Fotbalový skandál ONLINE: Dva ze čtyř stíhaných v kauze byli propuštěni z vazby
Na konci března proběhl největší policejní zásah v historii českého fotbalu. Týká se první ligy, nižších soutěží i mládeže. Zadrženy byly desítky lidí. Jde o korupci v utkáních v souvislosti se sázkami a v některých případech šlo primárně o ovlivnění výsledků. Jedním z podezřelých je primátor Karviné Jan Wolf, jde také o rozhodčí z profesionální listiny i prvoligového hráče. Mezi vlivné muže celé aféry patři Daniel Černaj, který podle informací redakce již přistoupil na dohodu o vině a trestu. Etická komise FAČR zveřejnila seznam zahajených disciplinárních řízení. Veškeré dění sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 21. dubna 2026
Dva ze čtyř stíhaných v rozsáhlé kauze fotbalové korupce byli propuštěni z vazby. Podle žalobce už nehrozí, že by mařili vyšetřování, uvedla dnes Česká televize (ČT). O které obviněné jde, není jasné. Případ se týká sázek na zmanipulované zápasy. V kauze bylo koncem března obviněno 32 lidí, počet nemusí být konečný. Zásah policie iniciovala fotbalová asociace, její etická komise zahájila 47 disciplinárních řízení.
Soudy ve Zlíně a v Brně poslaly v březnu do vazby čtyři z pěti obviněných, u kterých žalobci vazbu navrhovali. Kvůli obavě z ovlivňování svědků a pokračování v trestné činnosti tam skončil po rozhodnutí Městského soudu v Brně bývalý manažer třetiligového Startu Brno Jakub Prokeš, Okresní soud ve Zlíně poslal do vazby tři obviněné. Jedním z nich byl bývalý funkcionář FC Zlínsko a někdejší rozhodčí Pavel Býma. Dalším dvěma obviněným nebylo zřetelně vidět do obličeje, podle informací iSportu šlo o brankáře divizního Znojma Marka Kalinu a jeho spoluhráče Michala Suchého.
Zprávy ze dne 17. dubna 2026
Jeden ze stíhaných hráčů, opavský Filip Štěpánek, může hrát. Etická komise mu s okamžitou platností zrušila předběžný zákaz činnosti. Disciplinární řízení však pokračuje.
Co se stalo? Komise změnila kvalifikaci z paragrafu Úplatkářství na neoznámení disciplinárního přečinu. Zdá se totiž, že hráč nabízený úplatek nepřijal. Předseda Etické komise Martin Holub k tomu říká: „Ke změně kvalifikace jsme přistoupili, jelikož dosavadní dokazování nenasvědčuje tomu, že by se ze strany podezřelého jednalo o disciplinární přečin úplatkářství nebo match-fixingu. Ke zrušení předběžného zákazu přistoupila Etická komise vzhledem ke změně právní kvalifikace, a rovněž s přihlédnutím k dosavadnímu dokazování a postoji podezřelého. Ze zrušení předběžného zákazu nicméně nelze v žádném případě dovozovat, že disciplinární řízení skončí a nedojde k případnému potrestání - pouze však již podle Etické komise netrvají důvody pro trvání předběžného zákazu (tj. zejména obava, že by podezřelý spáchal disciplinární přečin úplatkářství či match-fixingu).“
Štěpánek byl doposud v podezření, že ovlivnil barážové dvojutkání Karviná–Vyškov za úplatu 100 tisíc a za korun a příslib přestupu do Karviné nebo jiného klubu.
K situaci se vyjádřila i Opava, současný hráčův klub. „Klub vnímá rozhodnutí jako přirozený výsledek dosavadního průběhu dokazování a vyhodnocení zjištěných skutečností. Filip Štěpánek se může vrátit s okamžitou účinností k plnohodnotné činnosti bez omezení.“
Další dvě osoby, které Etická komise stíhala v souvislosti s možným disciplinárním přečinem, vystoupili z fotbalové asociace. To znamená, že fotbalová spravedlnost na ně už nedosáhne. Jedná a Andriie Lychkivského a Lukáš Hálu. Etická komise proto přerušila řízení s oběma osobami a zároveň podala návrh výkonnému výboru, aby je zařadila na listinu osob, které se už v budoucnu nesmí stát členy asociace. Lychkivskyi byl hlavním investorem 1. SC Znojmo a komise ho podezřívala, že organizoval ovlivnění utkání pro sázkové účely, že nabízel a vyplácel úplatky v souvislosti se zápasy Sparta Brno–Znojmo a Chrudim–Start Brno. Lukáš Hála je hráčský agent, jenž čelil podezření z organizace zápasů za účelem nekalého sázení. Komise mu napočítala hned patnáct podezřelých utkání.
