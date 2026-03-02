Nová pravidla na MS ve fotbale! Boj proti zdržování či simulování. Co nového může VAR?
Mezinárodní fotbalová pravidlová komise (IFAB) schválila na víkendovém zasedání ve Walesu balíček úprav, které mají za cíl zrychlit tempo hry. Změny pravidel vstoupí v platnost 1. června, bude se tedy podle nich hrát už na mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku. Podívejte se, co se změní.
Za zdržování ztráta míče
Pokud bude mít rozhodčí pocit, že hráči příliš dlouho otálejí s vhozením autů či odkopem od branky, může zahájit pětisekundové vizuální odpočítávání. Pokud ani do jeho vypršení hra nezačne, může sudí dát míč soupeři: v případě autu bude vhazovat druhé mužstvo, při odkopu od branky bude zdržující tým potrestán rohovým kopem.
Pomalý odchod ze hřiště = trest
Při střídání budou mít nově hráči od pokynu rozhodčího 10 sekund na to, aby opustili hřiště. Jestliže to nestihnou, budou muset stejně ze hřiště odejít, ale hráč, který je měl nahradit, bude muset počkat v zámezí až do příštího přerušení po uplynutí minimálně minuty hry.
Boj proti simulování
Podobně také hráči, kteří byli ošetřováni na hřišti či jejichž zranění si vyžádalo zastavení hry, budou muset po opětovném zahájení hry zůstat za postranní čarou minutu. Snahou je zabránit taktice zdržování pomocí zranění.
Větší moc pro VAR
Rozšíří se také pravomoci videorozhodčích, již budou moci nad svůj dosavadní rámec zasahovat v dalších třech situacích: při červené kartě v důsledku zjevně nesprávně udělené druhé žluté karty, při záměně osob a v případě zjevně chybně nařízených rohových kopů.
Řešit se bude i zakrývání úst
IFAB se dále shodla na tom, že povede konzultace o tom, jak se postavit k odchodům hráčů či týmů na protest proti verdiktu rozhodčího a k tomu, když si hráči při komunikaci se soupeřem během zápasu zakryjí ústa.