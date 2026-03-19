Jankto po kariéře řádí na sítích! Vyřizuje si účty s hráči i trenéry: Ten č**ák mě nenechal hrát
Poslední soutěžní start ve fotbale si připsal už před téměř dvěma lety, kariéru oficiálně ukončil loni v létě. Přesto Jakub Jankto nyní plní italské weby. Na svém účtu na Tik Toku se zcela bez servítek vyjadřuje ke svým bývalým trenérům i spoluhráčům. „Nikomu nepřeji nic zlého. Kromě tohohle zmr*a,“ dal třicetiletý Jankto najevo, co si myslí o trenérovi Davide Nicolovi. Ten však není jediný, kdo se stal terčem jeho hněvu.
Kariéru ukončil kvůli problémům s kotníkem a také pro touhu strávit více času se synem. Nyní ovšem nastal dle Jakuba Jankta ten správný čas, aby o sobě dal fotbalovému světu opět vědět. Už náhledová fotka jeho prvního videa na Tik Toku, kde má vztyčený prostředníček, ukazuje, že si bývalý záložník chce skrze sociální sítě především vyřídit staré křivdy.
Ty má, alespoň zatím, výhradně ze svého působení na Apeninském poloostrově. V Itálii totiž Jankto strávil většinu kariéry. Odehrál zde přes 200 utkání. Jen Antonín Barák (182), Marek Jankulovski (228) a Pavel Nedvěd (352) nasbírali z Čechů v Serii A více startů než právě on (173). Ve svých videích mluví italsky, přičemž slovník má rozhodně ostrý.
Poprvé byla Janktově profilu věnována větší pozornost, když začal odpovídat na otázky fanoušků. Jeden mu nostalgicky napsal, že na něj rád vzpomíná, neboť ho měl ve své sestavě ve Fantacalcio (italský ekvivalent fotbalové iSport Fantasy). „Jděte do pr*ele s Fantacalciem,“ odpálkoval ho a jemu podobné Jankto.
Následně zavzpomínal na sezonu 2017/18, tedy dávno před svůj coming out. Detailně popsal konflikt s Maxim Lopezem, spoluhráčem v Udinese. „Když tým vyhrál, šlo se na diskotéku, do města. Pořád říkal, že musím jít s nimi, že musíme šu*at holky. Já mu odpovídal, že zůstanu doma, že je další den trénink. V tu chvíli si ze mě dělal srandu, že jsem z*urvenej buzerant,“ popisoval Jankto.
Jednou popichování přeteklo únosnou mez. „Zase mi v šatně nadával do buzerantů, tak jsem se naštval, před celou kabinou mu řekl, že je to z*urvenej paroháč a jen čuměl. Od té chvíle už si na mě nikdy nedovolil. Bylo to skvělé, dělali jsme si pak ze sebe srandu oba,“ měl příběh šťastný konec.
Jankto také předvedl imitaci trenéra Luigiho Delneriho, přičemž potvrdil letité spekulace, že hráči kvůli trenérově nesrozumitelnému projevu vůbec nechápali, co po nich chce. Stadion Marassi v Janově pak označil za nejkrásnější, na kterém hrál. Hlavně díky atmosféře při derby mezi Sampdorií a FC Janov.
Osobní hodnocení obdržel i legendární útočník Antonio Cassano. „Obrovský hráč, ale zapomněl chodit do školy,“ zhodnotil Jankto bývalého střelce Realu Madrid či AC Milan.
Buffon? To jsem čuměl...
Naopak opravdu hezkých slov se od Jankta zatím dočkali dva fotbaloví velikáni.
„Byl zkrátka top trenér. Nejlepší, jakého jsem měl. Milionkrát jsem ho chtěl zabít, ale cítil jsem se pod ním skvěle,“ nezakrýval Jankto dobré vztahy s Claudiem Ranierim, výjimečným koučem, jenž dovedl Leicester k titulu v Premier League a českého záložníka vedl v Sampdorii a Cagliari.
Jen pozitivní slova na svou adresu obdržel i jeden z nejlepších brankářů všech dob. „Poprosil jsem ho o dres, tak mi řekl, že dobře, ale uvnitř stadionu. V tu chvíli jsem si myslel, že z toho nic nebude, ale jak jsem vešel dovnitř, tak na mě křičel, ať jdu za ním, že si vyměníme dresy. To jsem čuměl. Neuvěřitelný kluk. Špičkový. Asi nejlepší, kterého Itálie kdy měla,“ rozplýval se Jankto nad setkáním s Gianluigim Buffonem, jemuž vstřelil svůj první gól v Serii A.
Úplně jinak se Jankto vyjádřil na adresu bývalých trenérů. „Nikomu nepřeju nic zlého. Kromě tohohle zmr*a. Ten čů*ák mě nenechal hrát ani minutu. Pokud jsem se v mé poslední sezoně choval slušně, bylo to jen z respektu k týmu a fanouškům,“ nemá Jankto dobré vzpomínky na svůj závěrečný ročník kariéry v Cagliari kvůli Davide Nicolovi.
O moc lépe nedopadl ani Eusebio Di Francesco. Ten do Sampdorie přišel z AS Řím, s nímž dokázal postoupit v Lize mistrů do semifinále přes Barcelonu po vítězství 3:0 na Stadio Olimpico.
„Mysleli jsme, že přišel dobrý trenér a člověk. Jenže hned na soustředění seřval kustoda, ať si vezme Coccolino (aviváž), dá prádlo prát a je zticha. Když se nám pak nedařilo, řval, že jsme marní. Mluvil bez respektu. Nyní mu můžu vzkázat, ať si vezme to své Coccolino a jde do p*dele,“ byl Jankto upřímný k současnému trenérovi Lecce.
Kromě toho se však Jankto vyjádřil i ke dvěma fotbalovým tabu.
„Když máte špatnou sérii, tak vás klub pošle na soustředění, abyste byli jako tým spolu s tím, že to všechno vyřeší. Ve skutečnosti to nevyřeší ani h*vno. Po večeři se až polovina hráčů zamkne na pokoji a do půlnoci hrají poker. Nedivím se, že se z nich pak stanou gambleři. Jak pak máte navíc trénovat, když jste večer předtím prohráli klidně tisíce eur?“ otevřel Jankto problém hazardních her.
Na pozitivní notu Jankto dodává, že Serie A je podle něj připravena na otevřeně homosexuální hráče. „Neměl jsem žádný problém,“ odpověděl první otevřeně přiznaný gay v historii soutěže. Uvidíme, jaké téma si na svém profilu vezme na paškál příště...