Březnové rozhodnutí zlínského okresního soudu o uvalení vazby na dva obviněné ve fotbalové korupční kauze je pravomocné. Třetí muž si proti rozhodnutí o vazbě podal už dříve stížnost. ČTK to dnes řekl soudce Petr Prokopius, který ve vazebním zasedání rozhodoval. Kdo z obviněných si stížnost podal, soudce neupřesnil.
Do vazby poslal okresní soud trojici mužů 26. března. Byl mezi nimi bývalý funkcionář FC Zlínsko a někdejší rozhodčí Pavel Býma. Dalším dvěma obviněným nebylo zřetelně vidět do obličeje, podle webu iSport.cz šlo o brankáře divizního Znojma Marka Kalinu a jeho spoluhráče Michala Suchého. „Dvě z vazebních věcí jsou v právní moci. Další, kde je podaná stížnost, budeme předkládat krajskému soudu. Pevně daný termín, do kdy musí rozhodnout, není. Samozřejmě to ale řeší přednostně," řekl Prokopius.
Soud shledal u trojice obviněných všechny tři vazební důvody. Obavu má z jejich útěku a vyhýbání se trestnímu stíhání, z maření vyšetřování například kvůli ovlivňování svědků, ale i z opakování trestné činnosti, pro kterou jsou stíháni. Už dříve Prokopius potvrdil, že jde o funkcionáře a hráče. Zdali všichni v minulosti působili v FC Zlínsko, říci odmítl. Advokáti Klára Hlucháňová, Petr Konečný a Jaroslav Tkadlec nechtěli totožnost svých klientů ani jejich podíl v korupční kauze, který jim kladou vyšetřovatelé za vinu, komentovat.
Ve vazbě je spolu s triem, které tam poslal soud ve Zlíně, ještě bývalý manažer třetiligového Startu Brno Jakub Prokeš. V jeho případě rozhodoval v březnu Městský soud v Brně, jeho rozhodnutí je pravomocné.
V kauze je obviněno 32 lidí. Stíháni jsou mimo jiné za trestné činy podvod, úplatkářství a legalizaci výnosů z trestné činnosti, část viní detektivové z účasti na organizované zločinecké skupině, případně spáchání jiných trestných činů ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Těm hrozí nejvyšší sazba v rozpětí devíti let a dvou měsíců až 13 let a čtyř měsíců. Mezi obviněnými jsou hráči, funkcionáři i rozhodčí. Škoda přesahuje podle náměstka olomouckého vrchního žalobce Radka Bartoše u některých obviněných deset milionů korun.
Zprávy ze dne 16. dubna 2026
Další z obviněných v sázkové korupční aféře vystoupil z řad fotbalové asociace. Je jím Josef Tomanec, rozhodčí moravské třetí a čtvrté ligy. Znamená to, že etická komise na něj už nedosáhne. Je však pravděpodobné, že výkonný výbor ho zařadí na tzv. Listinu, pracovně black list – to mu jednou provždy znemožní návrat do fotbalu. Tomanec měl patřit k významnějším postavám kauzy. Za úplatek měl ovlivnit tři utkání v letech 2024 a 2025. Konkrétně Start Brno–Hodonín, Start Brno–Rosice, Zbrojovka Brno B–Hodonín. Sudí byl rovněž členem komise rozhodčích OFS Uherské Hradiště, z ní však byl odvolán. Tomanec je třetí ze 49 osob, s nimiž etická komise zahájila řízení, která vystoupila z asociace. Před ním tak učinili funkcionář Pavel Býma a prvoligový rozhodčí Jan Petřík.
Hráči a trenér třetiligového Startu Brno se veřejně pustili do vedení klubu. Hlavním důvodem jsou finance. Hráči sice podepisovali smlouvy s tělovýchovnou jednotou, výplaty jim ale hradil předseda klubu Roman Procházka. Ten po vypuknutí korupční a sázkařské aféry odstoupil z vedení klubu, fotbalisté od té chvíle hrají zadarmo a došla jim trpělivost. Obrátili se na integrity officera fotbalové asociace Kamila Javůrka a předsedkyni České asociace fotbalových hráčů Markétu Haindlovou a žádají o prošetření celé situace.
Zprávy ze dne 14. dubna 2026
Bývalý hráč Opavy Tomáš Rataj se sám přihlásil Fotbalové asociaci ČR, aby s ním zahájila vyšetřování v korupční a sázkařské kauze v českém fotbale. Hráč působí v zahraničí a během první vlny obvinění v březnu nebyl členem FAČR. Etická komise se proto nemohla jeho případem zabývat. Asociaci se přihlásil a zaplatil členský příspěvek.
