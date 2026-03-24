Největší policejní zásah v historii českého fotbalu! První jména sudích i hráče z první ligy
Největší policejní zásah v historii českého fotbalu. To se aktuálně děje! Policie už zatkla desítky lidí, jde o korupci v utkáních v souvislosti se sázkami. A týká se i zápasů první ligy či mládeže. Vedení FAČR svolal mimořádný Výkonný výbor, probíhají domovní prohlídky a výslechy. Od 11:00 se konala tisková konference, kde promluvil předseda FAČR David Trunda. Veškeré dění sledujeme v ONLINE reportáži ZDE>>
Předseda fotbalové asociace David Trunda ráno rozeslal členům výkonného výboru zprávu v „režimu SOS a červeného telefonu“.
Informuje v ní, že: „Od 6.00 probíhá obří zásah asi největšího rozsahu v historii českého fotbalu. Do akce je zapojen Europol a Interpol. Vše v koordinaci s UEFA Antimatchfixing Unit. Přesah zejména na Moravě, 99 procent, který se týká vyšších desítek osob. Jedná se o důsledek spolupráce FAČR a Policie ČR. Etická komise bude ještě dnes zahajovat řízení s více než 40 hráči, funkcionáři, rozhodčími a kluby včetně klubů nejvyšší soutěže až po 4. ligu plus ligy dorostu.“
Na akci se podle informací iSport.cz pracovalo tři roky.
Trunda svolal mimořádné zasedání výkonného výboru, od 11:00 proběhla také tisková konference.
„Aktuálně se provádějí úkony trestního řízení spočívající v domovních prohlídkách, prohlídkách jiných prostor a pozemků, jakož i ve výsleších osob v trestních věcech. Úkony trestního řízení probíhají na více místech v České republice i v zahraničí,“ informoval vrchní státní zástupce Radim Dragoun.
Jedním z podezřelých je Jan Wolf, primátor města Karviná, které je vlastníkem klubu. Jde o jediný prvoligový klub, kterého se to týká. Dále jde i o rozhodčí z profesionální listiny.
Na seznamu těch, jejichž jména nyní etická komise řeší, jsou tito rozhodčí: Miroslav Zelinka, Jan Petřík, Jan Všetečka a Simon Vejtasa. A také hráč Karviné Samuel Šigut.
Mezi podezřelé patří i další funkcionáři: Martin Latka, Pavel Býma, Daniel Černaj, Lubomír Puček, Tomáš Linhart či David Hock. Co se klubů týče, kromě Karviné se řeší ještě Zlínsko, Opava, České Budějovice, Chlumec nad Cidlinou, Chrudim, Frýdek-Místek, Vratimov, Ústí nad Orlicí...
V některých případech přitom nemělo jít pouze o sázky, ale o primárně o ovlivnění výsledků. Zjištění se týkají zápasů od roku 2023.
Stopy mají vést k sázkařským mafiím v Asii. Na problémy podle informací Sportu byli již dříve vrcholní fotbaloví funkcionáři z Moravy z centrály FAČR již za bývalého vedení upozorňováni.
Etická komise zasedá od 9:00 a postupně bude zahajovat řízení s obviněnými.
