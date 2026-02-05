Další klín do rodiny Beckhamů! Brooklyn si nechal zakrýt tetování se slavnými rodiči
Slavný pár David a Victoria Beckhamovi dostává v posledních týdnech pořádně zabrat. Na veřejnost vyšla najevo vážná roztržka se synem Brooklynem (26), který měl rodičům vzkázat, že další komunikace je možná pouze přes právníky. Že nejde o krátkodobý výbuch emocí, ale hlubší rodinný rozkol, naznačuje i další krok čerstvě ženatého modela – nechal si zakrýt tetování s odkazy na své slavné rodiče.
Napětí v rodině se podle zahraničních médií táhne už delší dobu a jeho epicentrem má být vztah Davida a Victorie s Brooklynovou manželkou, herečkou Nicolou Peltzovou. Spory údajně začaly už před svatbou v roce 2022 a postupně nabíraly na intenzitě.
Média spekulují o rozdílných povahách, mocenských střetech i o tom, že Victoria nikdy plně nepřijala Brooklynovu partnerku do rodiny. Podle svědků zároveň byla jedním ze zlomových bodů právě svatba. Napětí vyvolalo chování Victorie Beckhamové během svatební oslavy, kdy měla na parketu nepatřičně strhnout pozornost na sebe. V jednu z klíčových chvil měla tančit se synem způsobem, který podle svědků zaskočil nevěstu a narušil atmosféru večera.
Obě strany všechny dohady dlouhodobě odmítají veřejně komentovat, zákulisní informace ale mluví o výrazném ochlazení vztahů.
Mimořádně bolestivá životní kapitola
Byť se podle zdrojů blízkých rodině bývalý fotbalista Manchesteru United snaží situaci uklidnit a vztah se synem urovnat, Brooklyn má být neoblomný. S rodiči nekomunikuje, měl si je zablokovat na sociálních sítích a veškeré kontakty údajně probíhají výhradně přes právní zástupce. Pro Davida, který se vždy prezentoval jako silně rodinně založený muž, jde o mimořádně bolestnou kapitolu života.
Další ránu ikoně anglického fotbalu uštědřil nyní. Jak odhalily nové fotografie, Brooklyn si nechal překrýt slovo „Dad“ (táta) na tetování na paži. Podle informací deníku The Sun plánuje písmena odstranit pomocí laseru. Změny se mají týkat i tetování na hrudi, které bylo věnované jeho matce Victorii a neslo osobní rodinný význam.
Zdá se, že bitva mezi Beckhamovými dospěla do bodu, z něhož není návratu. Brooklyn měl rodiče obvinit z šíření pomluv, manipulací či z toho, že nikdy plně nepřijali jeho ženu do rodiny. Zakrytá tetování tak nejsou jen estetickou úpravou, ale dalším bolestným symbolem rozpadu kdysi idylicky působící rodiny.