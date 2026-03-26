Fotbalový skandál ONLINE: Konec sponzora v Karviné i Opavě. Tři obvinění u soudu, o koho jde?
V úterý 24. března proběhl největší policejní zásah v historii českého fotbalu. Týká se první ligy, nižších soutěží i mládeže. Zadrženy byly desítky lidí. Jde o korupci v utkáních v souvislosti se sázkami a v některých případech šlo primárně o ovlivnění výsledků. Jedním z podezřelých je primátor Karviné Jan Wolf, jde také o rozhodčí z profesionální listiny i prvoligového hráče. Etická komise FAČR už zveřejnila seznam 47 zahajených disciplinárních řízení. Veškeré dění sledujeme v ONLINE reportáži.
Zprávy ze dne 26. března 2026
Policejní eskorta přivezla dnes po poledni ke zlínskému okresnímu soudu na vazební zasedání tři obviněné v kauze korupce ve fotbale. Jedním z nich je bývalý funkcionář FC Zlínsko a někdejší rozhodčí Pavel Býma, který k soudu dorazil se sluchátky na uších. Muž v černé bundě je Marek Kalina, brankář divziního Znojma. Další obviněný si zakrýval tvář kapucí a nebylo mu zřetelně vidět do obličeje.
Jakých prohřešků se dopustili podle Etické komise FAČR?
- Pavel Býma - podezření z organizace ovlivnění utkání pro sázkové účely, nabídnutí a vyplácení úplatků (dohromady 6 utkání)
- Marek Kalina - podezření z přijetí úplatku a ovlivnění utkání svým výkonem (Kvítkovice-Třinec, Vrchovina-Kvítkovice, Zlínsko-Vyškov, Zlínsko-Hodonín, Zlínsko-Start Brno), Zlínsko-Frýdek-Místek) a zajištění vypsání a podání live sázek (Chrudim-Start Brno)
Jan Wolf, zadržený primátor Karviné a šéf tamějšího fotbalového klubu, byl podle informací webu iSport dnes propuštěn z cely předběžného zadržení a v pátek má prý přijít do sídla klubu.
Sázková společnost Chance ukončila spolupráci s fotbalovými kluby MFK Karviná a Slezský FC Opava. Sponzor obou klubů tak rozhodl v reakci na korupční aféru, v níž prvoligová Karviná i druholigová Opava figurují. ČTK to dnes řekla mluvčí Chance Markéta Světlíková. Karvinský klub už ve středu přišel také o generálního partnera, těžební společnost OKD.
Dva jihomoravské fotbalové kluby, které figurují v korupční kauze, zřejmě nedostanou městské dotace. Podle brněnského radního pro sport Tomáše Aberla (TOP 09) ji nedostane třetiligový fotbalový klub TJ Start Brno, pokud by o ni požádal. Vedení Znojma zase připravuje zastavení vyplacení letošní milionové dotace fotbalovému klub 1. SC Znojmo, řekl ČTK starosta František Koudela (ODS). V obou případech je důvodem kauza ovlivňování zápasů kvůli sázkám, ve které je obviněno 32 lidí z různých klubů především nižších fotbalových soutěží.
V korupční kauze podali žalobci návrh na vazbu u pěti obviněných, tři jejich návrhy projedná Okresní soud ve Zlíně, další dva soud Městský soud v Brně. Ostatní zadržení byli propuštěni, řekl dnes ČTK olomoucký vrchní žalobce Radim Dragoun. V kauze spjaté s ovlivňováním utkání kvůli sázkám je obviněno 32 lidí. Stíháni jsou mimo jiné za trestné činy podvod, úplatkářství a legalizaci výnosů z trestné činnosti, část viní detektivové z účasti na organizované zločinecké skupině.
