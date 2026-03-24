Největší policejní zásah v historii českého fotbalu! Desítky zatčených, týká se i první ligy
Největší policejní zásah v historii českého fotbalu! To přineslo úterní ráno. Policie zatkla desítky lidí, jde o korupci v utkáních v souvislosti se sázkami. A týká se i zápasů první ligy či mládeže. Vedení FAČR svolalo mimořádný Výkonný výbor, zároveň začaly domovní prohlídky a výslechy. Předseda David Trunda na mimořádné tiskové konferenci později uvedl, že fotbalová asociace je iniciátorem celé akce. Veškeré dění sledujeme v ONLINE reportáži ZDE>>
Předseda fotbalové asociace David Trunda ráno rozeslal členům výkonného výboru zprávu v „režimu SOS a červeného telefonu“.
Informoval v ní, že: „Od 6.00 probíhá obří zásah asi největšího rozsahu v historii českého fotbalu. Do akce je zapojen Europol a Interpol. Vše v koordinaci s UEFA Antimatchfixing Unit. Přesah zejména na Moravě, 99 procent, který se týká vyšších desítek osob. Jedná se o důsledek spolupráce FAČR a Policie ČR. Etická komise bude ještě dnes zahajovat řízení s více než 40 hráči, funkcionáři, rozhodčími a kluby včetně klubů nejvyšší soutěže až po 4. ligu plus ligy dorostu.“
Na akci se podle informací iSport.cz pracovalo tři roky.
Trunda svolal mimořádné zasedání výkonného výboru, od 11:00 proběhla také tisková konference. Na ní předseda David Trunda prozradil, že byla asociace iniciátorem akce. „Etická komise zahájila 47 řízení. Toto je nedílnou součástí reformy českého fotbalu. Chceme, aby FAČR vystupovala transparentně, proto tady všichni sedíme,“ začal.
„Zásah se netýká nikoho z vedení českého fotbalu, UEFA je od počátku informovaná o celé situaci,“ pokračoval Trunda.
Doplňoval ho zejména integrity officer FAČR Kamil Javůrek. „Z logických důvodů aktuálně nemůžeme říkat příliš mnoho detailů. Vedle policejního vyšetřování jsme na FAČR po celou dobu vedli interní vyšetřování ve spolupráci s kolegy z UEFA. Spolupráce byla velmi široká a troufám si říct, že úspěšná. FAČR se akčně a plnohodnotně na zásahu účastní,“ prozradil.
Akce přitom přišla pouhé dva dny před veledůležitým utkáním fotbalové reprezentace. V baráži o mistrovství světa vyzvou fotbalisté ve čtvrtek v Edenu Irsko. „Načasování zásahu? Spolupracujeme s policií, tohle nejsme schopni ovlivnit. Vyšetřování bylo dlouhodobé v řádu let,“ zdůvodnil Javůrek.
Jedním z podezřelých je Jan Wolf, primátor města Karviná, které je vlastníkem klubu. Jde o jediný prvoligový klub, kterého se to týká. Ale zato pořádně. V krajním případě hrozí Slezanům i vyloučení z ligy. Dále jde i o rozhodčí z profesionální listiny.
„Aktuálně se provádějí úkony trestního řízení spočívající v domovních prohlídkách, prohlídkách jiných prostor a pozemků, jakož i ve výsleších osob v trestních věcech. Úkony trestního řízení probíhají na více místech v České republice i v zahraničí,“ informoval v dopoledních hodinách vrchní státní zástupce Radim Dragoun.
Na seznamu těch, jejichž jména nyní etická komise řeší, jsou tito rozhodčí: Miroslav Zelinka, Jan Petřík, Jan Všetečka a Simon Vejtasa. A také hráč Karviné Samuel Šigut. Dalšími fotbalisty, kteří se do kauzi zaplteli, mají být Matyáš Moučka z Baníku a brankář Marek Kalina z Uničova.
Mezi podezřelé patří i další funkcionáři: Martin Latka a Pavel Býma. Co se klubů týče, kromě Karviné se řeší ještě Zlínsko, Opava, Vratimov, Znojmo a Start Brno. Kompletní seznam najdete ZDE>>>
V některých případech přitom nemělo jít pouze o sázky, ale o primárně o ovlivnění výsledků. Zjištění se týkají zápasů od roku 2023.
Stopy mají vést k sázkařským mafiím v Asii. Na problémy podle informací Sportu byli již dříve vrcholní fotbaloví funkcionáři z Moravy z centrály FAČR již za bývalého vedení upozorňováni.
