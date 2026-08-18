Fotbalový skandál ONLINE: Wolf vystoupil z FAČR, etická komise s ním zastavila řízení
Na konci března proběhl největší policejní zásah v historii českého fotbalu. Týká se první ligy, nižších soutěží i mládeže. Zadrženy byly desítky lidí. Jde o korupci v utkáních v souvislosti se sázkami a v některých případech šlo primárně o ovlivnění výsledků. Kauza se nejvíce dotkla Karviné, která byla vyloučena z Chance Ligy a dostala pokutu 10 milionů korun. Místo ní postoupil do ligy Artis. Trest zná hráč Slezanů Samuel Šigut, který si nezahraje 16 měsíců. Primátor Karviné Jan Wolf dostal zákaz činnosti ve fotbale na 12 let a peněžitou pokutu tři miliony korun. Veškeré dění sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 19. srpna 2026
Primátor Karviné a faktický šéf tamějšího fotbalového klubu Jan Wolf vystoupil z fotbalové asociace. Tím pádem už na něj nedosáhne červnový verdikt etické komise, která ho za ovlivnění tří zápasů potrestala zákazem činnosti na 12 let a pokutou tři milion korun.
Etická komise to potvrdila ve svém čerstvém komuniké. „Komise přerušila disciplinární řízení 26 vedené s panem Janem Wolfem, neboť si jmenovaný zrušil své členství ve FAČR. Etická komise současně podá návrh Výkonnému výboru FAČR, aby byl Jan Wolf zapsán na listinu osob, které se nesmí stát členy FAČR.“
Té listině se pracovně říká black list a je to jedna z posledních úprav stanov. Říká, že kdo se vzdá členství, aby se vyhnul trestu, nesmí být už nikdy přijat do řad asociace.
Zprávy ze dne 5. srpna 2026
Etická komise FAČR rozdala tvrdé tresty pro účastníky korupční kauzy. Nejvíce skloňovaný hráč Samuel Šigut dostal za jeden případ ovlivnění utkání a dva případy neoznámení disciplinárního přečinu zákaz účasti na všech aktivitách spojených s FAČR v délce 16 měsíců. K tomu hráč Karviné obdržel pokutu 80 tisíc korun.
Šigut, který měl v létě podle médií přestoupit do pražské Slavie, už má část trestu za sebou. Konkrétně čtyři měsíce a 10 dnů, po kterou mu byla v březnu předběžně zakázána činnost. Hrát bude moci znovu v červenci 2027. Stejně jako ostatní osoby, jež dnes etická komise potrestala, se může proti rozhodnutí odvolat do pěti dnů od jeho doručení.
Šigut není jediným potrestaným ligovým hráčem. Útočník Baníku David Látal dostal zákaz činnosti v délce 2 měsíců společně s pokutou 20 tisíc korun. Obránce Sigmy Jakub Elbel schytal tříměsíční trest a pokutu 30 tisíc korun.
Nejdelší stopku dostali Patrik Wehowský, který naposledy působil v Chrudimi, a FrantišekChmiel (naposledy Petřvald na Moravě), v českém fotbale nemohou působit 30 měsíců. Wehovský zaplatí 80 tisíc, Chmiel 120 tisíc korun. Wehowský ovlivnil dva duely: nejprve v dresu Opavy a pak dalšího druholigového týmu Chrudimi.
Devatenáctiletý brankář Tim Kramář si nezachytá dva roky a zaplatí 60 tisíc korun.
Nad rámec korupční a sázkařské kauzy etická komise rozhodla o pokutě 200 tisíc korun pro fotbalového funkcionáře a někdejšího hokejového rozhodčího Petra Lacinu. Jinému fotbalovému funkcionáři Romanu Rogozovi údajně nabídl úplatek ve výši 200 tisíc korun za to, aby se sudí Petr Hocek dostal na listinu rozhodčích.
Zprávy ze dne 23. července 2026
Obránce druholigové Opavy Filip Štěpánek dostal za účast v korupční kauze měsíční zákaz soutěžní činnosti, pokutu 50.000 korun a 70 hodin fotbalově prospěšné činnosti. Rozhodla o tom odvolací komise Fotbalové asociace ČR, která zrušila měsíc starý verdikt etické komise. Ta potrestala Štěpánka čtyřměsíčním zákazem startů, pokutou 40.000 korun a uložila mu vykonat 40 hodin fotbalově prospěšné činnosti.
