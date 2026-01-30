Dominantní hráč na TV trhu sportu posílil: získal poslední klíčové stanice, které mu chyběly
Streamingová platforma Oneplay ze skupiny Nova dál posiluje své postavení na trhu sportovních přenosů. Nově do své programové nabídky zařazuje kanály Sport 1 a Sport 2, které dosud patřily mezi poslední významné sportovní stanice mimo její portfolio.
Zařazení obou kanálů umožnila víceletá dohoda se společností AMC Networks International. Divákům budou stanice dostupné od pondělí 2. února. Veškerý špičkový fotbal se tím stěhuje na jedinou adresu. Hlavním tahákem Sport 1 a Sport 2 je italská liga.
Už před rokem Nova získala anglickou ligu přes stanici Canal+ Sport poté, co uzavřela dohodu se Skylinkem, který do té doby na Premier League držel exkluzivitu. Stanice Nova Sport dále vysílají elitní fotbal z Německa, Francie a Španělska. Arena Sport pak skrze Oneplay poskytuje nizozemskou, belgickou, rakouskou či portugalskou nejvyšší soutěž.
Získání Sport 1 a Sport 2 do stáje Oneplay výrazně proměňuje situaci na trhu placené televize. Právě tyto kanály dosud představovaly jednu z hlavních programových výhod konkurenčních služeb, jako jsou Telly, Skylink Live TV, Magenta TV nebo Vodafone TV.
Teď už všechny české zápasy Evropské a Konferenční ligy
Nejvýraznějším lákadlem nové akvizice je mimo jiné italská fotbalová Serie A. Bez Sport 1 a Sport 2 neměli předplatitelé Oneplay přístup ani ke všem utkáním Evropské ligy a Konferenční ligy, včetně zápasů českých klubů.
Oneplay už nyní drží exkluzivní práva na vysílání nejvyšší české fotbalové ligy a hokejové extraligy, které jsou dostupné výhradně prostřednictvím svých prémiových kanálů.
„Zařazení Sport 1 a Sport 2 je logickým krokem, který výrazně posiluje naši nabídku a potvrzuje naši pozici jako komplexní sportovní destinace,“ uvedla Anna Lenerová, ředitelka akvizice sportovního obsahu a placených televizních kanálů TV Nova.
Program Sport 1 a Sport 2 zahrnuje kromě Serie A také druhou italskou ligu, domácí pohár Coppa Italia a reprezentační zápasy v rámci Ligy národů či kvalifikaci na fotbalové EURO a MS.
Stanice zároveň vysílají tenisové turnaje kategorie WTA 250, evropskou šňůru šipkařských turnajů PDC nebo hokejovou Ligu mistrů. Součástí nabídky jsou i nejvyšší hokejové soutěže ve Švýcarsku a Švédsku či házenkářská Liga mistrů EHF a EHF European Cup.
Nové kanály budou součástí dvou nejvyšších balíčků Oneplay – Extra Sport za 599 korun měsíčně a Maximum za 799 korun měsíčně.
Nova Sport a Oneplay navíc nedávno získali práva na ragbyové mistrovství světa 2027 a koukají po dalších položkách z repertoáru České televize: Euro Hockey Tour či juniorský hokejový šampionát.