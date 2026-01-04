Česko má nového krále z Lyonu. „Rockstar“ Šulc vyhrál Fotbalistu roku, propad Součka
Dlouho vyhlížel velký přestup a po několika letech, kdy táhl Plzeň, vyslyšel Pavel Šulc námluvy francouzského Lyonu. Bez velkého rozkoukávání se velmi rychle zařadil mezi největší postavy Ligue 1 a snový rok 2025 nyní korunuje individuálním oceněním, když ukončil šestiletou nadvládu dvojice Tomáš Souček, Patrik Schick a opanoval hlasování v anketě Fotbalista roku. Hráč West Hamu se navíc propadl až na páté místo.
Před rokem vystoupal Pavel Šulc na podium a převzal cenu pro třetího muže ankety Fotbalista roku. Tehdy ještě jako hráč Plzně a jedna z největších hvězd Chance Ligy. V Česku vyčníval, odehrál ohromnou porci minut, prakticky nikdy nechyběl v základní sestavě Viktorie a málokdy slezl ze hřiště dřív než po závěrečném hvizdu.
Svůj tým přerostl. Hodně se řešilo, kam se v létě posune a zda pro něj krok do věhlasnější zahraniční soutěže nebude až příliš velké sousto. V létě už byl na západě Čech domluvený, že mu při dobré nabídce z ciziny vedení nebude bránit. Jenže ta dlouho nepřicházela.
Velký zájem opakovaně vyvíjel jeden z tuzemských konkurentů. „Zkoušel to furt jeden klub z Česka. Pořád Slavia, pořád dokola to samé. Už to bylo spíš srandovní. S Jardou Tvrdíkem jsme si už dřív řekli, že to nejde udělat, ale pořád to zkoušeli, což je dobře. Spíš to bylo takové rýpání do mě,“ líčil zpětně plzeňský boss Adolf Šádek pro Nova Sport.
„Tam by to opravdu nešlo,“ potvrdil s úsměvem sám Šulc v nedávném rozhovoru pro Sport.
Sezonu tak začal v Plzni, odehrál s ní čtyři soutěžní utkání a na začátku srpna se ofenzivní univerzál s neotřelým módním vkusem dočkal. Požadovanou cenu 10 milionů eur se rozhodl zaplatit francouzský Lyon. „Vyhajpoval jsem tu cenu tak, že jsem si myslel, že nikdo není schopen ji v takhle rychlém sledu akceptovat,“ komentoval jednání generální ředitel Viktorie.
Sedminásobní francouzští šampioni však nakonec složili na stůl 7,5 milionu eur + 2,5 v následných bonusech a plzeňský odchovanec mířil za vysněným angažmá do velkého týmu z top ligy. „Nakonec odešel do klubu, který si on strašně přál, je to ve výsledku dobře pro všechny – Pavla, Plzeň a doufám, že i pro český fotbal,“ uzavřel Šádek.
Otazníky před novou výzvou
Po necelém roce je výsledek ještě mnohem lepší, než si kdokoli představoval. Jako velká ryba v malém českém rybníčku zářil, ve výrazně větším francouzském moři se násobné konkurenci postavil bez ostychu a vykazuje prakticky stejnou výkonnost.
Při takhle velkém přestupu se přitom často mluví o adaptačním období, obvykle u zahraničních hráčů trvá zhruba půl roku, než se v novém klubu, mezi vyšší konkurencí prosadí. „Pavelito“ si ho ale výrazně zkrátil.
Zaujal ještě předtím, než nastoupil na trávník, když si poručil dres s číslem 10, běžně rezervovaný pro největší hvězdy. „Měl jsem pocit, že je čas ukázat, že mám sebevědomí a věřím si na to, že tady mohu být úspěšný. V klubu se divili, nebyli úplně pro. Ale nebyli ani proti. Teď se zdá, že to dopadlo dobře,“ přemítal Šulc nad volbou čísla.
V prvním kole nastoupil jen na minutu, příště už figuroval v základní sestavě a pomohl asistencí u vítězné branky při výhře 3:0. Za týden pak naskočil z lavičky a gólem rozhodl zápas proti velkému rivalovi z Marseille.
Ještě další měsíc trvalo, než Šulc trenéra definitivně přesvědčil, že patří do základní sestavy. Tou dobou se za ním do Francie navíc přestěhovala i jeho přítelkyně a kočka Franta. „To byl takový zlom. Když sem za mnou asi po měsíci přijely, už jsem měl celkovou pohodu,“ vzpomíná na začátky v klubu.
Rockstar z titulních stran
Po říjnové reprezentační přestávce už to rozjel naplno vlastně ve stejném stylu, jako ho znají fanoušci z Plzně. Ve 24 soutěžních zápasech dal 13 branek a přidal 6 asistencí. Někdy nastupuje na křídle, jindy jako desítka, nejčastěji ho však realizační tým posílá na samotný hrot. „Útočník? Ofenzivní záložník? Jsem všechno!“ odpálkoval s úsměvem otázku na svou nejlepší pozici.
Fantastickou formou šokoval. Málokdo čekal, že zrovna neznámý klučina z Česka bude mít na mužstvo tak obrovský vliv. Ve všech soutěžích má 14 gólů a 7 asistencí, jednoznačně nejvyšší příspěvek v Lyonu a mezi všemi hvězdami Ligue 1 patří do první pětky.
„Je prostě jiný. Jeho hra není technicky vytříbená, ale je nesmírně efektivní, neustále pracuje pro tým a vypadá to, že přímo přitahuje míč. Může také zahrát na vícero pozicích, což je velký bonus,“ cení si trenér Paulo Fonseca.
Vedle fantastických výkonů na hřišti si získává i fanoušky. Zaujal specifickým stylem oblékání, účesem ve stylu mullet i střídáním různých slunečních brýlí. Na sociálních sítích pak roste popularita kočky Franty.
Francii si získal. Dokonce se nedávno objevil i na titulní straně slavného sportovního deníku L'Équipe s titulkem Le Tchèque cadeau. (Dá se přeložit jako Český dárek, ovšem psáno bez T také jako Dárkový poukaz.)
Fotbalová Francie žasne nad výkony Pavla Šulce • Koláž Jiří Bejček / iSport
„Po zápase v Monaku (Šulc dal 3. ledna při výhře Lyonu 3:1 dvě branky) jsem přišel domů, bavili jsme se s přítelkyní, já jí říkal: ‚Chápeš to?‘ Ona na to: ‚Nechápu.‘ Samozřejmě jsme chtěli, aby se mi dařilo, ale nepředstavovali jsme si, že to půjde až takhle dobře,“ komentuje Šulc nečekaně úspěšné období.
Za dokonalý rok tak naprosto zaslouženě získal i cenu pro nejlepšího českého fotbalistu.