Výzkum radí mladým hráčům: Nechoďte do Itálie! Jak Češi zaostávají ve výchově talentů?
Je to scénář, který se objeví prakticky každý rok. Mladý reprezentační talent zaujme v juniorce svého klubu zahraniční skauty a ti mu předají lákavou nabídku – přesunout se už v 16 letech do Juventusu, Chelsea, nebo Bayernu. Je to dobrý krok? Jak ukazuje zevrubný výzkum CIES, větší šance na úspěšnou profesionální kariéru leží ve stabilitě, nikoliv brzké změně prostředí. Mladíci, kteří odešli do zahraničí, si vedli o 15 % hůř. Jak v celoevropském srovnání funguje Česko?
Výzkum CIES (Mezinárodní centrum sportovních studií), jednoho z největších sběratelů dat v evropském fotbale, vyšel v listopadu 2025 a obsahuje signifikantní vzorek. Observatoř sledovala 3375 fotbalistů (ročníky 1994-2001) ze 45 asociací UEFA, kteří v mládí reprezentovali svou zemi, a jejich vývoj od 15 do 24 let. Na základě své metriky „kapitálu zkušeností“, který je vypočítán na základě počtu odehraných minut v profesionálních ligách s kombinací kvality soutěže, pak vyhodnocovala, jak si hráči vedli, a jaké faktory jejich konečné uplatnění ve fotbale ovlivnily.
Ze všeho nejvíc se studie zaměřuje na hráčskou migraci. Když pohlédneme na celkové závěry, mladíci, kteří odešli do zahraničí, byli o 14,7 % méně úspěšní než ti, kteří s odchodem počkali. Toto zaštiťující číslo má ale spoustu proměnných – každá země se v úspěšnosti migrace liší, stejně tak záleží, kam mladíci míří.
Jak z výzkumu vyplývá, nejvíce hráčů do 18 let přivádí Anglie, Německo a Itálie, masivních 68 % ze vzorku. Tím nejhorším místem, kam se brzy v kariéře přesunout, je ale právě Apeninský poloostrov. Tam se v minulosti spálili i čeští talenti (Roman Macek, Daniel Samek, Samuel Grygar, Lukáš Vorlický). Kapitál úspěšnosti tam činí v průměru 15,2, jeden z vůbec nejnižších v Evropě.
Roli hraje nekompromisní prostředí, systém dorosteneckých týmu Primaver, ale i kulturní rozdíl. CIES poukazuje, že teenager z východní Evropy při přesunu na západ získává automaticky kariérní 25% deficit oproti jiným. „Pro takovou Bolognu je jednodušší si koupit patnáctiletého kluka z Pardubic než z vedlejšího klubu Serie B. Takových vezmou deset, jeden vyjde a zaplatí ty zbylé. Ale o těch devíti se nepíše,“ popisoval nedávno rozhovoru pro iSport šéf slávistické akademie Petr Hurych. Nedávno mu do Juventusu „utekl“ útočník Adam Sosna, který nyní rovněž nehraje.
Jak je to konkrétně s Čechy? CIES sledovala hned 75 hráčů z tuzemských mládežnických reprezentací a nutno říct, že v brzkých odchodech do zahraničí jsou čeští talenti ze sledovaného období relativně úspěšní. Jejich průměrný index je jen o 0,4 nižší oproti těm, co si vyberou zůstat, tedy statisticky zanedbatelný. Například Slováci mají markantní propad -6, Portugalci dokonce -10,4. Byť jsou v tomto ohledu i mnohem úspěšnější státy (Dánsko, Španělsko), Češi se v rámci střední a východní Evropy vymykají.
Komu se vyplácí brzký odchod do zahraničí?
|Země
|Kapitál zkušenosti migrantů
|1. Španělsko
|+15
|2. Dánsko
|+14
|3. Island
|+5,6
|4. Severní Makedonie
|+5,3
|5. Maďarsko...
|+3,3
|14. Česko
|-0,4
|15. Rumunsko
|-0,7
|16. Finsko
|-1,5
|17. Irsko...
|-2,3
|29. Slovensko
|-6
|30. Nizozemsko
|-7.9
|31. Rakousko
|-8,2
|32. Portugalsko
|-10,4
|33. Bulharsko
|-11
To vypovídá o lepší schopnosti hráčů se adaptovat (Michal Sadílek, Václav Černý, Patrik Schick), ale koreluje i s velkou mírou „přežíti“ českých mládežnických reprezentantů v profi fotbale. 93,3 % sledovaných Čechů stále hraje seniorskou profesionální ligu, což je solidní číslo, mimochodem vyšší než v Německu (92 %), nebo Švýcarsku (89 %).
