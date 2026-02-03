Největší zimní přestupy: bomba City, teenager do Arábie či šokující odchod z Anglie
Zimní přestupové okno se v největších evropských fotbalových ligách uzavřelo a jako obvykle v něm položily nejvíc peněz na stůl kluby z Premier League, které se postaraly o sedm z deseti nejnákladnějších přesunů. Největší haló způsobil žádaný Antoine Semenyo, za něhož zaplatil Manchester City 1,7 miliardy korun. Za ním se pak umístili nyní již bývalí spoluhráči Ladislava Krejčího a Tomáše Součka. Odchodem do Arábie šokoval extrémně talentovaný teenager z Francie. V článku iSportu se podívejte na výběr deseti největších zimních transferů.
Antoine Semenyo
Věk: 26 let
Pozice: útočník
Země: Ghana
Kluby: Bournemouth → Manchester City
Částka: 72 milionů eur (1,7 miliardy korun)
Největší bomba lednového termínu je žádaný ofenzivní univerzál Bournemouthu, který se několik měsíců mohl přebírat v nabídkách velkoklubů a nakonec si vybral cestu do modrého klubu z Manchesteru. Primárně nastupuje na křídle, ale umí zaskočit i na hrotu útoku. Za poslední rok a půl nasázel za menší anglický klub 21 ligových branek, v dresu „citizens“ se trefil už čtyřikrát v prvních pěti startech. Jde o hotového hráče s okamžitým vlivem na tým.
Jørgen Strand Larsen
Věk: 25 let
Pozice: útočník
Země: Norsko
Kluby: Wolverhampton → Crystal Palace
Částka: 49,7 milionů eur (1,2 miliardy korun)
Norský dlouhán zaujal především v minulé sezoně, kdy čtrnácti góly v Premier League zachránil Wolves v nejvyšší soutěži a už v létě se kolem něj točily další celky. Nakonec zůstal a aktuální sezona mu vůbec nevychází. Ve 22 zápasech se trefil jen jednou, a to z penalty. Dříve extrémně produktivní útočník se zasekl a patří mezi symboly zmaru Wolverhamptonu. Obří přestupová částka tak v současnosti vypadá naprosto bláznivě.
Lucas Paquetá
Věk: 28 let
Pozice: záložník
Země: Brazílie
Kluby: West Ham → Flamengo
Částka: 42,0 milionů eur (1 miliarda korun)
Velký šok pro fotbalový trh. Hráč v nejlepších letech se stěhuje z nablýskané Premier League do brazilské ligy za miliardu korun, rekordní částku brazilské soutěže. Flamengo využívá pozice jednoho z největších jihoamerických celků a otáčí peníze získané na letním mistrovství světa klubů, které narušují zavedené pořádky světového fotbalového marketu. Spoluhráč Tomáše Součka se tak vrací zpět do klubu, který ho přivedl do velkého fotbalu. Ještě pár měsíců zpět se přitom jeho jméno spojovalo s Manchesterem City.
Conor Gallagher
Věk: 25 let
Pozice: záložník
Země: Anglie
Kluby: Atlético Madrid → Tottenham
Částka: 40,0 milionů eur (972 milionů korun)
Odchovanec Chelsea se vrací zpět do Anglie a do Londýna. Za rok a půl se v Atlétiku Madrid příliš výrazně neprosadil a nyní zkusí štěstí v Tottenhamu, kde se okamžitě posunul do základní sestavy a výborným výkonem korunovaným gólovou asistencí si rychle získal fanoušky při utkání proti Manchesteru City (2:2). Pohyblivý střední záložník, schopný zahrát na pozicích 6, 8 i 10 přesně splňuje profil, který Spurs několik let hledali.
Brennan Johnson
Věk: 24 let
Pozice: útočník
Země: Wales
Kluby: Tottenham → Crystal Palace
Částka: 40,0 milionů eur (972 milionů korun)
Rychlonohý forvard v této sezoně vypadl ze základní sestavy Tottenhamu a stěhuje se jen 25 kilometrů ze severu Londýna na jih, kde bude oblékat dres Crystal Palace. Přesně měsíc šlo o nejdražší nákup v historii klubu, než ho překonal Jørgen Strand Larsen, s nímž by měl vytvořit úderné duo. Stále v relativně mladém věku by měl okamžitě pozvednout kvalitu ofenzivy „orlů“.
Ademola Lookman
Věk: 28 let
Pozice: útočník
Země: Nigérie
Kluby: Atalanta → Atlético Madrid
Částka: 35,0 milionů eur (850 milionů korun)
Rodák z Anglie reprezentující Nigérii patří mezi největší cestovatele mezi britskými hráči. Už si vyzkoušel anglickou, německou i italskou ligu a nyní míří do Španělska. Rychlík schopný zahrát kdekoli v ofenzivní linii patřil mezi hlavní útočné zbraně Atalanty. Do klubových dějin se zapsal především hattrickem ve finále Evropské ligy proti Leverkusenu v květnu 2024.
Oscar Bobb
Věk: 22 let
Pozice: útočník
Země: Norsko
Kluby: Manchester City → Fulham
Částka: 31,2 milionů eur (758 milionů korun)
Před pár lety patřil mezi největší vycházející hvězdy světového fotbalu a krátce po dvacátých narozeninách byl plnohodnotným členem mistrovského kádru Man City. Jenže pak si nešťastně zlomil nohu a vynechal prakticky celou minulou sezonu. Poté se do napěchované sestavy Pepa Guardioly neprosadil, a tak odchází do Fulhamu, který za na anglické poměry nikterak závratnou částku získal hráče s výjimečným potenciálem.
Kader Meïté
Věk: 18 let
Pozice: útočník
Země: Francie
Kluby: Rennais → Al-Hilal
Částka: 30,0 milionů eur (729 milionů korun)
O teenagera s ohromným potenciálem se zajímala prakticky celá Evropa. V osmnácti letech už má v životopise 29 startů ve francouzské Ligue 1 a v nich pět gólů. Bezmála dvoumetrový útočník se profiloval jako další velká superstar, ale stále v extrémně mladém věku se rozhodl pro krok stranou a přestup do saudskoarabské ligy. Přitom se mluvilo o zájmu například Manchesteru United.
Taty Castellanos
Věk: 27 let
Pozice: útočník
Země: Argentina
Kluby: Lazio → West Ham
Částka: 29,0 milionů eur (705 milionů korun)
„Kladiváři“ v boji o záchranu nutně potřebovali posílit na hrotu útoku a nemalé prostředky investovali do dvojice forvardů. Jako první přicestoval Brazilec Pablo za 23 milionů eur a pár dní po něm dorazil ještě o šest milionů dražší Taty Castellanos z Argentiny. Na jejich střelecké schopnosti se tak bude spoléhat Tomáš Souček a spol. při jarním snažení o cestu pryč ze sestupového pásma.
Rayan
Věk: 19 let
Pozice: útočník
Země: Brazílie
Kluby: Vasco da Gama → Bournemouth
Částka: 28,5 milionů eur (693 milionů korun)
V nejvyšší brazilské soutěži nastupoval už v 16 letech a nyní dělá další velký krok směrem do Premier League. Teenager zaujal úžasnými čísly – v minulé sezoně nasázel 20 branek v 57 utkáních a Bournemouth ho bude chtít co nejrychleji začlenit do sestavy. Jako levák hraje nejraději z pravého křídla a vzhledem k výborným fyzickým parametrům by mohlo jít o přímou náhradu za odcházejícího Semenya.