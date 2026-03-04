Styď se, Fabrizio. Nejznámější fotbalový insider pod palbou kritiky. Dělá propagandu Saúdům?
Ve fotbalovém světě zřejmě není člověka, který by neznal Fabrizia Romana. Transferový insider s masivní platformou 21 milionů sledujících na sociální síti X dlouhodobě s určitou dávkou kontroverze smazává hranici mezi novinářem a influencerem, po jeho úterním příspěvku je ale pod větší palbou kritiky, než kdy dříve. Ital totiž vydal video, kde vyjmenovává úspěchy humanitárních programů Saúdské Arábie. „Styď se,“ napsal novinář John Cross.
Na první pohled to bylo nezvyklé. Účet Fabrizia Romana na X každý den vyplivne desítky příspěvků o přestupových spekulacích, citacích hráčů či trenérů nebo zkrátka informací o výsledcích zápasů, jeden úterní post ale vyčníval. Nejslavnější fotbalový insider totiž nahrál dvouminutové video, které nemá s fotbalem nic společného, mluví v něm jen a pouze o vládních programech Saúdské Arábie.
V něm nadšeně popisuje úspěchy režimu, který je veřejně kritizován za nedodržování lidských práv. „Centrum humanitární pomoci a pomoci krále Salmána za více než deset let od svého vzniku realizovalo 4 212 projektů ve 113 zemích po celém světě, což odráží vedoucí humanitární roli Saúdské Arábie,“ začíná Romano svůj čteny 2 minuty a 14 sekund dlouhý monolog.
Zatímco v arabském světě je příspěvek sdílený s nadšením („Renomovaný novinář s úžasem a obdivem mluví o humanitární pomoci Saúdské Arábie,“ píše jeden významný arabský účet) v západním světě vzbudil pobouření. A to i v novinářské obci.
Novinář, nebo zaplacený influencer?
Ital dlouhodobě překračuje hranici mezi novinářem a influencerem. Například dánský web Tipsbladdet informoval o tom, že skrze zprostředkovatele nabízí klubům a hráčským agentům svůj účet pro jejich propagaci a rozvíření transferového trhu. Proto se má občas na Romanově účtu objevit mezi příspěvky o Ronaldovi, Yamalovi či Mbappém čas od času příspěvek o hráči (například) z druhé rakouské ligy.
Propagační video o Saúdské Arábii ale přineslo větší ohlas. „Styď se. Novináři by měli držet spolu,“ napsal na X John Cross, šéf fotbalového oddělení Mirroru. Jde o odkaz na novináře Džamála Chášukdžího, s jehož vraždou je právě saúdský korunní princ Muhammad bin Salám spojován.
Na webu Telegraph vyšel článek s titulkem: „Saúdská propaganda Fabrizia Romana je nebezpečným momentem pro fotbalovou novinařinu."
Ve svém blogu rse ozepsal i Luis Paez-Pumar z amerického webu Defector. „Je až znepokojivé sledovat fotbalového novináře, jak začíná své nadšené vychvalování vládní agentury tím, že mluví o pozemních minách v Jemenu. Slyšet jak Romano říká ,pět set čtyřicet tisíc min‘ stejným tónem, jakým by mluvil o přestupové částce, je zvárcené. Jediné, co chybělo, byla jeho typická hláška ,Here we go!‘.“
Saúdská Arábie dlouhodobě čelí kritice za takzvaný „sportswashing“, tedy využíváním popularity sportu, pořádání sportovních akcí a kupování klubů jako odvedení pozornosti od vlastních politických a lidsko-právních problémů. Jak na mezinárodní úrovni, tak před vlastními občany. Do své ligy nalákala množství fotbalových hvězd a v roce 2034 bude pořádat mistrovství světa.
„Zda Romano natočil tuto propagaci jen kvůli honoráři, nebo proto, že skutečně věří saúdskoarabské propagandě, není podstatné. V každém případě prodává svou důvěryhodnost zemi, která je pevně odhodlaná využívat fotbal — mimo jiné — k vylepšení své mezinárodní pověsti,“ píše dál Paez-Pumar.