V ostatních kategoriích ale začínají Češi mírně ztrácet: 80 % ze sledovaných hráčů si zahrálo nejvyšší soutěž, tedy každý pátý zůstal v nižších patrech fotbalu. Tady jde ve srovnání s Evropou o průměr - na jedné straně spektra jsou východní země (Gruzie a Srbsko kolem 97 %), na druhé Anglie s pouhými 68 % (množství hráčů ale hraje ve vysoce kvalitní Championship).
Kolik mládežnických reprezentantů si zahraje první ligu?
|Země
|%
|1.-2. Gruzie, Srbsko
|97,3
|3. Slovinsko
|94,7
|4. Chorvatsko
|93,3
|5. Černá Hora
|92
|6. Dánsko...
|90
|27. Slovensko, Polsko, S. Makedonie
|81,3
|30. Česko
|80
|31. Arménie...
|78,7
|42. Irsko
|66,7
|43. Albánie
|60
|44. Wales
|57,3
|Evropský průměr
|82,1
Ten největší problém pro Česko přichází v další sledované metrice – zda se mládežničtí talenti dotáhnou do áčka reprezentace. Zatímco evropský průměr činí 21 %, u nás je to jen 16 %, což zanechává Česko hluboko ve spodní čtvrtině žebříčku. Lépe jsou na tom všichni naši geografičtí sousedi.
Mládežničtí reprezentanti se startem za seniorský národní tým
|Země
|%
|1.-2. Nizozemsko, Srbsko
|34,7
|3. Gruzie
|33,3
|4.-5. Anglie, Itálie
|32
|6. Ukrajina...
|30,7
|22.-25. Německo, Lotyšsko, S. Makedonie, Slovensko...
|20
|34.-36. Bulharsko, Česko, Finsko
|16
|37.-41. Belgie, Bosna, Chorvatsko, Dánsko, Rusko
|14,7
|42. Ázerbájdžán
|13,3
|43.-44. Albánie, Severní Irsko
|12
|45. Skotsko
|5,3
|Evropský průměr
|21
Co se týče šancí mladých hráčům, při pouhém pohledu na průměrný věk prvoligového debutu by na tom Češi byli solidně. 18,7 let je nižší číslo než například v Polsku, ale v evropském srovnání je doslova průměrné. Horší je to ale s jejich etablováním: do 24 let mládežničtí reprezentanti nastřádali obecně 76 zápasů, což je rovněž průměr, ale zároveň nejnižší číslo ve střední Evropě. K tomu na hony vzdálené absolutně odstřeleným zemím (Španělsko, Nizozemsko, Srbsko). Pro českou mládež je ale zamyšlení srovnání se Slováky. V každé metrice, kterou výzkum měřil, zůstalo tuzemsko (někdy až příliš daleko) za našimi východními sousedy. Jediná věc, ve které jsou Češi lepší? Úspěšnost brzkých přestupů do zahraničí. A to není úplně vyznamenání pro náš systém…
Příchod mládežnických reprezentantů do profesionálního fotbalu
|Země
|Prům. počet zápasů do 24 let
|Prům. věk debutu v seniorské lize
|1. Španělsko
|124
|18,01
|2. Nizozemsko
|110
|18,31
|3. Srbsko
|108
|18,01
|4. Chorvatsko
|107,4
|18,04
|5. Norsko
|98,9
|17,82
|6. Slovensko...
|95,6
|18,39
|19. Česko
|76,2
|18,70
|20. Finsko
|76,1
|17,92
|21. Estonsko...
|66,9
|18,82
|43. Izrael
|51,1
|19,51
|44. Arménie
|47,6
|18,41
|45. Bělorusko
|43,0
|19,26
|Evropa celkem
|78,4
|18,63