Český fotbal obsadil důležité pozice, vítězové jsou z FAČR. Co zahraniční adepti?
Půlroční hledání správných mužů skončilo. Český fotbal zná nástupce technického ředitele Ericha Brabce, jehož původní pozice byla rozdělena na dvě místa. Aleš Křeček se stal sportovním ředitelem a Petr Janoušek bude nově zastávat funkci manažera rozvoje mládeže. „Považujeme to za důležité rozhodnutí,“ uvedl předseda asociace David Trunda na čtvrteční tiskové konferenci po mimořádném zasedání výkonného výboru. Potvrdila se tak predikce iSportu.
Oba vítězové výběrového řízení momentálně pracují na FAČR. Křeček zastává pozici hlavního trenéra reprezentační dvacítky, Janoušek pak vedl Úsek trenérů a vzdělávání. „Znalost prostředí je obrovskou výhodou. U obou kandidátů nás oslovila hloubka jejich koncepce a způsob, jakým chtějí český fotbal posouvat,“ vysvětlil Trunda.
V kancelářích se shromáždilo celkem čtyřiačtyřicet přihlášek na obě pozice, dvě z nich údajně byly i od zahraničních zájemců. „Proběhla s nimi komunikace, ale jak jezdíme po České republice a bavíme se s různými předsedy a členy výkonného výboru, poznali jsme, že pro zahraniční kandidáty by to bylo obtížné. Potřebujeme někoho, kdo nám pomůže proces rychle nastartovat a uchopit koncepci,“ zmínil Trunda.
Sportovní ředitel, tedy Křeček, bude mít na starost sportovní strategii českého fotbalu u mužských i ženských týmů s důrazem na rozvoj mládeže. „Jeho prezentace a koncepce splňovala naše očekávání,“ řekl Trunda. „Zná fungování fotbalové asociace a ví, co je potřeba. Přesně pojmenoval negativní věci, které je potřeba rozvíjet, zaměřil se především na mládežnické reprezentace U15 až U21, rozvoj regionálních akademií, trenérů a další věci,“ pokračoval předseda.
Pozitivní výsledky co nejdříve
Křeček má zkušenosti nejen z působení u mládežnických národních výběrů, ale pracoval i v klubech, jakými jsou Zbrojovka Brno, Zlín, Baník, Slavia, Ústí nebo Jihlava – ať už jako asistent, nebo hlavní kouč.
Janoušek, nový manažer rozvoje mládeže FAČR, začínal s trenérstvím u mládeže Baníku Ostrava. V roce 2006 přesunul k mládeži pražské Sparty. Tam vedl kupříkladu úspěšný ročník 1992, později koučoval také druholigové béčko.
„Nebudou fungovat jednotlivě, ale je to o spojení. Jednotlivá oddělení musí spolupracovat, vše bude také napojené na generálního manažera Pavla Nedvěda. Bude tam velká diskuze, jak dál rozvíjet mládežnický fotbal. Také rozvoj trenérů je pro nás obrovské téma,“ poznamenal Trunda.
Ten si s „novými“ spolupracovníky stanovil kontrolní body, na základě jejich (ne)plnění se budou obě pozice postupně upravovat. Křeček s Janouškem se pustí do práce okamžitě. „Budeme chtít, aby výsledky všichni pocítili v pozitivním slova smyslu co nejdříve,“ prohodil generální sekretář Stanislav Rýznar.