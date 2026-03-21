Nový areál v Boleslavi. Stadion pro fotbal i hokej. Šance na realizaci je ale minimální
Další nové sportovní stadiony? Vznikl návrh přeměněného sportovního areálu v Mladé Boleslavi, podle kterého by ve městě automobilů mohl na jednom místě vyrůst nový fotbalový i hokejový stadion hned vedle sebe. Šance na realizaci je ovšem minimální. „Rozhodně to není nic aktuálního. V nejbližších pěti letech se nic takového dělat nebude,“ řekla pro iSport Šárka Charousková, tisková mluvčí města Mladá Boleslav.
Moderní park pro veřejnost a uprostřed něj hned vedle sebe fotbalový stadion, hokejová aréna a atletický ovál. Tak vypadá návrh studentů architektury na ČVUT Tomáše Konvaliny a Adama Konce.
Podle něj by se kapacita hokejové haly zvedla ze současných 4200 míst na 6000 a fotbalový stadion by se nafoukl dokonce dvojnásobně z pěti na deset tisíc.
Realizace je ovšem prakticky vyloučena. „Je to ročníková studentská práce v rámci spolupráce města s fakultou. Výstupem je spíš jen idea, co by se tam dalo dělat,“ sdělil vedoucí stavebního odboru a rozvoje města Bohuslav Devátý.
O vypracování studie si město Mladá Boleslav zažádalo, ale výstavbu nových stadionů nebo rekonstrukci stávajících arén neplánuje. „Šance na realizaci je vždycky, ale tohle je jen nezávazný návrh,“ dodal Devátý.
Podobně se k věci staví i samotné kluby. Web iSport oslovil FK i BK Mladá Boleslav a oba potvrdily, že se projektem nezabývají.
Nejnižší návštěvnosti v Česku
Zvyšování kapacit obou arén navíc vzhledem k aktuálním diváckým číslům nedává příliš velký smysl. S výjimkou krajských měst je Mladá Boleslav jediným místem v zemi, kde se hraje nejvyšší fotbalová i hokejová soutěž. Oba sportovní kluby mají stadiony s nízkou kapacitou a potýkají se také s problémy malé návštěvnosti.
Fotbalová Lokotrans Aréna je s kapacitou přesně 5 tisíc míst třetím nejmenším stánkem v nejvyšší fotbalové lize (Karviná 4833, Pardubice 4620) a v posledních dvou sezonách má také vůbec nejnižší průměrnou návštěvnost v celé soutěži. Na jedno domácí utkání dorazí průměrně jen něco přes 2200 diváků.
Podobně je na tom i zhruba o dva kilometry na jih položená hokejová ŠKOENERGO Aréna, která je s kapacitou 4200 nejmenší halou v Tipsport extralize. S průměrnou návštěvou jen lehce přes 3 tisíce v posledních dvou sezonách rovněž láká nejnižší počet diváků v hokejové soutěži.
Nových domovů se ani jeden oddíl v nejbližší době takřka jistě nedočká.
Autorský komentář tvůrců návrhu:
„Vytvořili jsme koncept, ve kterém se elegantní organické křivky symbolizující pohyb a dynamiku technického rozvoje města, prolínají s parkovou zelení a přirozeně souzní s charakterem lokality. Vzniká tak nové, živé centrum s celoročním využitím. Projekt urbanisticky uzavírá kompoziční osu vedoucí z historického centra. Právě v tomto bodě vytváříme těžiště celého návrhu, kterým je velkorysé atrium propojující objekty fotbalového stadionu, hokejové haly a sportovního hotelu. Návštěvníky zde čeká nezapomenutelný zážitek, kdy se jim naskytne průhled jak na otevřenou oblohu, tak přímo na tréninkovou ledovou plochu pod nohama. Naším cílem je ukázat, že sportovní infrastruktura nemusí být uzavřenou pevností. Naopak, stává se otevřeným a prostupným centrem s nabídkou volnočasových aktivit a obchodních ploch, které přinášejí nová pracovní místa. Areál tak slouží místní komunitě každý den, nejen během sportovních utkání.“