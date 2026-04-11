Fotbalový skandál ONLINE: Býma a Petřík vystoupili z FAČR, Etická komise už na ně nedosáhne
V úterý 24. března proběhl největší policejní zásah v historii českého fotbalu. Týká se první ligy, nižších soutěží i mládeže. Zadrženy byly desítky lidí. Jde o korupci v utkáních v souvislosti se sázkami a v některých případech šlo primárně o ovlivnění výsledků. Jedním z podezřelých je primátor Karviné Jan Wolf, jde také o rozhodčí z profesionální listiny i prvoligového hráče. Mezi vlivné muže celé aféry patři Daniel Černaj, který podle informací redakce již přistoupil na dohodu o vině a trestu. Etická komise FAČR zveřejnila seznam 47 zahajených disciplinárních řízení. Veškeré dění sledujeme v ONLINE reportáži.
Zprávy ze dne 11. dubna 2026
- Etická komise přerušila disciplinární řízení s Pavlem Býmou a Janem Petříkem. Oba totiž vystoupili z FAČR. Komise zároveň navrhla Výkonnému výboru, aby je umístil na listinu osob, které se nemohou stát členy FAČR.
- Bývalý předseda FC Zlínsko Býma byl podezřelý z organizace ovlivnění utkání pro sázkové účely, nabídnutí a vyplácení úplatků.
- Ligový rozhodčí Petřík byl podezřelý z ovlivnění utkání svým rozhodcovským výkonem v utkáních Opava-Varnsdorf (za úplatu 200 tisíc korun ze strany osob spojených s Opavou) a Opava-Zbrojovka Brno (za úplatu 30 tisíc korun ze strany osob spojených s Opavou).
Zprávy ze dne 7. dubna 2026
Roman Procházka, který je v kauze jedním z podezřelých, odstoupil z pozice předsedy třetiligového TJ START Brno. Prostřednictvím svého právníka to oznámil v prohlášení na klubovém webu. Procházka odmítl napojení na někdejšího sportovního ředitele klubu Jakuba Prokeše, jehož Městský soud v Brně před dvěma týdny poslal do vazby.
Etická komise FAČR zahájila disciplinární řízení s dalšími dvěma hráči a stopy míří opět do Opavy. Podle informací iSportu je pravděpodobné, že jmen, která bude řešit FAČR i policie, bude stále přibývat.
Tomáš Rataj
- Komise uvádí, že měl Tomáš Rataj za úplatu ovlivnit svým výkonem podle domluvených instrukcí, tedy že SFC Opava obdrží branku po 70. minutě, utkání FK Vyškov – SFC Opava hrané dne 28.10. 2023. Opava tehdy utkání vyhrála 3:1 a gól v daném rozmezí neobdržela, Rataj střídal v 77. minutě. Aktuálně působí v lotyšské Jelgavě, kde v sobotu nastoupil při prohře 0:8 s Rigou a vstřelil si vlastní gól.
Patrik Wehowský
- Ve čtyřech bodech podezírá komise Patrika Wehowského, dvacetiletého beka, který je kmenovým hráčem Chrudimi a aktuálně hostujícím v Karviné . V dresu Opavy měl za úplatu ovlivnit svým výkonem podle domluvených instrukcí, tedy že v utkání skončí výhrou SK Sigma Olomouc B přípravný zápas Olomouc B – SFC Opava hrané dne 13. 1. 2024. Olomouc B zvítězila 2:0.
- O týden později se mohl dopustit narušení regulérnosti tím, že za úplatu ovlivnil svým výkonem podle domluvených instrukcí, tedy že padne určitý počet branek, utkání SFC Opava – Beskyd Frýdlant nad Ostravicí hrané dne 19. 1. 2024. V zápase padlo pět branek, Opava vyhrála 3:2.
- Dalších dvou prohřešků se měl dopusti v dresu Chrudimi. V duelech MFK Chrudim B – FK Čáslav hrané dne 15. 11. 2025 a MFK Chrudim – FC Vysočina Jihlava hrané dne 21. 11. 2025 měl zajistit aby padly alespoň čytři góly. V prvním utkání padlo šest branek (2:4), ve druhém padlo pět gólů (1:4).
