt, že v předních ligách světa nepůsobí jediný našinec. Své zástupce přitom mají v nejlepších pěti soutěžích Poláci, Rumuni i Chorvaté. Že se z Chance Ligy dá vyhoupnout k věhlasnému angažmá, dokázal Brian Priske. Co výchovu stratégů v Česku sráží a v čem se mohou učit od taktiků z Itálie? Roční iSport Premium za zvýhodněnou cenu >>>
Rumun Christian Chivu vede italskou Serii A s Interem, Němec Hansi Flick vévodí La Lize s Barcelonou, Španěl Mikel Arteta, pronásledován krajany Pepem Guardiolou a Unaiem Emerym, je s Arsenalem lídrem Premier League a bundesligu drtí Belgičan Vincent Kompany v Bayernu Mnichov. V čele čtyř z pěti největších lig jsou zahraniční trenéři. Navíc ve zbylé Ligue 1 dýchá PSG Španěla Luise Enriqueho na záda Nantes.
Trend je jasný. Zahraniční trenéři hrají v nejlepších soutěžích prim. Českých koučů se to ale netýká. Za posledních dvacet let na této úrovni působila jen trojice tuzemských stratégů. Zdeněk Zeman, který je s celkovými 358 zápasy na lavičce Serie A jednoznačně nejúspěšnějším českým trenérem, Ivan Hašek, jenž strávil sezonu v Saint-Étienne, a Jaroslav Plašil – ten zaskočil v jednom duelu na lavičce Bordeaux.
„Určitě hraje roli jazyková vybavenost a také je v zahraničí větší trpělivost. U nás je často tlak na rychlý výsledek a šikovný trenér je rychle přesunut výš, aniž by byl po všech stránkách připraven,“ hledá hlavní příčiny neutěšivé statistiky Petr Janoušek, vedoucí úseku trenérů a vzdělávání FAČR.