Sedmadvacetiletý obránce Opavy byl původně podezřelý, že předloni ovlivnil barážové dvojutkání Karviná - Vyškov za úplatu 100.000 korun a za příslib přestupu do Karviné nebo jiného klubu. Etická komise však na základě vyšetřování kvalifikaci změnila a nepotrestala ho za úplatkářství, ale za neoznámení disciplinárního přečinu. Štěpánek se odvolal a dosáhl snížení délky zákazu startů.
Už v dubnu mu etická komise zrušila předběžný zákaz činnosti. Opavě tak po vypuknutí kauzy chyběl jen ve třech druholigových zápasech. Do nového ročníku vstoupí Opava v pondělí 27. července zápasem proti Karviné, která byla za ovlivňování zápasů vyloučena z nejvyšší soutěže.
Zprávy ze dne 19. července 2026
Etická komise FAČR zrušila olomouckému obránci Jakubu Elbelovi předběžný zákaz činnosti za podezření z účasti v aktuální korupční aféře. Šestadvacetiletý zadák tak může za Sigmu naskočit na startu nové sezony. Komise Elbela vyšetřovat nepřestala, změnila ale právní kvalifikaci na neoznámení disciplinárního přečinu. Elbel od května původně čelil podezření z narušení regulérnosti soutěže či utkání a z účasti na úplatkářství. Nyní s ním komise vede řízení kvůli možnému neoznámení disciplinárního přečinu.
Hráč se mohl dopustit přestupku tím, že se dozvěděl o možném ovlivnění předloňského dvojutkání baráže o nejvyšší soutěž mezi Karvinou a Vyškovem. Informaci příslušným orgánům FAČR neoznámil a nechal si ji pro sebe. Elbel naposledy nastoupil na začátku května jako střídající hráč v duelu na stadionu pražských Bohemians 1905.
Zprávy ze dne 29. června 2026
V první zatýkací vlně v březnu policie karvinského šéfa Jana Wolfa spolu s jinými zadržela, ovšem o vazbu pro něj u soudu nežádala. Minulý týden už o uvalení vazby stála. Co se v mezidobí přihodilo, že vyšetřovatelé změnili názor? Řečeno právnickým slovníkem, policie získala důvodné podezření, že Wolf mařil nebo by mohl mařit vyšetřování tím, že ovlivňoval svědky. Nyní už víme podrobnosti. Klíčem je osoba fotbalisty Samuela Šiguta. Více čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 17. června 2026
UEFA před losem 2. předkola Evropské a Konferenční ligy zatím nechala v osudí fotbalisty Plzně a Hradce Králové. Neupravila tak nasazení českých týmů kvůli Karviné, kterou etická komise FAČR z důvodu ovlivňování zápasů vyloučila z nejvyšší soutěže. Slezané coby vítězové domácího poháru zatím formálně zůstávají v závěrečném 4. předkole Evropské ligy, byť není pravděpodobné, že by je evropská fotbalová unie do soutěže pustila.
Zatím není jasné, co to bude pro tuzemské kluby znamenat. Stále reálně hrozí varianta, že by UEFA mohla Česku jedno místo kvůli Karviné bez náhrady odebrat a v nadcházející sezoně by startovala v pohárech jen čtveřice zástupců. Vyloučena není ani možnost, že by evropská fotbalová unie sáhla k přesunům až po losu.
Zprávy ze dne 16. června 2026
Co se může po vyloučení Karviné vlastně stát? ZDE zodpovídáme sedm důležitých otázek >>>
Zprávy ze dne 15. června 2026
Karviná byla vyloučena z Chance Ligy a bude hrát druhou nejvyšší soutěž, navíc zaplatí 10 milionů pokuty. V pondělí večer o tom rozhodla Etická komise Fotbalové asociace ČR v souvislosti s korupční kauzou zvanou Úklid. Klubový představitel Jan Wolf, zároveň primátor města, dostal zákaz činnosti ve fotbale na 12 let a pokutu tři miliony korun. Verdikt je nepravomocný, Karviná s tresty nesouhlasí a odvolá se! Zachrání se Dukla? Nejspíš ne. Více ZDE>>>
Zprávy ze dne 21. května 2026
Zlínský soud propustil z vazby posledního muže obviněného ve fotbalové kauze spojené s podezřením z korupce a podvodů při sázení na sportovní zápasy. Podle olomouckého vrchního žalobce Radima Dragouna pominul důvod koluzní vazby, tedy aby neovlivňoval svědky nebo nemařil vyšetřování.
