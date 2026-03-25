Fotbalový skandál ONLINE: Ministr bude jednat s vedením FAČR, kauzu řeší také v Irsku
V úterý 24. března proběhl největší policejní zásah v historii českého fotbalu. Týká se první ligy, nižších soutěží i mládeže. Zadrženy byly desítky lidí. Jde o korupci v utkáních v souvislosti se sázkami a v některých případech šlo primárně o ovlivnění výsledků. Jedním z podezřelých je primátor Karviné Jan Wolf, jde také o rozhodčí z profesionální listiny i prvoligového hráče. Etická komise FAČR už zveřejnila seznam 47 zahajených disciplinárních řízení. Veškeré dění sledujeme v ONLINE reportáži.
Zprávy ze dne 25. března 2026
Ministr pro sport prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé) s vedením FAČR probere, zda jsou podvody a korupce systémovým problémem a jak jim předcházet. Po úterním zadržení desítek lidí v souvislosti s korupční kauzou a podezřeními z podvodů spojených se sázením na fotbalové zápasy požádal vedení asociace o jednání, které by se mělo odehrát do konce týdne. Šťastný to dnes dopoledne řekl ČTK ve Sněmovně. Informace od policie nemá, kauza se podle něj od předchozích liší přístupem FAČR.
Také v Irsku se věnují korupční kauze, která v českém fotbale vypukla dva dny před barážovým utkáním o MS v Americe. „Český fotbal se kvůli vyšetřování manipulace se zápasy ocitl v chaosu. V rámci toho, co je označováno za největší policejní zásah v historii českého fotbalu, byly během ranních razií údajně zatčeny desítky lidí. Přípravy asociace na duel s Irskem byly narušeny poté, co předseda David Trunda poslal členům výkonného výboru výzvu ke schůzce 'SOS a v režimu červeného telefonu',“ poznamenal Irish Examiner. „Čeští funkcionáři trvají na tom, že největší skandál, který postihl český fotbal za poslední desetiletí a v němž byly v souvislosti s vyšetřováním manipulace s výsledky zápasů zatčeny desítky osob, nezhatí jejich domácí zápas play off o mistrovství světa proti Irsku,“ napsal Irish Independent.
Časné ráno, úterý. Policie, pokolikáté už, zadržela desítky lidí v souvislosti s úplatkářstvím ve fotbale. Kauza, o níž samotný předseda asociace David Trunda mluví jako o největší v historii, dosáhla prostřednictvím Karviné a profesionálních sudích až do nejvyšší soutěže. Korupce se týká především sázek, ale jde také o dosažení sportovních výhod.
Zprávy ze dne 24. března 2026
V pondělí večer nablýskaný sál a vyhlašování Fotbalisty roku, za dva dny superdůležitá baráž o postup na mistrovství světa. Že mezi tím vypukne obří aféra s ovlivňováním zápasů a sázením, to nevymyslíte. Stalo se to v nejméně vhodnou dobu, nicméně policejní logika se ubírá svými vlastními cestami a hraje podle vlastní termínovky.
Z toho, že měl Filip Štěpánek, před dvěma lety kapitán Vyškova, ovlivnit předloňskou baráž ve prospěch Karviné, je tehdejší manažer klubu Zbyněk Zbořil v šoku. „Vůbec mi to nejde do hlavy. Volal jsem si s trenérem Kameníkem a bylo mu do breku," popsal současný člen managementu druholigového Artisu Brno. Nechce se mu věřit, že by se do korupčního skandálu zapletl tehdejší kapitán a lídr mužstva.
Václav Sochor, vedoucí komunikace skupiny Tipsport: „Férovost sportu je základním předpokladem našeho podnikání. Vítáme, že fotbalové autority a bezpečnostní složky postupují razantně a koordinovaně. Neznáme konkrétní okolnosti a detaily probíhající akce, nicméně PČR velmi aktivně poskytujeme veškerou součinnost. Naše velké investice do českého fotbalu jsme od začátku podmiňovali čistou hrou a konkrétními kroky k větší transparentnosti nejsázenějšího sporu. Takovéto kauzy na jednu stranu zásadně ohrožují reputaci celého odvětví, na straně druhé chceme věřit, že jsou důsledkem upřímných snah o zásadní posun směrem k větší férovosti, odpovědnosti a důslednému vyčištění prostředí. To považujeme za zásadní nejen pro důvěru fanoušků i partnerů, ale především pro další rozvoj českého fotbalu.“
Konec května 2023, poslední kolo druhé ligy, zápas Opava - Varnsdorf. Domácí do něj šli coby čtrnáctý tým tabulky a se stejným bodovým ziskem (31) jako patnáctá Jihlava, čili sakra důležitý duel v boji o záchranu. A právě kvůli němu (a taky kvůli utkání Opava - Zbrojovka 2:1 v následující sezoně) bylo Etickou komisí FAČR se slezským klubem a funkcionářem Martinem Latkou zahájeno disciplinární řízení. Tehdejší místopředseda (nyní předseda) představenstva měl dvakrát nabízet úplatek rozhodčímu Janu Petříkovi. Opava ve svém prohlášení odmítá, že by se jako instituce podílela na ovlivňování zápasů, sázkových podvodech nebo jiném narušování integrity soutěží.
Policejní manévry, největší zásah v historii českého fotbalu, mimořádný výkonný výbor, 47 jmen pro Etickou komisi… Český fotbal řeší před baráží o postup na MS obrovský průšvih. „Spadla klec a já mám radost. Konečně došlo na jména, o kterých se to už dlouho vědělo, jen nebyly důkazy,“ říká ve speciálu Ligy naruby redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Michal Kvasnica. „Přestože FAČR akci inicioval, pro fotbal je to další reputační průšvih. Nejzásadnější je, že se to dotklo i první a druhé ligy, tedy profesionálních soutěží, ale i rozhodčích. Libor Kovařík má problém,“ doplňuje jeho kolega Ondřej Škvor. Co bude s Karvinou a Samuelem Šigutem? Jak kauza zasáhne tento ligový ročník? Jak se teď svazu budou shánět potřebné finance od sponzorů?