Zprávy ze dne 25. března 2026
Slavia vede ligu o deset bodů. Hele, vlastně možná ne. Její blahobytný náskok může ztenčit probíhající korupční kauza. Jak? To když etická komise ještě v průběhu sezony vyloučí obviněnou Karvinou ze soutěže. Pak by se odstup od Sparty ztenčil na čtyři, pět nebo sedm bodů. Jenže to by etická komise musela stihnout verdikt v probíhající sezoně. Navíc ve středečním komuniké uvedla, že první rozhodnutí nepadnou v nejbližších týdnech. Tento scénář je tedy nyní v podstatě vyloučený, ale v jiných reáliích na něj může dojít v příští sezoně.
Česká asociace fotbalových hráčů (ČAFH) odmítá jakoukoli formu korupce a ovlivňování zápasů a podporuje kroky FAČR, zároveň ale upozorňuje, že boj musí být systémový a zaměřený i na příčiny problému. Podle asociace k nim patří především postavení hráčů jako OSVČ, které vytváří prostředí náchylnější k tzv. švarcsystému a zvyšuje riziko korupčního jednání. ČAFH zároveň zdůrazňuje, že je nutné respektovat presumpci neviny a neoznačovat hráče bez pravomocných rozhodnutí za viníky, protože mediální tlak může zásadně poškodit jejich kariéry i osobní životy.
Asociace také upozorňuje na časté problémy s nevyplácením odměn ze strany klubů, které hráče dostávají do existenčně složitých situací a činí je zranitelnějšími vůči manipulaci. Dlouhodobě proto vyzývá k legislativním a systémovým změnám, včetně zavedení zaměstnaneckého statusu fotbalistů, a deklaruje připravenost aktivně se podílet na férovém a transparentním řešení celé situace.
Těžební společnost OKD ukončila sponzoring fotbalového klubu MFK Karviná bezprostředně poté, co klub zasáhla rozsáhlá korupční a sázkařská aféra. Firma označila situaci za „vážnou a neudržitelnou“ a spolupráci ukončila okamžitě, přestože byla dosud generálním partnerem klubu a každoročně mu poskytovala milionové částky. Informaci přinesly Seznam Zprávy.
Výzva komise: mluvte, bude vám odpuštěno
Etická komise se ve svém komuniké obrátila k veřejnosti i obviněným. K těm druhým nejspíš především. Pobídla je, aby pomohli případ rozkrýt. To by se pak promítlo do výše trestu. „Etická komise v návaznosti na zahájená disciplinární řízení vyzývá kohokoliv, kdo má relevantní informace týkající se úplatkářství či match fixingu, aby se obrátil na Integrity officera FAČR Kamila Javůrka (integrity@fotbal.cz). Etická komise současně připomíná, že podle § 17 odst. 2 Disciplinárního řádu FAČR platí, že aktivní přispění k rozkrytí a rozhodnutí ve věci může vést u pachatele k uložení mírnějšího trestu,“ uvedl předseda komise Martin Holub. Jinými slovy: když budete mluvit, budeme shovívaví. Uvedený paragraf dokonce umožňuje úplné upuštění od trestu.
S primátorem Karviné a předsedou představenstva tamního fotbalového klubu Janem Wolfem se už od úterý není možné spojit, jeho telefon zůstává nedostupný a nedostavil se do úřadu. Podle informací webu iSport se nachází v cele předběžného zadržení.
Kdo je Daniel Černaj, možná hlavní postava kauzy, která se roky pohybovala po boku Vladimíra Coufala, než ji reprezentační obránce definitivně odpojil ze svého života?
Upřímně, stejně jako například u Daniela Černaje, nejde o překvapení. Lubomír Puček, bývalý ligový rozhodčí a silný zákulisní hráč, je podle informací webu iSport ve vazbě. Policie zadržela čtyřiašedesátiletého muže v souvislosti s čerstvou fotbalovou kauzou týkající se nelegálního ovlivňování zápasů. Před dvaceti roky byl Puček obviněn z korupce.
Policisté obvinili kvůli sázkám 32 lidí. Stíháni jsou mimo jiné za trestné činy podvod, úplatkářství a legalizaci výnosů z trestné činnosti, část z nich viní detektivové z účasti na organizované zločinecké skupině, uvedlo dnes na webu Vrchní státní zastupitelství (VSZ) v Olomouci, které případ dozoruje. Počet obviněných se může ještě rozšířit, uvedli žalobci. Během úterního policejního zátahu bylo zadrženo podle žalobců několik desítek lidí a provedeny domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor a pozemků.