Podle informací ČTK by mělo jít o bývalého funkcionáře FC Zlínsko a někdejšího rozhodčího Pavla Býmu. V případu je obviněno 32 lidí, všichni jsou tak nyní stíhaní na svobodě, řekl dnes ČTK Dragoun.
Zátah detektivové provedli v březnu. Iniciovala jej fotbalová asociace, její etická komise zahájila 47 disciplinárních řízení.
Něco nesedí nebo je jinak. Nejspíš. Etická komise totiž přerušila disciplinární řízení s rozhodčími Miroslavem Zelinkou a Janem Všetečkou, které s nimi zahájila v souvislosti s „moravskou“ korupční kauzou. Podezírala je z ovlivnění zápasu Karviná – České Budějovice (2:1) z března 2024. Více čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 18. května 2026
Záložník Karviné Samuel Šigut a dalších 12 obviněných v moravskoslezské části korupční kauzy ve fotbale se policii přiznalo ke zmanipulování zápasů a přijetí nebo dávání úplatků. Uvedl to Radiožurnál s odkazem na informace z policejních dokumentů. Obvinění se vyjádřit odmítli. Podle Radiožurnálu se Šigut policii přiznal, že na zápasy sázel, nejméně dvě utkání ovlivnil a také přijal úplatek. „Částka v rozmezí mezi 20 a 30 tisíci korun, přesně si již nepamatuji,“ řekl Šigut policii.
Zprávy ze dne 11. května 2026
Má zakázanou činnost od Etické komise FAČR z důvodu podezření o účasti z match-fixingu, ale Jakub Elbel není mimo olomoucký tým. Ostatně kdyby byl, Sigma by pravděpodobně porušila plnění profesionální smlouvy. Levý obránce je tedy v běžném procesu, akorát bez zápasového vytížení. „Trénuje s námi, chystá se. Ale víme, že ho nemůžeme použít. Je tady presumpce neviny. Čekáme, jak se to dál vyvine,“ odpověděl iSportu generální sportovní manažer Pavel Hapal, který po odvolání Tomáše Janotky zaskakuje coby hlavní kouč.
Zprávy ze dne 7. května 2026
Etická komise FAČR v pondělí zahájila disciplinární řízení s olomouckým obráncem Jakubem Elbelem a zastavila mu činnost z důvodu podezření z match fixingu a úplatkářství ve formě účastenství. Na Andrově stadionu tohle rozhodnutí respektují, nicméně ctí presumpci neviny.
„SK Sigma Olomouc přijal informaci o zastavení činnosti pro Jakuba Elbela. Jednání, ze kterého je podezřelý, se v žádném ohledu neslučuje s hodnotami, které klub zastává. Zároveň je však nutné respektovat presumpci neviny, která je základním právním principem. Proto v tuto chvíli klub vyčká na další vývoj," odpověděl redakci Jiří Fišara, tiskový mluvčí hanáckého celku.
Zprávy ze dne 5. května 2026
Fotbalový rozhodčí Jan Petřík, který figuruje v sázkařské kauze, se podle serveru odkryto.cz přiznal ke korupci. Třiatřicetiletý sudí podle webu usiluje o dohodě o vině a trestu. Petřík ještě v této sezoně patřil na listinu rozhodčích pro profesionální soutěže: v aktuálním ročníku první ligy řídil tři zápasy jako hlavní sudí a v 19 byl u videa. V korupční kauze čelí podezření, že v roce 2023 za úplatu ovlivnil dvě druholigová utkání Opavy - proti Varnsdorfu a Zbrojovce Brno.
Podle nejnovějšího komuniké Etické komise FAČR z úterý 5. května je jasné, že vyšetřování kauzy Úklid týkající se match-fixingu a úplatkářství pokračuje. Bylo zahájeno disciplinární řízení například s obráncem Jakubem Elbelem ze Sigmy Olomouc (pro podezření z match fixingu a úplatkářství ve formě účastenství a současně se tomuto hráči předběžně zastavila závodní činnost), útočníkem Davidem Látalem z Baníku Ostrava (pro podezření z neoznámení disciplinárního přečinu) či chrudimským šéfem Tomášem Linhartem (pro podezření z match fixingu a úplatkářství). Elbel ještě v sobotu nastoupil za Hanáky v Ďolíčku proti Bohemians, Látal se léčí z těžkého zranění kolene.