Vyjádření LFA po mimořádné schůzi Ligového výboru:
„Ligová fotbalová asociace vnímá aktuální informace týkající se možného ovlivňování fotbalových utkání s mimořádnou vážností. Integrita soutěží je pro nás naprosto zásadní a představuje jeden ze základních pilířů profesionálního fotbalu. Jakékoli jednání, které je v rozporu s těmito principy, je pro nás zcela nepřijatelné a uděláme maximum pro to, aby subjekty, u nichž se prokáže vina, byly tvrdě a exemplárně potrestány.
Jsme v současnosti v úzkém kontaktu s Fotbalovou asociací České republiky a vyhodnocujeme si zjištěné informace. Orgány činné v trestním řízení dosud LFA v této věci nekontaktovaly ani od ní nevyžádaly žádnou spolupráci. Jsme však připraveni poskytnout veškerou potřebnou součinnost, aby byly všechny okolnosti řádně objasněny a viníci již nikdy nemohli jakýmkoli způsobem ovlivňovat fotbalové dění či v něm dokonce působit.
LFA vůči podobnému jednání dlouhodobě uplatňuje nulovou toleranci a tento přístup se plně vztahuje i na současnou situaci. Takové chování zásadně poškozuje důvěru ve férovost soutěží i dobré jméno českého profesionálního fotbalu, včetně jeho partnerů a fanoušků. Ochrana důvěry a férovosti je pro nás absolutní prioritou.“
Fotbalová Opava oficiálně reagovala na informace o policejním zásahu v českém fotbale a na zahájení disciplinárních řízení ze strany Etické komise FAČR. Klub odmítá, že by se jako instituce podílel na ovlivňování zápasů, sázkových podvodech nebo jiném narušování integrity soutěží, a zdůrazňuje, že nic takového nikdy vědomě nepodporoval ani neorganizoval. Zároveň upozorňuje na nutnost rozlišovat mezi případným jednáním jednotlivců a odpovědností klubu.
Na facebookové stránce opavských fanoušků se objevil vtipný příspěvek odkazující na dnes propuklou aféru i s účastí slezského klubu a seriál o korupční aféře z roku 2004 Štěstíčku naproti.
Nejvyšší patro, jehož se dotkla čerstvá korupční kauza v českém fotbale, se nachází v Karviné. Etická komise zahájila řízení s klubem, jeho prezidentem a primátorem města Janem Wolfem, hráčem Samuelem Šigutem a také se dvěma profesionálními rozhodčími Janem Všetečkou a Miroslavem Zelinkou. Dopady budou v případě prokázání viny zásadní, klubu hrozí i pád do některé z nižších soutěží.
Jedním z vyšetřovaných je i ofenzivní záložník Karviné Samuel Šigut (23). Komise ho podezřívá z pěti obzvlášť závažných přečinů – ovlivňování zápasů ještě v dresu druholigové Opavy a převzetí úplatku v zápase Karviné proti Českým Budějovicím, kdy hájil barvy jihočeského klubu.
Ostravský Baník reaguje na podezření z match fixingu, které se týká jednoho z fotbalistů ostravského klubu Matyáše Moučky. „Klub se důrazně distancuje od jakéhokoli jednání, které je v rozporu s principy fair play, integrity soutěže a etickými pravidly fotbalu. Takové chování je v přímém rozporu s hodnotami, které Baník dlouhodobě zastává a prosazuje. Současně však považujeme za nutné respektovat princip presumpce neviny do pravomocného rozhodnutí příslušných orgánů. Situaci klub nadále pečlivě sleduje a je připraven plně spolupracovat s Etickou komisí FAČR. K dalším krokům se vyjádříme po ukončení řízení.“
Po mimořádné tiskové konferenci FAČR přinášíme první dojem, v hlavní roli redaktor Ondřej Škvor.
FAČR zveřejnila po úterní mimořádné tiskové konferenci kompletní seznam 47 jmen osob a klubů, na něž padá podezření. Figurují zde funkcionáři, kluby, rozhodčí a dokonce i prvoligový hráč - Samuel Šigut z Karviné.
Mimořádná tisková konference FAČR právě skončila.
„Vyšetřování bylo z našeho pohledu dlouhé a úspěšné. Kolikrát jsme na sociálních sítích upozorňovali na podezřelý zápas. Ale bylo potřeba to celé pojmout systematicky, abychom jednou vytrhli tenhle problém z českého prostředí. Patří za to velký dík policii České republiky a olomouckému státnímu zastupitelství. Věřím, že Česko zažije ve fotbale ročníky, kdy nebude mít problém s matchfixingem napříč všemi soutěžemi,“ přeje si Kamil Javůrek, integrity officer FAČR.
Bude mít kauza dopad na výsledky sezony? „Teď nám na to nepřísluší reagovat, musíme vyčkat. Na tohle odpověď dnes neposkytneme, ani ji nevíme,“ odpověděl Trunda.
A šéf českého fotbalu pokračuje: „Kandidoval jsem s tím, že chceme všechny podobné věci, co se dějí, změnit. Načasování jsme bohužel nemohli ovlivnit, proto jsme tady dnes. Udělali jsme všechny kroky správně, i v té situaci mám radost z toho, že jsme trošku iniciátorem a podílíme se na řešení. Máme pro to nulovou toleranci. Celému výkonnému výboru i mně osobně jde o český fotbal.“
