Fotbalový skandál ONLINE: První slova předsedy FAČR Trundy i reakce Baníku

Skandál v českém fotbale: PRVNÍ DOJEM po tiskovce vedení FAČR
David Trunda musí řešit velký skandál v českém fotbale
Martin Holub, předseda etické komise FAČR
Kamil Javůrek je integrity officerem FAČR
FAČR vysvětluje okolnosti korupčního a sázkařského skandálu, který postihl český fotbal
Předseda FAČR David Trunda vysvětluje skandál, který postihl český fotbal
David Trunda vysvětluje skandál ve fotbale během tiskové konference
Český fotbal postihl korupční a sázkařský skandál
Od rána probíhá největší policejní zásah v historii českého fotbalu. Týká se první ligy, nižších soutěží i mládeže. Zadrženy byly desítky lidí. Jde o korupci v utkáních v souvislosti se sázkami a v některých případech šlo primárně o ovlivnění výsledků. Jedním z podezřelých je primátor Karviné Jan Wolf, jde také o rozhodčí z profesionální listiny i prvoligového hráče. Etická komise FAČR už zveřejnila seznam 47 zahajených disciplinárních řízení. Veškeré dění sledujeme v ONLINE reportáži.

Zprávy ze dne 24. března 2026

24. března 2026 · 13:19

Baník reaguje na podezření z match fixingu, které se týká jednoho z fotbalistů ostravského klubu.

24. března 2026 · 12:30

FAČR zveřejnila po úterní mimořádné tiskové konferenci kompletní seznam 47 jmen osob a klubů, na něž padá podezření. Figurují zde funkcionáři, kluby, rozhodčí a dokonce i prvoligový hráč - Samuel Šigut z Karviné. Více čtěte ZDE>>>

Kdo je všechno zapletený do fotbalového skandálu?
24. března 2026 · 11:28

Mimořádná tisková konference FAČR právě skončila.

FAČR vysvětluje okolnosti korupčního a sázkařského skandálu, který postihl český fotbal
24. března 2026 · 11:27

Vyšetřování bylo z našeho pohledu dlouhé a úspěšné. Kolikrát jsme na sociálních sítích upozorňovali na podezřelý zápas. Ale bylo potřeba to celé pojmout systematicky, abychom jednou vytrhli tenhle problém z českého prostředí. Patří za to velký dík policii České republiky a olomouckému státnímu zastupitelství. Věřím, že Česko zažije ve fotbale ročníky, kdy nebude mít problém s matchfixingem napříč všemi soutěžemi,“ přeje si Kamil Javůrek, integrity officer FAČR. 

Kamil Javůrek je integrity officerem FAČR
24. března 2026 · 11:22

Bude mít kauza dopad na výsledky sezony? „Teď nám na to nepřísluší reagovat, musíme vyčkat. Na tohle odpověď dnes neposkytneme, ani ji nevíme,“ odpověděl Trunda.

24. března 2026 · 11:21

A šéf českého fotbalu pokračuje: „Kandidoval jsem s tím, že chceme všechny podobné věci, co se dějí, změnit. Načasování jsme bohužel nemohli ovlivnit, proto jsme tady dnes. Udělali jsme všechny kroky správně, i v té situaci mám radost z toho, že jsme trošku iniciátorem a podílíme se na řešení. Máme pro to nulovou toleranci. Celému výkonnému výboru i mně osobně jde o český fotbal.“

24. března 2026 · 11:18

To, co se děje, je výsledkem delší doby. Dnes ráno jsem to začal intenzivně řešit. Dlouhodobé napojení je přes integrity office pana Javůrka, který to má plně v kompetenci a komunikuje s policií,“ dodal Trunda.