Disciplinární řízení bylo zahájeno i s MFK Chrudim, Františkem Chmielem a Michalem Hladíkem. Otakaru Procházkovi za spáchání disciplinárních přečinů zneužití pravomoci a match fixingu uložila komise disciplinární trest zákazu účasti na všech aktivitách spojených s FAČR na dobu čtyř let společně s peněžitou pokutou ve výši 5 000 Kč. Podle informací iSportu se kauza bude ještě mnohonásobně větvit.
Zprávy ze dne 29. dubna 2026
Domluvený gólman musel na záskok jinam, a tak Danielu Černajovi nevyšla sázka. Aby obří ztrátu ve výši 11 milionů korun pokryl, měl podle policie poslat dva hráče na prostituci do Polska. Vyplývá to z vyšetřovacího spisu. S informací přišel Deník.Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 28. dubna 2026
Na Slovensku jsou v boji proti match-fixingu dál než v Česku – takový je závěr úterní konference v Bratislavě. Nicméně za současnou kauzu Úklid si vysloužil Kamil Javůrek, integrity officer FAČR, kredit a spoustu gratulací. „Je to obrovský případ napříč ligami,“ uznale hodnotili jeho kolegové ze Slovenského fotbalového svazu před 160 účastníky ze všech koutů světa. Reportáž z Bratislavy čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 24. dubna 2026
Obránce Znojma Michal Suchý, který dříve působil ve Zlínsku vystoupil z Fotbalové asociace České republiky. Na fotbalové půdě už tak potrestaný být nemůže a Etická komise s ním přerušila disciplinární řízení. Podle informací iSportu byl Suchý se svým spoluhráčem Markem Kalinou, brankářem divizního Znojma, tento týden propuštěn z vazby.
Suchý je zapleten v případu, jehož hlavní postavou je bývalý funkcionář FC Zlínsko a někdejší rozhodčí Pavel Býma. Etická komise ho podezírá z ovlivňování utkání a vyplácení úplatků 1000 až 2000 eur hráčům.
Komise uvedla v jeho případě šest zápasů od roku 2022, poslední je z loňského června, kdy podle ní Býma kvůli sázkám zorganizoval ovlivnění utkání Zlínska a Startu Brno spočívající ve vstřelení určitého počtu branek. Po zápase zařídil vyplacení úplatku nejméně 2000 eur (v tehdejším přepočtu téměř 50.000 korun) brankáři Marku Kalinovi a obránci Suchému, kteří v té době za Zlínsko hráli. Naposledy působili v divizním týmu 1. SC Znojmo (čtvrtá liga).
S Kalinou vede komise disciplinární řízení pro sedm přečinů od roku 2022 do loňského listopadu zejména za přijímání úplatků od Býmy, aby svým výkonem ovlivňoval utkání. V případě Suchého šlo o trojí přijetí úplatku v loňském roce, aby výkonem ovlivňoval zápasy. Komise hráčům zakázala soutěžní činnost.
Zprávy ze dne 23. dubna 2026
Z vazby byl propuštěn další obviněný. České televizi to řekl náměstek olomouckého vrchního státního zástupce Radek Bartoš. Podle České televize má jít o bývalého manažera třetiligového Startu Brno Jakuba Prokeše, kterého poslal za mříže brněnský městský soud. Z původních čtyř tak zůstává za mřížemi poslední stíhaný. V kauze týkající se podvodných sázek a ovlivňování zápasů bylo koncem března obviněno 32 lidí, počet nemusí být konečný.
Předseda komise rozhodčích Libor Kovařík v květnu 2024 zavolal karvinskému šéfovi Janu Wolfovi. V době ligového finiše se bavili o výkonu sudího v posledním utkání slezského klubu, o nasazování rozhodčích do jeho zápasů a o penaltách z duelu proti Českým Budějovicím. Ukázal to policejní odposlech z probíhající korupční kauzy. Pojďme si zaznamenané výroky dát do souvislostí. Více čtěte ZDE>>>