Největší policejní zásah v historii českého fotbalu! Zatčeny byly už desítky lidí
Největší policejní zásah v historii českého fotbalu. To se aktuálně děje! Policie už zatkla desítky lidí, jde o korupci v utkáních v souvislosti se sázkami. A týká se i zápasů první ligy či mládeže. Vedení FAČR svolal mimořádný Výkonný výbor.
Předseda fotbalové asociace David Trunda ráno rozeslal členům výkonného výboru zprávu v „režimu SOS a červeného telefonu“.
Informuje v ní, že: „Od 6.00 probíhá obří zásah asi největšího rozsahu v historii českého fotbalu. Do akce je zapojen Europol a Interpol. Vše v koordinaci s UEFA Antimatchfixing Unit. Přesah zejména na Moravě, 99 procent, který se týká vyšších desítek osob. Jedná se o důsledek spolupráce FAČR a Policie ČR. Etická komise bude ještě dnes zahajovat řízení s více než 40 hráči, funkcionáři, rozhodčími a kluby včetně klubů nejvyšší soutěže až po 4. ligu plus ligy dorostu.“
Na akci se podle informací iSport.cz pracovalo tři roky.
Trunda svolal mimořádné zasedání výkonného výboru, chystá se také tisková konference.
V zájmu FAČR je, aby etická komise zahájila řízení s podezřelými co nejdříve, než stačí vystoupit z asociace. Pokud by tak podezřelí učinili až v průběhu probíhající řízení, byli by na základě nových Stanov zařazeni na Listinu, lidově řečeno blacklist, a už nikdy by nemohli být přijati zpět.