David Trunda vysvětluje skandál ve fotbale během tiskové konference
24. března 2026 · 11:18

David Trunda: „Znovu říkám, že pro všechny tyto aktivity ve sportu a českém fotbalovém prostředí není absolutně žádný prostor. Proto jsme tady, abychom posktynuli informace bez obalu. Komunikujeme s policií, svolali jsme vás proto, abychom vás informovali. Další věci nemůžeme komentovat, ale chceme popsat situaci z pohledu FAČR. Sám za sebe jsem svolal výkonný výbor, řádným způsobem jsem ho ONLINE svolal, všichni jsme se účastnili. Informoval jsme o tom, co jsme se ráno dozvěděl a zahájil potřebné kroky.“

24. března 2026 · 11:14

Martin Holub, předseda etické komise: „Sázky i ovlivnění výsledků? Primárním zdrojem jsou sázky, nicméně je tam i několik případů čistě sportovní korupce.“

Martin Holub, předseda etické komise
24. března 2026 · 11:13

Razie započala jen dva dny před důležitým barážovým duelem české reprezentace. „Načasování zásahu? Spolupracujeme s policií, tohle nejsme schopni ovlivnit. Vyšetřování bylo dlouhodobé v řádu let,“ zdůvodnil Javůrek.

24. března 2026 · 11:10

Kamil Javůrek, integrity officer FAČR:

„Z logických důvodů aktuálně nemůžeme říkat příliš mnoho detailů. Berme na vědomí, že zásah policie stále probíhá. Vedle policejního vyšetřování jsme na FAČR po celou dobu vedli interní vyšetřování ve spolupráci s kolegy z UEFA. Spolupráce byla velmi široká a troufám si říct, že úspěšná. FAČR se díky interním vyšetřovacím procesům akčně a plnohodnotně na zásahu účastní.“

Kamil Javůrek, integrity officer FAČR
24. března 2026 · 11:09

David Trunda, předseda FAČR:

FAČR je v této kauze iniciátorem. Od počátku spolupracujeme s orgány činné v trestním řízení. Delší dobu spolupracujeme na rozkrytí nekalých praktik v součinnosti s Policií ČR a v rámci vnitřních předpisů. Etická komise zahájila 47 řízení. Toto je nedílnou součástí reformy českého fotbalu. Chceme, aby FAČR vystupovala transparentně, proto tady všichni sedíme. Uděláme všechno proto, aby sázkařská mafie vymizela z českého prostředí a organizátoři skončili. V českém fotbale pro to není absolutně žádné místo. Zásah se netýká nikoho z vedení českého fotbalu, UEFA je od počátku informovaná o situaci.“

David Trunda mluví o fotbalovém skandálu během tiskové konference
24. března 2026 · 11:05

Stopy mají vést k sázkařským mafiím v Asii. Na problémy podle informací Sportu byli již dříve vrcholní fotbaloví funkcionáři z Moravy z centrály FAČR již za bývalého vedení upozorňováni.

24. března 2026 · 10:57

Ministr sportu Boris Šťastný uvedl, že policejní zásah ve fotbale pečlivě sleduje. Ovlivňování soutěží v souvislosti se sázkami je zhoubou sportu, napsal.

24. března 2026 · 10:30
  • Etická komise zasedá od 9:00 a postupně bude zahajovat řízení s obviněnými.
  • Na 11:00 FAČR svolal mimořádnou tiskovou konferenci. Její průběh vám přineseme ŽIVĚ na iSportu.
24. března 2026 · 10:25

Policejní zátah ve fotbale se týká podezření z korupce a z podvodu kvůli sázkám na zápasy, potvrdilo Vrchní státní zastupitelství Olomouc. Zadrženo bylo několik desítek lidí.

24. března 2026 · 09:20

Jedním z podezřelých je Jan Wolf, primátor města Karviná, které je vlastníkem klubu. Jde o jediný prvoligový klub, kterého se to týká. Dále jde i o rozhodčí z profesionální listiny. V některých případech přitom nemělo jít pouze o sázky, ale o primárně o ovlivnění výsledků. Zjištění se týkají zápasů od roku 2023.

24. března 2026 · 09:00

Největší policejní zásah v historii českého fotbalu. To se aktuálně děje! Policie už zatkla desítky lidí, jde o korupci v utkáních v souvislosti se sázkami. A týká se i zápasů první ligy či mládeže. Vedení FAČR svolal mimořádný výkonný výbor.

