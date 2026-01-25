Celý žebříček TOP 50 talentů: synové legend, 12 slávistů a 12 sparťanů, zase stejný vítěz
Unikátní žebříček iSportu a deníku Sport TOP 50 fotbalových talentů je tady. Najdete v něm syny známých otců (Sivok, Buffon, Piták, Slončík), z klubů mají nejvíc zástupců Slavia a Sparta po dvanácti a na vrcholu stojí stejný hráč jako minule. Projděte si kompletní pořadí.
Jak vznikal žebříček
Žebříček TOP 50 nejlepších fotbalových talentů sestavil deník Sport ve spolupráci s trenéry a šéftrenéry reprezentací U21, U20, U19, U18, U17, U16 a U15 a 15 účastníky I. ligy staršího dorostu (U19). V úvahu přicházeli jen čeští fotbalisté s ročníkem narození 2006 a mladší, z nichž každý respondent ankety vybral vlastní pořadí deseti nejlepších.