Zprávy ze dne 5. dubna 2026
Bojovala s negativní pozorností, která se v posledních dnech stočila nejen do Slezska. Karviná odehrála první ligové utkání od vypuknutí korupční a sázkařské aféry. V neděli večer padla na letenském stadionu se Spartou (0:2). „Situace nás samozřejmě ovlivnila,“ přiznal asistent Pavel Němec, jenž nahradil na lavici vykartovaného Marka Jarolíma. Více čtěte ZDE>>>
Trenér Baníku Ondřej Smetana se po utkání se Slavií vyjádřil ke kauze, která v minulém týdnu v českém fotbale propukla.
„Co vám mám říct? Žijeme tady v tom, tyto věci se dějí několik let a teď se divíme, že to tady je? Měli jsme se bavit o zápase, ale chápu vás. Myslím si, že ve vedení fotbalu jsou zodpovědní lidé, kteří to viděli X let. Nemělo se to dostat do takové fáze. Videí, která tady kolovaly na sociálních sítích a všude možně, bylo za ta léta hodně. Každý jsme se s tím potkali, jak na úrovni druhé, tak třetí ligy. Ale po tomhle zápase, kdy jsem zklamaný a naštvaný, ani nemám kapacitu vám o tom vyprávět,“ řekl Smetana.
Zprávy ze dne 4. dubna 2026
Byl přímo u toho, když fotbalová asociace sepsala podezřelé zápasy a obrátila se s nimi na policii. Jiří Šidliák, někdejší místopředseda FAČR, v rozhovoru pro web iSport popisuje zrod současné korupční aféry. Je přesvědčený, že se počet obviněných ještě rozroste. K politické odpovědnosti vyzývá moravského člena výkonného výboru Pavla Nezvala a vysvětluje, jak je to s korupcí v Čechách. Celý rozhovor čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 3. dubna 2026
První dojem je jasný: Jsou to gauneři, prodavači, jsou na vlně se sázkařskou mafií. Zaslouží si ostré odsouzení, z fotbalu musí zmizet. Vyhnat, zapudit, nejkrásnější hru si přece nenecháme takhle poplivávat. Celý KOMENTÁŘ redaktora Jiřího Fejgla čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 31. března 2026
Policisté mají podezření, že karvinský primátor a klubový šéf Jan Wolf zaplatil na úplatcích nejméně milion korun. To proto, aby se klub v sezoně 2023/2024 zachránil v nejvyšší soutěži. Prostředníkem měl být bývalý rozhodčí Lubomír Puček. Nově je podezřelé také utkání Bohemians - Karviná (1:3). Oba pánové nekalé jednání popírají. Více čtěte ZDE>>>
Univerzitní město s nádhernými vánočními trhy a v posledních dnech i jedno z nechvalně proslulých epicenter kauzy, která hýbe českým fotbalem na několika úrovních. Kdo je kdo v Olomouci? A co na to Sigma?Více čtěte ZDE>>>
Jeden ze tří obviněných v kauze, které minulý týden poslal zlínský okresní soud do vazby, si proti rozhodnutí podal stížnost. Zabývat se jí bude krajský soud. Dalším dvěma obviněným pro případné podání stížnosti plyne lhůta. Kdo z obviněných si stížnost podal, soudce neupřesnil.
Zprávy ze dne 30. března 2026
Chorvat Petar Gavrič, bývalý obránce Jihlavy (2009-2012), jako hlava sázkařské mafie s centrálním působením ve Slezsku? Jeho bývalého spoluhráče Lukáše Vaculíka (42) to ani nepřekvapuje. „Už když jsme spolu hráli, vedl různé zvláštní řeči,“ říká v rozhovoru pro iSport současný šéf druholigové Vysočiny, za kterou Gavrič zapsal čtyři starty v nejvyšší soutěži. Po ukončení kariéry nabízel Vaculíkovi jako agent mladé hráče. Rozhovor s Vaculíkem čtěte ZDE >>>
Primátor Karviné Jan Wolf (nestr., dříve SOCDEM) obviněný v korupční fotbalové aféře na svou funkci rezignovat nehodlá. V podzimních komunálních volbách chce opět kandidovat a ucházet se o obhajobu primátorské funkce. Primátor na dnešním briefingu s novináři znovu odmítl svou vinu. K průběhu trestního řízení se ale on, ani jeho právní zástupkyně blíže nevyjádřili.
„Od začátku mám v této věci jasno. S obviněním nesouhlasím a jsem přesvědčen, že se vše vysvětlí. Od samého počátku plně spolupracuji s orgány činnými v trestním řízení a věřím v zákonné postupy a spravedlivé posouzení věci,“ uvedl Wolf.
