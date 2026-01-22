FAČR má nového sportovního ředitele, cizinci byli mimo hru. STES? Minus 16 milionů
Téměř půlroční hledání správných mužů skončilo. Fotbalová asociace zná nástupce Ericha Brabce, jehož původní pozice byla rozdělena na dvě místa. Jak deník Sport a web iSport predikoval, Aleš Křeček se stal sportovním ředitelem a Petr Janoušek bude nově zastávat funkci manažera rozvoje mládeže. „Považuju to za velmi důležité rozhodnutí. I když trochu trvalo, jsem rád, že jsme tomu věnovali spoustu času,“ uvedl předseda FAČR David Trunda na čtvrteční tiskové konferenci.
Pro současné zaměstnance na Strahově nejde o nové tváře. Vítězové výběrového řízení aktuálně pracují na fotbalové asociaci. Aleš Křeček je trenérem reprezentační dvacítky, Petr Janoušek pak vede Úsek trenérů a vzdělávání. Byť druhému z nich vypršela na konci minulého roku platná smlouva.
„Znalost prostředí je obrovská výhoda. Jejich prezentace koncepcí a rozvoje jednotlivých oddělení nám dávala smysl,“ zdůvodnil rozhodnutí šéf asociace David Trunda s tím, že výkonný výbor zvolil oba jednohlasně na čtvrtečním mimořádném zasedání.
Ve finále šlo o velmi zdlouhavý proces. Loni v srpnu odešel z pozice technického ředitele nechtěný Erich Brabec a půl roku se čekalo, kdo nastoupí místo něj. Asociace vyhlásila výběrové řízení na „rozdělené“ pozice sportovního ředitele a manažera pro sportovní rozvoj (development manažera).
V kancelářích na Strahově se shromáždilo celkem čtyřiačtyřicet přihlášek na obě místa, která jsou důležitá pro rozvoj fotbalu v Česku. Ti, kteří prošli prvním sítem, byli minulou středu pozváni na pohovor, aby ústně představili své prezentace a čelili otázkám pětičlenné komise.
Na užším seznamu byla i známá jména jako trenéři Roman Pivarník, donedávna technický ředitel Slovenského fotbalového svazu, a Josef Csaplár, který dlouhodobě upozorňuje na potřebu systémových změn ve fungování českého fotbalu.
Cizinci mimo hru
Dalším z uchazečů byl například manažer Pavel Vandas. Mezi těmi, kdo se vydali na Strahov, figuroval i bývalý vedoucí fotbalového oddělení deníku Sport Jan Podroužek, který aktuálně působí jako asistent trenéra v béčku Viktorie Žižkov.
Vedle tuzemských kandidátů se údajně objevily také čtyři zahraniční možnosti. „Proběhla s nimi komunikace, měli jsme blízko k úvaze o zahraničním kandidátovi,“ zmínil Trunda. Přesto ani jedna z variant nebyla reálně ve hře. „Jak jezdíme po České republice a bavíme se s předsedy a členy jednotlivých výborů, vidíme, že by to bylo pro ně obtížné. Potřebujeme někoho, kdo nám pomůže celý proces rychle nastartovat a koncepčně uchopit.“ Proto padla volba na zaměstnance asociace.
Křeček má zkušenosti nejen z působení u mládežnických národních výběrů, ale pracoval také v klubech jako Zbrojovka Brno, Zlín, Baník, Slavia, Ústí nebo Jihlava – ať už jako asistent, nebo hlavní trenér.
„Zná fungování fotbalové organizace a přesně pojmenoval negativní věci, na kterých je potřeba pracovat. Jeho prezentace a koncepce splňovala naše očekávání. Zaměřil se především na úsek mládežnických reprezentací od 15 do 21 let a popsal přesně záměr restrukturalizace akademií a celého mládežnického sektoru,“ řekl Trunda.
Janoušek, který začínal s trenérstvím u mládeže Baníku Ostrava a později se přesunul do Sparty, bude s Křečkem z pozice manažera rozvoje mládeže úzce spolupracovat. „Vyhodnotili jsme si výsledky rozvoje a fungování vzdělání ze strany asociace, a tam nás čeká strašně moc práce,“ líčil Trunda. „Jednotlivá oddělení musí spolupracovat, zároveň všechno bude napojené také na generálního manažera Pavla Nedvěda. Bude mezi nimi velká diskuze, jak dál rozvíjet mládežnický fotbal, stejně tak rozvoj trenérů je pro nás obrovské téma,“ doplnil.
Práce obou funkcionářů se bude postupně vyhodnocovat podle jasných kritérií. „Oba kandidáti představili kontrolní body pro období na tři a půl roku. Máme to jasně stanovené, pojmenovali jsme si primární i sekundární cíle, které představíme veřejnosti společně s oběma kolegy,“ slíbil Trunda.
Zatím se čeká ztráta 16 milionů
Výkonný výbor schválil na mimořádném zasedání také rozpočet pro tento rok pro celou skupinu společností spadajících pod fotbalovou asociaci. U marketingové společnosti STES se počítá v tuto chvíli se ztrátou šestnáct milionů korun. „Podívali jsme se na to, aby STES opravdu plnil funkci marketingově-obchodní společnosti, jak má. Udělali jsme změny, abychom tam udělali trochu jinou práci než v minulých letech a partneři jasně věděli, že spolupráce s námi má smysl,“ uvedl předseda asociace David Trunda s tím, že jednotlivé rozpočty se budou každý měsíc vyhodnocovat a případně aktualizovali. „Věřím, že na STESU se dostaneme třeba i do pozitivních čísel příchodem nových partnerů,“ dodal.