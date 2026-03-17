Věřím, že bude o malý fotbal větší zájem, říká sportovně-technický ředitel asociace Brejla
Náročné zimní období příprav má za sebou vedení Asociace malého fotbalu České republiky. Vedle mistrovství Evropy mužů v Bratislavě se chystá také na mistrovství světa kategorií U23 a žen, které má v listopadu hostit Praha. „Jsme před podpisem smlouvy se světovou federací,“ upřesnil Petr Brejla, člen správní rady a sportovně-technický ředitel Asociace malého fotbalu České republiky.
Za chvíli startuje jarní část Superligy malého fotbalu. Jak se těšíte a dochází k nějakým změnám?
„Samozřejmě se těším, tak jako vždy. Ale vzhledem k nabitému programu nás čeká velmi náročné jaro a léto, což nám všem v AMF trochu dělá vrásky na čele. V Superlize jako takové k žádným velkým změnám v probíhající části nedojde, to až v dalším ročníku. Tam naopak budou zcela zásadní.“
Bude se Superliga rozšiřovat, takže tohle je poslední sezona s deseti týmy?
„Pravděpodobně ano, ale finální rozhodnutí přijde teprve poté, kdy se ve vedení AMF shodneme na udržitelném a provozuschopném modelu soutěže, který bude také ufinancovatelný. Zároveň je potřeba koukat i na možnosti klubů, to je klíčový parametr. Ve hře je teď několik scénářů, tak uvidíme, jakým směrem se nakonec vydáme. Byla by škoda nevyužít zvýšeného zájmu klubů, nejen v Superlize mužů, ale i v ostatních kategoriích. Chvilku to sice ještě asi potrvá, ale věřím, že obecně bude o malý fotbal větší zájem.“
Od nové sezony dojde na úpravu pravidel, o co půjde?
„Nejde jen o úpravu pravidel, ale kompletní implementaci pravidel Světové federace malého fotbalu do systémových soutěží dospělých – muži, ženy, U23 – od příštího ročníku. Je to náš trochu historický dluh, ale vzhledem k tomu, že tyto kategorie mají své reprezentace a šampionáty, kde se právě podle těchto pravidel hraje, je změna i logická. Některá specifika, jako je například hrací čas, ale zůstanou zachována. V ostatních kategoriích zatím plánujeme aplikovat pravidla původní, protože s tím samotným přechodem jsou spojena další úskalí, jako jsou licence rozhodčích a tak dále.“
Budou na jaře pokračovat streamy z utkání a počítá se na play-off s televizními přenosy?
„S komentovanými streamy počítáme a v tomto roce dokonce dojde k zásadní obměně technického vybavení, které opět trochu zvedne laťku. Pokud vše bude fungovat, jak má, chceme play-off nabídnout sportovnímu kanálu ČT sport Plus. Ale není to jen o technice, je to i o kvalitě sportovní infrastruktury, fanoušcích a o celkovém prostředí. To je někdy bohužel naše slabina, ale i ta se postupem let výrazně zlepšuje.“
Superfinále bude 20. června opět v Českém Dubu, bude se měnit jeho schéma?
„Ano, bude opět v Českém Dubu. Víme, že toto místo je někdy poněkud nespravedlivě kritizováno pro jeho nedostupnost pro samotné týmy a především fanoušky, ale pořád je to z objektivních důvodů naše jediná možnost a jsme za ni rádi. Pořadí zápasů se bude měnit, chceme si pohrát s možnostmi, jak dostat na tribunu alespoň ty fanoušky, kteří se rekrutují ze členů týmů. I o tom je vedena široká diskuze.“
Jak to vypadá s účastí týmů v systémových soutěžích, budou všechny kategorie plné?
„Rád bych řekl, že vše je a bude zalité sluncem, ale snažím se být pokorný. Toto je segment, který je dlouhodobě naše Achillova pata. Umíme vymyslet systém, zorganizovat ho, zaplatit ho, ale pořád máme málo klubů na to, aby mohlo přirozeně docházet i k ukončení činností nebo nedoražení na utkání tak, jak je to běžné v nižších soutěžích jiných sportů, notabene na celostátní úrovni. Nám, pokud jeden tým nedorazí k soutěži, zbortí to celý systém a všude se rozhostí nedůvěra v něj. A to je obrovské riziko našeho sportu, které nás opakovaně sužuje. Proto si strašně vážím nově zvolené správní rady Asociace malého fotbalu České republiky, kde je toto jedno z prioritních témat, protože především dětské kategorie jsou budoucností systémových soutěží a soutěží oblastních svazů. Obrovským přínosem jsou pro mě samotného Zdeněk Táborský a Ondřej Lapeš, kterým stejně jako celé nově zvolené správní radě na tomto velmi záleží a společně se snažíme hledat řešení. Jsem taky hodně rád, že kluby, jež se teď hlásí do dospělé Superligy, mají zájem i o ostatní kategorie. Ale čas samozřejmě ukáže.“
Superliga malého fotbalu může ukázat nové hráče ppo národní tým, který se chystá na Euro v Bratislavě. Jak hodnotíte dosavadní přípravu českého celku?
„Určitě velmi oceňuji celý realizační tým reprezentace za to, jakou má filozofii, jakým způsobem chce, aby příprava probíhala, a jak se zasazuje o to, aby hráči byli na Euro připraveni. Bohužel bych ale byl pokrytec, kdybych řekl, že jsem spokojený s tím, jak to celé probíhá. Reprezentace je a má být výkladní skříní celého malého fotbalu a v každém zápase reprezentuje nejen všechny naše členy, ale i celou Českou republiku. A to by si někteří hráči měli uvědomit. A to co do výkonu, tak hlavně chování. Je ale potřeba si také uvědomit, že Euro je takřka za dveřmi, moc času nezbývá, tak je potřeba opět myslet pozitivně. Reprezentace má naši důvěru, řekli jsme si, že jsme na jedné lodi a to platí. O to samé prosím i české fanoušky. Ale hráči to musí vnímat stejně. Za mě úspěch není nutně definovaný jen medailemi, ale hlavně tím, že jako reprezentant vrátím svým přístupem, bojovností, pokorou a úctou k soupeři tu důvěru, kterou jsem dostal. Pokud to tak někdo nemá, tak v reprezentaci nemá co dělat.“
Už je jisté, zda bude na podzim v Praze mistrovství světa v malém fotbale kategorií U23 a žen?
„Šampionát by se měl konat v hale Jedenáctka na pražském Chodově od 24. do 28. listopadu. Nyní jsme před podpisem smlouvy se světovou federací. Zatím čekáme na rozhodnutí o financování turnaje a nějakých dalších náležitostí, jako je třeba umělý trávník.“
Jak se vám zamlouvá projekt talentované mládeže a bude pokračovat?
„Tento projekt se mi zamlouvá hodně, ale musím říct, že když jsem s ním přicházel, tak jsem si ani ve snu nemyslel, že se tak rychle uchytí. Je to určitě náš nejlepší sportovní počin roku 2025. Lví podíl na něm nese hlavně šéftrenér talentované mládeže Lukáš Grulich a celý jeho trenérský tým, který si vybral. Projekt pokračovat určitě bude, již se ladí další dva termíny na tento rok. Když to dobře dopadne, dojde i k celkem zásadnímu rozšíření, aby přípravu reprezentace mohlo zažít víc dětí.“