Reprezentace dvakrát porazila Ukrajinu, trenéři prozradili první jméno pro EURO
Sérii bez porážky natáhli čeští reprezentanti malého fotbalu už na čtyři utkání. V přípravě na mistrovství Evropy se ve slovenském Púchově se v neděli dvakrát utkali s Ukrajinou a oba duely ovládli shodně 4:0. Trenéři pak také prozradili první jméno pro soupisku pro nadcházející mistrovství Evropy.
V prosinci proti stejnému soupeři Češi remizovali 2:2 a následně zdolali domácí Slovensko 3:2. Materiál z těchto duelů trenéři představili hráčům na videu po příjezdu do Púchova a výsledek se okamžitě dostavil. „Ukázali jsme si několik poznatků z minulého srazu a následně jsme měli trénink, který jsme si se Staňou Lerchem nachystali na rotaci, standardní situace a střelbu,“ přiblížil hlavní kouč národního týmu Patrik Levčík, co se svým asistentem hráčům připravili.
Dvě utkání s Ukrajinou následovala v neděli v rychlém sledu, první začínalo v devět hodin ráno, druhé dvě hodiny po poledni. Čeští reprezentanti vyhráli obě výsledkem 4:0, v každém se trefil Esat Iljazi z Mostu.
„Pozitivní bylo, že jsme udrželi dvě čisté konta, ale je na místě říct, že Ukrajina neměla takovou kvalitu jako poslední sraz. Každopádně pomalu už hráči přenášejí na hřiště, co po nich chceme. Na dalších srazech to budeme opět pilovat a přidávat další věci, které se musejí naučit, abychom byli nachystaní na mistrovství Evropy,“ uvedl Levčík s tím, že další přípravný kemp se uskuteční 6. až 8. února.
Evropský šampionát v malém fotbale hostí od 27. května do 4. června Zimní stadion Ondreje Nepely ve slovenské metropoli Bratislavě a stavitelé českého národního týmu už mají jasno, že tam povolají příbramského obránce Filipa Šrajna. „Je zatím jediný, kdo má jisté místo v nominaci na mistrovství Evropy. Filip Šrajn má potenciál do budoucna a maká na každém srazu. Samozřejmě mu ještě chybí zkušenosti, ale to už je na nás, abychom s ním dobře pracovali,“ sdělil Levčík.
Výsledky z Púchova:
1. utkání: Česká republika – Ukrajina 4:0
Branky: Jelínek, Exner, Bíro, Iljazi.
2. utkání: Česká republika – Ukrajina 4:0
Branky: Stránský, Iljazi, Šrajn, Doubravský.
Český výběr na kempu v Púchově
Brankáři: Ondřej Bíro (Most), Dominik Kunický (Vikings Brno).
Hráči do pole: David Cupák, Jan Havel, Bohumír Doubravský, Dominik Šmerda, Ondřej Paděra, Tomáš Jelínek (všichni Vikings Brno), Esat Iljazi, Daniel Kasal, Pavel Exner (všichni Most), Jaroslav Kubát, Josef Stránský (oba PAMAKO Pardubice), Filip Šrajn (Partyzan Příbram).