Reprezentanti znovu změřili síly s Ukrajinou: Prohra nás kopne do zadku, upozorňuje asistent
Těsná porážka, která může českému týmu i prospět. Národní tým malého fotbalu absolvoval další přípravný kemp ve slovenském Púchově, kde se dvakrát utkal s Ukrajinou. Při čtvrtém měření sil s tímto soupeřem v přípravném cyklu poprvé padl, a to 1:2. V následné odvetě se pak čeští reprezentanti výrazně zlepšili a zvítězili 7:2.
Od prosince se český výběr střetl s Ukrajinou pětkrát a má bilanci tří výher, jedné remízy a jedné porážky. „Prohráli jsme, ale před mistrovstvím Evropy je dobrý i takový výsledek, který nás trošku kopne do zadku, že bez poctivé práce a výkonu na sto procent to nepůjde. Na druhou stranu jsme v tom zápase nepropadli a Ukrajině jsme darovali, dá se říct, oba dva góly, naopak se trápíme v koncovce. Zápas byl pro kluky náročnější, protože jsme měli předtím dva tréninky a celkem výživné. To byl náš plán, abychom vyzkoušeli i zápas po nějaké zátěži, a bylo vidět, jak měli kluci těžší nohy, pohyb nebyl úplně ideální,“ líčil asistent českého trenéra Stanislav Lerch.
Po náročné sobotě zakončené večerním duelem přišla nedělní odveta, v níž český celek působil o dost lépe. „Ve druhém utkání už to bylo o poznání lepší, jak v nasazení, tak v pohybu. Trochu jsme pozměnili taktiku a chci kluky pochválit, že ji plnili, až na pár situací. Ale je to sport, chybičky jsou a vždy budou, jinak by nepadaly góly,“ poznamenal Lerch, pravá ruka hlavního kouče Patrika Levčíka.
Čeští reprezentanti absolvovali čtvrtý sraz v posledních třech měsících a trenéři pozorují, jak se mužstvo posouvá. „Musíme si s Levčou v nejbližších dnech ještě sraz podrobně vyhodnotit, ale hned na první dobrou jsme se shodli, že co po hráčích chceme, tak tam z nějaké části vidíme. Máknout musíme určitě na koncentraci po celý zápas, máme v něm výpadky a za to nás můžou soupeři potrestat na mistrovství Evropy,“ nabádal Lerch.
Evropský šampionát hostí od 27. května do 4. června slovenská metropole Bratislava na Zimním stadionu Ondreje Nepely. Čeští trenéři už mají představu o nominaci, zatím potvrdili, že počítají s příbramským obráncem Filipem Šrajnem. Poprvé v tomto cyklu vyzkoušeli například mistra světa i Evropy Františka Hakla, který se v Púchově dvakrát trefil, nebo Adama Jákla, jenž také jednou skóroval. „Někteří kluci se z různých důvodů nemohli zúčastnit, například kvůli nemoci. Takže jsme rádi, že máme kam sáhnout, nahradili je jiní a určitě nezklamali. Fery Hakl je přesně ten případ, je to ostřílený borec s plno zkušenostmi a víme, co od něj očekávat, proto jsme dosud chtěli vidět spíš jiné hráče,“ objasnil asistent trenéra.
Na všech přípravných kempech v tomto cyklu byl například mostecký Esat Iljazi, který si připsal už šest branek. Na posledním triumfu nad Ukrajinou 7:2 se podílel hattrickem. „Esi je zajímavý hráč, který vnáší svěží vítr do naší hry a má velkou šanci se do finální nominace dostat, ale to neznamená, že se uspokojí, musí chtít být ještě lepší. Co se týče dalších hráčů, určitě ukázali svoje kvality a jsou taky blíž Bratislavě, ale s klukama mluvíme na srazech postupně,“ podotkl Lerch.
Další přípravný kemp plánují stavitelé českého národního týmu na konci února v Brně. „Už budeme znát soupeře v základní skupině v Bratislavě, takže jsem zvědavý na první pocity kluků, jak to budou vnímat,“ doplnil asistent kouče.
Výsledky přípravy:
Česko – Ukrajina 1:2
Branka ČR: Hakl.
Česko – Ukrajina 7:2
Branky ČR: 3x Iljazi, Hakl, Paděra, Doubravský, Jákl.
Sestava české reprezentace v Púchově:
Brankáři: Ondřej Bíro (Most), Dominik Kunický (Vikings Brno).
Hráči do pole: Bohumír Doubravský, Dominik Šmerda, Tomáš Jelínek, Ondřej Paděra (všichni Vikings Brno), Esat Iljazi, Daniel Kasal, Pavel Exner, František Hakl (všichni Most), Josef Stránský (PAMAKO Pardubice), Filip Šrajn (Partyzan Příbram), Adam Jákl (Hanspaulka Praha).