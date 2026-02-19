Předplatné

Sport Magazín: pasti uvnitř Realu Madrid, Welsch s Ježdíkem i hokejista Richter

Video placeholder
Sport Magazín a téma: Kdo vládne v Realu Madrid? • Zdroj: isportTV
Sport Magazín: pasti uvnitř Realu Madrid, Welsch s Ježdíkem i hokejista Richter
Už v pátek vychází Sport Magazín a velké téma, kdo vlastně vládne v Realu Madrid. Prezident, trenér, nebo fotbalisté? Jiří Welsch a Michal Ježdík nešetří silnými myšlenkami v seriálu Branky, děti, rodiče. Zavzpomíná hokejista Pavel Richter, olympijský medailista a mistr světa. A poučná je i rubrika Anny Satoranské. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.

Co také najdete v páteční příloze deníku Sport:

  • Zaostřeno: Real Madrid / kdo vládne Bílému baletu?

  • Rozhovor: Jiří Welsch & Michal Ježdík / Branky, děti, rodiče

  • Z jiného úhlu: Anna Satoranská / čemu se vyhnout v jídle a pití

  • Paměť národa: Pavel Richter / hokejová legenda

  • Uniklo z facebooku: Kirsty Coventryová / šéfka MOV

  • Test: Mitsubishi Grandis

  • TV program: všechny sportovní stanice