„Když tahle kauza vyšla, tak jsem si svého jména všiml asi až po dvou dnech někde v médiích a byl jsem z toho, musím říct, hodně zaskočený. Dost mě to zasáhlo a myslím si, že je správný krok, být v tomhle proaktivní a očistit svoje jméno u disciplinárního řízení," uvedl Rataj.
Zprávy ze dne 13. dubna 2026
Jakub Elbel je v Olomouci postavený mimo tým, připravuje se individuálně. „Zaslechl jsem to, ale jsou to pro nás nové informace. Budeme s tím pracovat, uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Zatím z ničeho obviněný není, víc k tomu nemám co říct v tuto chvíli,“ odpověděl iSportu dočasný kouč Pavel Hapal.
Olomoucký obránce Jakub Elbel je podle serveru Seznam Zprávy po Samuelu Šigutovi z Karviné dalším prvoligovým hráčem, který se zapletl do sázkařské korupční kauzy. Policie ho neobvinila, neřeší ho ani etická komise FAČR, přesto podle vyšetřovatelů o nelegálních sázkách věděl. Údajně měl aktivně pomáhat přesvědčit známého, aby ovlivnil utkání.
Pro Seznam Zprávy uvedl toto: „Od věcí, které v poslední době vypluly na povrch, se můžu s klidným svědomím distancovat. Nikdy jsem se na ničem takovém nepodílel. Sám nesázím a ani toho nejsem fanoušek. Emoce prožívám na hřišti.“
Podle policejních dokumentů, z nichž cituje server, se v obchodním centru Olympia setkal s vyškovským Filipem Štěpánkem, aby ovlivnil baráž o postup do první ligy mezi Karvinou a Vyškovem z jara 2024. Elbel měl využít známosti s Danielem Černajem, jedním z hlavních aktérů kauzy, který podle informací iSport.cz aktivně spolupracoval s policií. „Z rozhovoru je dále patrné, že se Elbel se Štěpánkem zná, čeho chce Černaj využít k tomu, aby Štěpánka pomohl nasměrovat k jednání, které ovlivní utkání, z čehož bude také Černaj profitovat,“ napsali vyšetřovatelé.
Podle nich Elbel nebyl členem organizované zločinecké skupiny, „byl však prokazatelně seznámen s její činností.“
Stín korupčního skandálu, který může Opavu poslat ze špičky druhé ligy do amatérského fotbalu, jste v sobotu odpoledne během utkání se Zbrojovkou (4:0) lehce přehlédli. Slezský klub, který dostal v předchozích dnech několik tvrdých direktů, funguje dál. Na první pohled stejně jako dřív. Na lídra tabulky dorazily skoro tři tisícovky lidí, které nadchl výkon domácích. „Nebylo to úplně lehké období, ale obrovský respekt před klukama," prohlásil trenér Jan Navrátil, nástupce Romana Nádvorníka.
Zprávy ze dne 12. dubna 2026
Ke korupční kauze, která se citelně dotýká prvoligové Karviné, se svérázně vyjádřili i její fanoušci. Na domácí zápas se Slovanem Liberec si připravili tematický banner.
Zprávy ze dne 11. dubna 2026
Etická komise přerušila disciplinární řízení s Pavlem Býmou a Janem Petříkem. Oba totiž vystoupili z FAČR. Komise zároveň navrhla Výkonnému výboru, aby je umístil na listinu osob, které se nemohou stát členy FAČR.
Bývalý předseda FC Zlínsko Býma byl podezřelý z organizace ovlivnění utkání pro sázkové účely, nabídnutí a vyplácení úplatků.
Ligový rozhodčí Petřík byl podezřelý z ovlivnění utkání svým rozhodcovským výkonem v utkáních Opava-Varnsdorf (za úplatu 200 tisíc korun ze strany osob spojených s Opavou) a Opava-Zbrojovka Brno (za úplatu 30 tisíc korun ze strany osob spojených s Opavou).
Oba bývalí sudí po vystoupení z FAČR již nemohou být postihnuti na fotbalové půdě, trest ale případně mohou dostat od civilního soudu. Býmu již zlínský okresní soud spolu s dalšími dvěma osobami poslal do vazby.
Zprávy ze dne 7. dubna 2026
Roman Procházka, který je v kauze jedním z podezřelých, odstoupil z pozice předsedy třetiligového TJ START Brno. Prostřednictvím svého právníka to oznámil v prohlášení na klubovém webu. Procházka odmítl napojení na někdejšího sportovního ředitele klubu Jakuba Prokeše, jehož Městský soud v Brně před dvěma týdny poslal do vazby.
Etická komise FAČR zahájila disciplinární řízení s dalšími dvěma hráči a stopy míří opět do Opavy. Podle informací iSportu je pravděpodobné, že jmen, která bude řešit FAČR i policie, bude stále přibývat.
