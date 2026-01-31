Rozvod se pořádně prodražil! Kolik musí někdejší hvězda Bayernu platit za výživné?
Devět let to vypadalo na idylku, jenže v dubnu minulého roku se manželství jednoho z nejznámějších sportovních párů definitivně rozpadlo. Fotbalový mistr světa z roku 2014 Bastian Schweinsteiger se rozvedl s bývalou tenistkou Anou Ivanovičovou. Německý magazín BUNTE teď přišel s informací, kolik peněz musí někdejší hvězda Bayernu Mnichov přispívat na své tři děti.
Ana Ivanovičová s Bastianem Schweinsteigerem spolu žili devět let, nicméně zkraje minulého roku se srbská tenistka přestěhovala do Bělehradu, kam s sebou vzala i syny Luku (7), Leona (5) a Thea (1). Manželství jednoho z nejznámějších sportovních párů tak bylo definitivně u konce.
Krátce po rozvodu si oba museli vyjasnit finanční záležitosti. Podle německého magazínu BUNTE soud na Mallorce určil, že bývalý střední záložník má měsíčně platit v přepočtu 365 tisíc korun na jedno dítě, celkové výživné ho tak vyjde na víc než dvanáct milionů korun ročně.
Ze soudních dokumentů vyplývá, že dvojice žila vskutku nákladným stylem. Měsíčně utrácela za stravu, domácí personál i hlídání pro děti. Každá z ratolestí měla vlastní chůvu, přičemž součástí domácnosti byli i zahradník, kuchař nebo několik dalších uklízeček.
Zatímco Schweinsteiger si po skončení fotbalové kariéry přivydělává jako analytik u německé televize, Ivanovičová se věnovala rodinnému podnikání v oblasti pěstování jablek. Vítězka French Open z roku 2008 navíc podepsala doživotní smlouvu se známou sportovní značkou, díky které si přijde na téměř 58 milionů korun ročně.