Karvinský fotbalový klub popřel, že by se podílel na ovlivňování utkání a narušování regulérnosti soutěží. Případnou vinu nesou podle něj jednotlivci, uvedl v prohlášení na svém webu.
Ministr pro sport prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé) s vedením FAČR probere, zda jsou podvody a korupce systémovým problémem a jak jim předcházet. Po úterním zadržení desítek lidí v souvislosti s korupční kauzou a podezřeními z podvodů spojených se sázením na fotbalové zápasy požádal vedení asociace o jednání, které by se mělo odehrát do konce týdne. Šťastný to dnes dopoledne řekl ČTK ve Sněmovně. Informace od policie nemá, kauza se podle něj od předchozích liší přístupem FAČR.
Také v Irsku se věnují korupční kauze, která v českém fotbale vypukla dva dny před barážovým utkáním o MS v Americe. „Český fotbal se kvůli vyšetřování manipulace se zápasy ocitl v chaosu. V rámci toho, co je označováno za největší policejní zásah v historii českého fotbalu, byly během ranních razií údajně zatčeny desítky lidí. Přípravy asociace na duel s Irskem byly narušeny poté, co předseda David Trunda poslal členům výkonného výboru výzvu ke schůzce 'SOS a v režimu červeného telefonu',“ poznamenal Irish Examiner. „Čeští funkcionáři trvají na tom, že největší skandál, který postihl český fotbal za poslední desetiletí a v němž byly v souvislosti s vyšetřováním manipulace s výsledky zápasů zatčeny desítky osob, nezhatí jejich domácí zápas play off o mistrovství světa proti Irsku,“ napsal Irish Independent.
Časné ráno, úterý. Policie, pokolikáté už, zadržela desítky lidí v souvislosti s úplatkářstvím ve fotbale. Kauza, o níž samotný předseda asociace David Trunda mluví jako o největší v historii, dosáhla prostřednictvím Karviné a profesionálních sudích až do nejvyšší soutěže. Korupce se týká především sázek, ale jde také o dosažení sportovních výhod.
Zprávy ze dne 24. března 2026
V pondělí večer nablýskaný sál a vyhlašování Fotbalisty roku, za dva dny superdůležitá baráž o postup na mistrovství světa. Že mezi tím vypukne obří aféra s ovlivňováním zápasů a sázením, to nevymyslíte. Stalo se to v nejméně vhodnou dobu, nicméně policejní logika se ubírá svými vlastními cestami a hraje podle vlastní termínovky.
Z toho, že měl Filip Štěpánek, před dvěma lety kapitán Vyškova, ovlivnit předloňskou baráž ve prospěch Karviné, je tehdejší manažer klubu Zbyněk Zbořil v šoku. „Vůbec mi to nejde do hlavy. Volal jsem si s trenérem Kameníkem a bylo mu do breku," popsal současný člen managementu druholigového Artisu Brno. Nechce se mu věřit, že by se do korupčního skandálu zapletl tehdejší kapitán a lídr mužstva.
Václav Sochor, vedoucí komunikace skupiny Tipsport: „Férovost sportu je základním předpokladem našeho podnikání. Vítáme, že fotbalové autority a bezpečnostní složky postupují razantně a koordinovaně. Neznáme konkrétní okolnosti a detaily probíhající akce, nicméně PČR velmi aktivně poskytujeme veškerou součinnost. Naše velké investice do českého fotbalu jsme od začátku podmiňovali čistou hrou a konkrétními kroky k větší transparentnosti nejsázenějšího sporu. Takovéto kauzy na jednu stranu zásadně ohrožují reputaci celého odvětví, na straně druhé chceme věřit, že jsou důsledkem upřímných snah o zásadní posun směrem k větší férovosti, odpovědnosti a důslednému vyčištění prostředí. To považujeme za zásadní nejen pro důvěru fanoušků i partnerů, ale především pro další rozvoj českého fotbalu.“