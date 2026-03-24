Fotbalový skandál ONLINE: První slova předsedy FAČR Trundy, reakce Baníku i LFA
Od rána probíhá největší policejní zásah v historii českého fotbalu. Týká se první ligy, nižších soutěží i mládeže. Zadrženy byly desítky lidí. Jde o korupci v utkáních v souvislosti se sázkami a v některých případech šlo primárně o ovlivnění výsledků. Jedním z podezřelých je primátor Karviné Jan Wolf, jde také o rozhodčí z profesionální listiny i prvoligového hráče. Etická komise FAČR už zveřejnila seznam 47 zahajených disciplinárních řízení. Veškeré dění sledujeme v ONLINE reportáži.
Zprávy ze dne 24. března 2026
Policejní manévry, největší zásah v historii českého fotbalu, mimořádný výkonný výbor, 47 jmen pro Etickou komisi… Český fotbal řeší před baráží o postup na MS obrovský průšvih. „Spadla klec a já mám radost. Konečně došlo na jména, o kterých se to už dlouho vědělo, jen nebyly důkazy,“ říká ve speciálu Ligy naruby redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Michal Kvasnica. „Přestože FAČR akci inicioval, pro fotbal je to další reputační průšvih. Nejzásadnější je, že se to dotklo i první a druhé ligy, tedy profesionálních soutěží, ale i rozhodčích. Libor Kovařík má problém,“ doplňuje jeho kolega Ondřej Škvor. Co bude s Karvinou a Samuelem Šigutem? Jak kauza zasáhne tento ligový ročník? Jak se teď svazu budou shánět potřebné finance od sponzorů?
Vyjádření LFA po mimořádné schůzi Ligového výboru:
„Ligová fotbalová asociace vnímá aktuální informace týkající se možného ovlivňování fotbalových utkání s mimořádnou vážností. Integrita soutěží je pro nás naprosto zásadní a představuje jeden ze základních pilířů profesionálního fotbalu. Jakékoli jednání, které je v rozporu s těmito principy, je pro nás zcela nepřijatelné a uděláme maximum pro to, aby subjekty, u nichž se prokáže vina, byly tvrdě a exemplárně potrestány.
Jsme v současnosti v úzkém kontaktu s Fotbalovou asociací České republiky a vyhodnocujeme si zjištěné informace. Orgány činné v trestním řízení dosud LFA v této věci nekontaktovaly ani od ní nevyžádaly žádnou spolupráci. Jsme však připraveni poskytnout veškerou potřebnou součinnost, aby byly všechny okolnosti řádně objasněny a viníci již nikdy nemohli jakýmkoli způsobem ovlivňovat fotbalové dění či v něm dokonce působit.
LFA vůči podobnému jednání dlouhodobě uplatňuje nulovou toleranci a tento přístup se plně vztahuje i na současnou situaci. Takové chování zásadně poškozuje důvěru ve férovost soutěží i dobré jméno českého profesionálního fotbalu, včetně jeho partnerů a fanoušků. Ochrana důvěry a férovosti je pro nás absolutní prioritou.“
Fotbalová Opava oficiálně reagovala na informace o policejním zásahu v českém fotbale a na zahájení disciplinárních řízení ze strany Etické komise FAČR. Klub odmítá, že by se jako instituce podílel na ovlivňování zápasů, sázkových podvodech nebo jiném narušování integrity soutěží, a zdůrazňuje, že nic takového nikdy vědomě nepodporoval ani neorganizoval. Zároveň upozorňuje na nutnost rozlišovat mezi případným jednáním jednotlivců a odpovědností klubu.
Na facebookové stránce opavských fanoušků se objevil vtipný příspěvek odkazující na dnes propuklou aféru i s účastí slezského klubu a seriál o korupční aféře z roku 2004 Štěstíčku naproti.
Nejvyšší patro, jehož se dotkla čerstvá korupční kauza v českém fotbale, se nachází v Karviné. Etická komise zahájila řízení s klubem, jeho prezidentem a primátorem města Janem Wolfem, hráčem Samuelem Šigutem a také se dvěma profesionálními rozhodčími Janem Všetečkou a Miroslavem Zelinkou. Dopady budou v případě prokázání viny zásadní, klubu hrozí i pád do některé z nižších soutěží. Více čtěte ZDE>>>
Jedním z vyšetřovaných je i ofenzivní záložník Karviné Samuel Šigut (23). Komise ho podezřívá z pěti obzvlášť závažných přečinů – ovlivňování zápasů ještě v dresu druholigové Opavy a převzetí úplatku v zápase Karviné proti Českým Budějovicím, kdy hájil barvy jihočeského klubu. Více čtěte ZDE>>>
Ostravský Baník reaguje na podezření z match fixingu, které se týká jednoho z fotbalistů ostravského klubu Matyáše Moučky. „Klub se důrazně distancuje od jakéhokoli jednání, které je v rozporu s principy fair play, integrity soutěže a etickými pravidly fotbalu. Takové chování je v přímém rozporu s hodnotami, které Baník dlouhodobě zastává a prosazuje. Současně však považujeme za nutné respektovat princip presumpce neviny do pravomocného rozhodnutí příslušných orgánů. Situaci klub nadále pečlivě sleduje a je připraven plně spolupracovat s Etickou komisí FAČR. K dalším krokům se vyjádříme po ukončení řízení.“
Po mimořádné tiskové konferenci FAČR přinášíme první dojem, v hlavní roli redaktor Ondřej Škvor.
