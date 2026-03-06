Vysoká prohra reprezentace malého fotbalu s Anglií. Bylo to přes čáru, mrzelo Jelínka
Tvrdá, důrazná hra patří k tradičnímu repertoáru anglických fotbalistů. Houževnatí a neústupní ostrované předvádí styl, který většině soupeřů nevoní. Znovu se o tom přesvědčili také čeští reprezentanti v malém fotbale, kteří se o víkendu v Brně utkali s Anglií ve dvou přípravných zápasech.
Zatímco v prvním sobotním duelu uhráli remízu 1:1, nedělní odveta byla jasně v režii hostujícího celku, který zvítězil 5:0. „Nehodnotí se to úplně lehce, jelikož jsme opět dvojutkání s Anglií nezvládli. Trenéři si musí zanalyzovat, jestli v tom najdou i nějaké pozitivní věci,“ hlesl český záložník Tomáš Jelínek.
Stejně jako na listopadovém kempu nezvládli čeští reprezentanti druhé utkání. Tehdy po sobotní výhře 2:1 po pokutových kopech padli v neděli 0:4. Tentokrát obdrželi ještě o jednu branku navíc. „Dostaneme na začátku zápasu gól, opět ze standardky, a musíme dotahovat místo toho, abychom šli do vedení a nějakým způsobem zápas kontrolovali. Pak už se snažíme dotáhnout, ale koncovka nás trápí a soupeř byl v tomto směru efektivnější,“ uznal Jelínek.
Z neúspěšného vývoje utkání, ale také nepříjemného anglického stylu, pramenila frustrace, kterou si čeští hráči vybíjeli na soupeři i na rozhodčích nadávkami. A to je něco, co ke sportu nepatří, natož na reprezentační úrovni. „Byli jsme na to upozorňováni a už jsme zažili na předchozím srazu, jak to asi bude vypadat a jak to bude vypjaté kvůli jejich stylu hry. Bohužel jsme emoce neudrželi v sobě a bylo to přes čáru. Určitě se nechceme takto prezentovat a působit na lidi, hlavně ne na děti,“ mrzelo Jelínka.
Ani účastník mistrovství Evropy a světa neudržel nervy na uzdě a za slovní výlevy vyfasoval žlutou kartu. „Jsou to věci, které v určitý moment nejdou ovlivnit. Jsou to emoce během hry a pokud cítíte křivdu, tak to dáte najevo. Neomlouvám to, bylo to příliš, ale na druhou stranu je potřeba brát ohled na zranění, které si nikdo nechce přivodit, a proto byly některé emoce důsledkem hry Angličanů,“ vysvětloval.
Každopádně výkony i chování českých hráčů proti Anglii nutí trenéra Patrika Levčíka a jeho kolegy z realizačního týmu k zamyšlení, koho může vzít na evropský šampionát. Ten se od 27. května do 4. června koná ve slovenské metropoli Bratislavě. „Záleží, jak si to vedení celé vyhodnotí, nicméně každý musí sám vědět, na čem je potřeba pracovat a co zlepšit v jakémkoliv směru počínaje mnou, protože každý se chce dostat na Euro,“ potvrdil Jelínek.