Zprávy ze dne 29. března 2026
El Loco. Podle policistů neoficiální hlava slezské větve korupční fotbalové kauzy. Za touto přezdívkou se skrývá Chorvat Petar Gavrič, bývalý fotbalista, jenž kdysi nastupoval i za Vysočinu Jihlava. Jako jeho českou spojku pak vyšetřovatelů uvádějí Daniela Černaje. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 28. března 2026
Daniel Černaj, jeden ze zadržených v čerstvé korupční kauze, podle informací iSport.cz přistoupil na dohodu o vině a trestu. To je forma odklonu v trestním řízení, kde se obviněný přizná k činu výměnou za obvykle mírnější trest a rychlejší proces.
Dohodu sjednává státní zástupce s obviněným a schvaluje ji soud. Cílem je zrychlit řízení a snížit zatížení soudů, přičemž obviněný se vzdává práva na hlavní líčení. Takovou dohodu uzavřel v kauze Šváb (proces kolem Romana Berbra) jeden ze čtyř hlavních obžalovaných Tomáš Grímm a dostal pouze půlroční podmíněný trest.
Černaj je muž s velmi kontroverzní (nejen) fotbalovou minulostí a jeho jméno se v souvislosti s match fixingem objevovalo už v minulosti. Více o Danielu Černajovi ČTĚTE ZDE>>>
Zprávy ze dne 27. března 2026
Rozhodčí Miroslav Zelinka, jeden ze zadržených v čerstvé korupční kauze, odmítá spojování svého jména s nekalými praktikami. Zdůrazňuje, že po úterním výslechu byl ve středu propuštěn na svobodu a není obviněný. Více čtěte ZDE >>>
Škoda v korupční fotbalové kauze týkající se sázek na zmanipulované zápasy přesahuje u některých obviněných deset milionů korun.Rozsah škody se u jednotlivých obviněných liší, řekl dnes na dotaz ČTK náměstek olomouckého vrchního žalobce Radek Bartoš. Výše škody se může podle žalobců ještě změnit s ohledem na úkony týkající se zahraničních sázkových kanceláří. V kauze bylo obviněno 32 lidí, čtyři jsou ve vazbě. Zásah policie iniciovala fotbalová asociace, její etická komise zahájila 47 disciplinárních řízení.
Rozhodnutí Městského soudu v Brně o uvalení vazby na bývalého manažera třetiligového Startu Brno Jakuba Prokeše, který je obviněný v korupční fotbalové kauze, je pravomocné. Stejně tak rozhodnutí, že další obviněný Adam Adámek bude stíhán na svobodě. U tří usnesení o vazbách, o kterých ve stejné kauze rozhodoval ve čtvrtek Okresní soud ve Zlíně, běží obviněným lhůta pro podání stížnosti. ČTK to v pátek řekli mluvčí brněnského soudu Zdeněk Jiří Skupin a zlínský soudce Petr Prokopius. V případu je obviněno 32 lidí, ostatní zadržení byli propuštěni.
Zprávy ze dne 26. března 2026
V pozadí šlo o statisíce, které šly do kapes sázkařské mafie, zainteresovaní pěšáci přitom z porcovaného koláče viděli „pár korun.“ Poprvé od vypuknutí fotbalového skandálu pro Deník promluvil pod rouškou anonymity rozhodčí, který sice v aktuální kauze nefiguruje, sám ale pískal cinknuté zápasy a poznal, jak celá mašinerie funguje. Více čtěte ZDE>>>
Největší dopad má celá kauza na Karvinou. V souvislosti se slezským klubem se řeší zejména primátor Jan Wolf, ten ale vše rázně odmítá. „Nesouhlasím s obviněními, která byla vůči mé osobě vznesena. Jsem připraven poskytovat orgánům činným v trestním řízení veškerou potřebnou součinnost pro objasnění vyšetřovaných skutečností. Pevně věřím, že se mi podaří očistit mé jméno a dobrou pověst, kterou jsem získal za bezmála 20 let usilovné práce pro město Karviná a pro karvinský fotbal,“ říká Wolf.
Okresní soud ve Zlíně dnes poslal do vazby tři obviněné. Novinářům to po skončení vazebního zasedání, které není veřejné, řekl státní zástupce Radim Obst. Jedním z mužů mířících do vazby je bývalý funkcionář FC Zlínsko a někdejší rozhodčí Pavel Býma. Další dva obvinění si u soudu zakrývali tváře kapucemi a nebylo jim zřetelně vidět do obličeje. Všichni navíc měli na uších sluchátka.