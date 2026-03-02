Čech vzpomíná na úspěšnou baráž: Na hřišti byl písek… V nové roli zpovídal i Terryho
Pořád je naplněný energií, o fotbale mluví s vášní a radostí, navíc s bohatými osobními zkušenostmi a hlubokými znalostmi. Zvlášť, když se řeč stočí na Premier League. Petr Čech (43) během nedělního uvedení nového projektu Big Pete, jehož součástí bylo i promítání šlágru mezi Arsenalem a Chelsea, zavzpomínal také na baráž o postup na mistrovství světa, kterou na podzim 2005 zvládl v bráně národního týmu proti Norsku. Od té doby se Češi na velký turnaj nedostali, šanci budou mít za několik týdnů, startují na konci března doma proti Irsku. „Záleží, jak to kluci zvládnou psychicky,“ říká legendární gólman v rozhovoru pro iSport a Deník.
Petr Čech v neděli v Praze oficiálně představil nový projekt Big Pete, v němž pro stanici Canal Plus natočil rozhovory s výraznými osobnostmi období své kariéry. První díl startuje s bývalým spoluhráčem, kapitánem Chelsea a anglické reprezentace Johnem Terrym. Hovořil celkem se dvanácti osobnostmi. „Moc mě to bavilo,“ říká o své netradiční roli tazatele. Zastavil se i u šancí národního týmu v blížící se březnové baráži o postup na mistrovství světa do Ameriky.
Zvládnou Češi souboj s Irskem a případně i s dalším soupeřem?
„Je to zvláštní zápas, kde záleží na maličkostech. V březnu by měli být hráči obou týmů relativně v nejlepší formě. Nehraje se úplně na konci sezony, kdy jsou všichni vyplivnutí. Někteří měli přes zimu přestávku, ti, co hrají českou ligu, si mohli trošku odpočinout. Každý bude rozehraný, měl by to být na zápas ideální čas. Hlavně záleží na tom, jak to kluci zvládnou psychicky. Třeba zápas s Irskem je pro českou reprezentaci hodně specifický. Půjdou do něj jako favorit, lidé si řeknou, že hrajeme jen s Irskem. Ale to je někdy to nejtěžší, potvrdit tuhle roli není jednoduché. Irové se svou náturou na hřišti nechají všechno, budou bojovat o každý milimetr. Navíc taky mají zajímavé hráče, nejsou v baráži náhodou. Pro turnaj do Ameriky přibylo týmů na mistrovství světa, to je také důvod, proč o něj ještě hrajeme. Za mě by takhle veliký počet mužstev byl neměl, ale když už to je takhle nastavené, měli bychom toho využít.“
Pamatujete si barážové zápasy s Norskem, kdy jste s národním týmem na podzim 2005 postoupili na mistrovství světa do Německa?
„Norsko tehdy hrálo výborně. Hráli tam John Carew, Stefen Iversen a další. Dařilo se jim, měli výborné standardky. Pamatuji si, že jsme přilétli na první zápas do Osla, byla tam strašná zima, na hřišti písek, prakticky tam nebyla tráva. Říkal jsem si, že to bude zajímavé. Ale ubojovali jsme to. Vláďa Šmicer dal snad jediný gól hlavou v kariéře. Ukázala se tam síla našeho týmu. V zápase doma proti nám měli šance, ale my to dokázali uhrát, zvládli jsme to takticky i psychicky. Ve finále rozhodlo, že jsme opravdu měli silný tým. Bylo to o maličkostech, míst na mistrovství světa bylo z Evropy málo, tohle všechno jsme si uvědomovali.“
Lze tehdejší tým porovnat s tím, co má dnes k dispozici Miroslav Koubek?
„Srovnávat se to úplně nedá. Když se podíváme, v jakých týmech nastupovali naši hráči, co tehdy hráli baráž, a kde nastupují kluci teď… Ale co se týká společného času, kdy je tým pohromadě, tak ano, kostra se i teď vykrystalizovala. Trenéři ji doplňují hráči podle momentální formy, případných zranění a toho, co chtějí hrát takticky.“
Je Miroslav Koubek tím správným trenérem pro úspěch v baráži?