FAČR zveřejnila po úterní mimořádné tiskové konferenci kompletní seznam 47 jmen osob a klubů, na něž padá podezření. Figurují zde funkcionáři, kluby, rozhodčí a dokonce i prvoligový hráč - Samuel Šigut z Karviné. Více čtěte ZDE>>>
Mimořádná tisková konference FAČR právě skončila.
„Vyšetřování bylo z našeho pohledu dlouhé a úspěšné. Kolikrát jsme na sociálních sítích upozorňovali na podezřelý zápas. Ale bylo potřeba to celé pojmout systematicky, abychom jednou vytrhli tenhle problém z českého prostředí. Patří za to velký dík policii České republiky a olomouckému státnímu zastupitelství. Věřím, že Česko zažije ve fotbale ročníky, kdy nebude mít problém s matchfixingem napříč všemi soutěžemi,“ přeje si Kamil Javůrek, integrity officer FAČR.
Bude mít kauza dopad na výsledky sezony? „Teď nám na to nepřísluší reagovat, musíme vyčkat. Na tohle odpověď dnes neposkytneme, ani ji nevíme,“ odpověděl Trunda.
A šéf českého fotbalu pokračuje: „Kandidoval jsem s tím, že chceme všechny podobné věci, co se dějí, změnit. Načasování jsme bohužel nemohli ovlivnit, proto jsme tady dnes. Udělali jsme všechny kroky správně, i v té situaci mám radost z toho, že jsme trošku iniciátorem a podílíme se na řešení. Máme pro to nulovou toleranci. Celému výkonnému výboru i mně osobně jde o český fotbal.“
„To, co se děje, je výsledkem delší doby. Dnes ráno jsem to začal intenzivně řešit. Dlouhodobé napojení je přes integrity office pana Javůrka, který to má plně v kompetenci a komunikuje s policií,“ dodal Trunda.
David Trunda: „Znovu říkám, že pro všechny tyto aktivity ve sportu a českém fotbalovém prostředí není absolutně žádný prostor. Proto jsme tady, abychom posktynuli informace bez obalu. Komunikujeme s policií, svolali jsme vás proto, abychom vás informovali. Další věci nemůžeme komentovat, ale chceme popsat situaci z pohledu FAČR. Sám za sebe jsem svolal výkonný výbor, řádným způsobem jsem ho ONLINE svolal, všichni jsme se účastnili. Informoval jsme o tom, co jsme se ráno dozvěděl a zahájil potřebné kroky.“
Martin Holub, předseda etické komise: „Sázky i ovlivnění výsledků? Primárním zdrojem jsou sázky, nicméně je tam i několik případů čistě sportovní korupce.“
Razie započala jen dva dny před důležitým barážovým duelem české reprezentace. „Načasování zásahu? Spolupracujeme s policií, tohle nejsme schopni ovlivnit. Vyšetřování bylo dlouhodobé v řádu let,“ zdůvodnil Javůrek.
Kamil Javůrek, integrity officer FAČR:
„Z logických důvodů aktuálně nemůžeme říkat příliš mnoho detailů. Berme na vědomí, že zásah policie stále probíhá. Vedle policejního vyšetřování jsme na FAČR po celou dobu vedli interní vyšetřování ve spolupráci s kolegy z UEFA. Spolupráce byla velmi široká a troufám si říct, že úspěšná. FAČR se díky interním vyšetřovacím procesům akčně a plnohodnotně na zásahu účastní.“
David Trunda, předseda FAČR:
„FAČR je v této kauze iniciátorem. Od počátku spolupracujeme s orgány činné v trestním řízení. Delší dobu spolupracujeme na rozkrytí nekalých praktik v součinnosti s Policií ČR a v rámci vnitřních předpisů. Etická komise zahájila 47 řízení. Toto je nedílnou součástí reformy českého fotbalu. Chceme, aby FAČR vystupovala transparentně, proto tady všichni sedíme. Uděláme všechno proto, aby sázkařská mafie vymizela z českého prostředí a organizátoři skončili. V českém fotbale pro to není absolutně žádné místo. Zásah se netýká nikoho z vedení českého fotbalu, UEFA je od počátku informovaná o situaci.“
Stopy mají vést k sázkařským mafiím v Asii. Na problémy podle informací Sportu byli již dříve vrcholní fotbaloví funkcionáři z Moravy z centrály FAČR již za bývalého vedení upozorňováni.
