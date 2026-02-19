Předplatné

Love story slávistky Šlajsové a sparťana Sejka. Je to vtipný, ale srdci neporučíš

Jak vypadá život fotbalového páru Šlajsová a Sejk
Václav Sejk a Gabriela Šlajsová se zasnoubili.
Václav Sejk a Gabriela Šlajsová se zasnoubili.
Václav Sejk a Gabriela Šlajsová se zasnoubili.
Václav Sejk a Gabriela Šlajsová se zasnoubili.
Václav Sejk dostal od své lásky Gabriely sladkou odměnu.
Sparťan Sejk a slávistka Šlajsová se zasnoubili.
Sparťan Sejk a slávistka Šlajsová se zasnoubili.
Byl to příběh jak z Romea a Julie. Láska z rivalských fotbalových táborů. Gabriela Šlajsová v nové sérii Bohyně Slavie na Oneplay popsala, jak se jako slávistka seznámila s tehdejším sparťanem Václavem Sejkem. „Je to vtipný, ale srdci pak člověk neporučíš,“ prozradila.

K prvnímu kontaktu došlo – jak jinak- při ženském derby. „Tehdy byl ve Spartě v devatenáctce. Občas se nad tím pozastavím. Nikdy bych nevěřila, že věci z pračky vyndavám na kopečky Sparta a Slavie.“

Námluvy se současným útočníkem Olomouce pokračovaly. „Kluci dnes oslovují holky nejvíc na sociálních sítích. Neříkám, že to nezkoušel, ale nedostal odpověď. Musel zkusit třetí možnost a poslat dopis jako za starých časů a to už dostal odpověď. Tím si mě získal.“

Zamilovanému páru se v září narodila dcera, Sejk přestoupil v lednu z nizozemského Heerenvenu do Sigmy, Šlajsová se na začátku minulého roku rozhodla ze zdravotních důvodů přerušit kariéru.

Série Bohyně Slavie, která je k dispozici na Oneplay od 20. února, popisuje trnité cesty za titulem a doublem, přinese nepřikrášlený pohled na ženský profesionální fotbal a přiblíží i osobní životy vybraných hráček včetně tuzemské brankářské superhvězdy Barbory Votíkové. Tématy dokumentu budou touha po mateřství, hledání vlastní identity, nebo případ tajných nahrávek ze sprch.