Tomáš Rataj
Komise uvádí, že měl Tomáš Rataj za úplatu ovlivnit svým výkonem podle domluvených instrukcí, tedy že SFC Opava obdrží branku po 70. minutě, utkání FK Vyškov – SFC Opava hrané dne 28.10. 2023. Opava tehdy utkání vyhrála 3:1 a gól v daném rozmezí neobdržela, Rataj střídal v 77. minutě. Aktuálně působí v lotyšské Jelgavě, kde v sobotu nastoupil při prohře 0:8 s Rigou a vstřelil si vlastní gól.
Patrik Wehowský
Ve čtyřech bodech podezírá komise Patrika Wehowského, dvacetiletého beka, který je kmenovým hráčem Chrudimi a aktuálně hostujícím v Karviné . V dresu Opavy měl za úplatu ovlivnit svým výkonem podle domluvených instrukcí, tedy že v utkání skončí výhrou SK Sigma Olomouc B přípravný zápas Olomouc B – SFC Opava hrané dne 13. 1. 2024. Olomouc B zvítězila 2:0.
O týden později se mohl dopustit narušení regulérnosti tím, že za úplatu ovlivnil svým výkonem podle domluvených instrukcí, tedy že padne určitý počet branek, utkání SFC Opava – Beskyd Frýdlant nad Ostravicí hrané dne 19. 1. 2024. V zápase padlo pět branek, Opava vyhrála 3:2.
Dalších dvou prohřešků se měl dopusti v dresu Chrudimi. V duelech MFK Chrudim B – FK Čáslav hrané dne 15. 11. 2025 a MFK Chrudim – FC Vysočina Jihlava hrané dne 21. 11. 2025 měl zajistit aby padly alespoň čytři góly. V prvním utkání padlo šest branek (2:4), ve druhém padlo pět gólů (1:4).
Zprávy ze dne 5. dubna 2026
Bojovala s negativní pozorností, která se v posledních dnech stočila nejen do Slezska. Karviná odehrála první ligové utkání od vypuknutí korupční a sázkařské aféry. V neděli večer padla na letenském stadionu se Spartou (0:2). „Situace nás samozřejmě ovlivnila," přiznal asistent Pavel Němec, jenž nahradil na lavici vykartovaného Marka Jarolíma.
Trenér Baníku Ondřej Smetana se po utkání se Slavií vyjádřil ke kauze, která v minulém týdnu v českém fotbale propukla.
„Co vám mám říct? Žijeme tady v tom, tyto věci se dějí několik let a teď se divíme, že to tady je? Měli jsme se bavit o zápase, ale chápu vás. Myslím si, že ve vedení fotbalu jsou zodpovědní lidé, kteří to viděli X let. Nemělo se to dostat do takové fáze. Videí, která tady kolovaly na sociálních sítích a všude možně, bylo za ta léta hodně. Každý jsme se s tím potkali, jak na úrovni druhé, tak třetí ligy. Ale po tomhle zápase, kdy jsem zklamaný a naštvaný, ani nemám kapacitu vám o tom vyprávět,“ řekl Smetana.
Zprávy ze dne 4. dubna 2026
Byl přímo u toho, když fotbalová asociace sepsala podezřelé zápasy a obrátila se s nimi na policii. Jiří Šidliák, někdejší místopředseda FAČR, v rozhovoru pro web iSport popisuje zrod současné korupční aféry. Je přesvědčený, že se počet obviněných ještě rozroste. K politické odpovědnosti vyzývá moravského člena výkonného výboru Pavla Nezvala a vysvětluje, jak je to s korupcí v Čechách.
Zprávy ze dne 3. dubna 2026
První dojem je jasný: Jsou to gauneři, prodavači, jsou na vlně se sázkařskou mafií. Zaslouží si ostré odsouzení, z fotbalu musí zmizet. Vyhnat, zapudit, nejkrásnější hru si přece nenecháme takhle poplivávat.
Zprávy ze dne 31. března 2026
Policisté mají podezření, že karvinský primátor a klubový šéf Jan Wolf zaplatil na úplatcích nejméně milion korun. To proto, aby se klub v sezoně 2023/2024 zachránil v nejvyšší soutěži. Prostředníkem měl být bývalý rozhodčí Lubomír Puček. Nově je podezřelé také utkání Bohemians - Karviná (1:3). Oba pánové nekalé jednání popírají.
Univerzitní město s nádhernými vánočními trhy a v posledních dnech i jedno z nechvalně proslulých epicenter kauzy, která hýbe českým fotbalem na několika úrovních. Kdo je kdo v Olomouci? A co na to Sigma?