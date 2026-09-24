Fotbalový skandál ONLINE: Zákaz na 20 let a obří pokuta! Hráč dostal rekordní trest
- Český fotbal zažil v březnu největší policejní zásah v historii. Policisté kvůli korupci a ovlivňování výsledků zadrželi desítky lidí z první ligy, nižších soutěží i mládeže.
- Nejtěžší dopad má kauza na klub MFK Karviná, který byl vyloučen z Chance Ligy a dostal pokutu 10 milionů korun.
- Hráči Marku Kalinovi uložila Etická komise FAČR rekordní trest: zákaz činnosti na 20 let a pokutu 500 tisíc korun.
Zprávy ze dne 24. září 2026
Etická komise FAČR udělila nekompromisní trest v rozsáhlé korupční a sázkařské kauze, hráči Marku Kalinovi uložila na 20 let zákaz účasti na všech aktivitách spojených s asociací a pokutu 500 tisíc korun.
Kalina byl potrestán za úplatkářství a match fixing v celkem 11 případech spáchaných v průběhu pěti let, přičemž se do organizace ovlivňování zápasů zapojoval systematicky a za účelem vlastního zisku. Komise s ohledem na dlouhodobost, soustavnost a závažnost jeho jednání sáhla k uložení zákazu činnosti na samotné horní hranici možné sazby.
Zprávy ze dne 10. září 2026
Etická komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) rozhodla o přeřazení klubu FC Zlínsko do nejnižší soutěže za účast v korupční a úplatkářské kauze. Celek z Otrokovic navíc dostal pokutu 150.000 korun. START Brno byl potrestán částkou 100.000 korun a odečtem 10 bodů. Kluby se mohou do pěti dnů odvolat. Otrokovický klub se z MSFL odhlásil a sezonu 2026/27 zahájil v 8. lize. Z ní byl nyní vyřazen a v příštím ročníku se může přihlásit jen do 10. ligy. Rovněž START se z MSFL odhlásil, aktuálně působí v 6. lize.
Zprávy ze dne 8. září 2026
Baník Ostrava angažoval obránce Jakuba Elbela, který si odpykává trest za účast v korupční kauze. Ke Slezanům zamířil po konci v Olomouci, se kterými vyhrál pohár, působil i v Hradci Králové. Levonohý stoper se nejdříve přidá k rezervě Baníku, kde bude sbírat herní čas po doléčení zranění.
„Hráčův příchod do Baníku logicky provázejí také otázky spojené s jeho dřívějším působením v kauze. Klub se okolnostmi jeho případu před rozhodnutím o angažování detailně zabýval,“ zveřejnil vyjádření klub.
„Mluvili jsme s Jakubem a seznámili jsme se s průběhem i výsledkem disciplinárního řízení. Pro nás je podstatné, za co byl nakonec skutečně potrestán. Jakub byl potrestán za neoznámení disciplinárního přečinu. Nebyl potrestán za ovlivnění utkání ani za úplatkářství,“ řekl sportovní ředitel Michal Kordula na konto hráčova disciplinárního postihu.
Zprávy ze dne 7. září 2026
Obránce Jakub Elbel, který dostal kvůli účasti v korupční aféře tříměsiční distanc a pokutu 30 000 korun, nebude pokračovat v Sigmě. Obě strany se dohodly na rozvázání kontraktu, který měl vypršet v roce 2028. „Od klubu měl svolení hledat si nové angažmá, v čemž nyní může pokračovat jako volný hráč i po uzavření přestupového okna,“ uvedli Hanáci na svém webu.
Etická komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) v červenci zrušila Elbelovi předběžný zákaz činnosti za podezření z účasti v aktuální korupční aféře. Hráč od května čelil podezření z narušení regulérnosti soutěže či utkání a z účasti na úplatkářství. Vyšetřovat ho nepřestala, změnila ale právní kvalifikaci na neoznámení disciplinárního přečinu. A za to ho pak v srpnu potrestala.
Elbel do Olomouce přišel z Prostějova v lednu 2024 a nastupoval zpočátku převážně za B-tým. V sezoně 2024/25 se prosadil i v áčku a podílel se na vítězství v MOL Cupu. Na podzim 2025 hostoval v Hradci Králové. V první lize má bilanci 35 utkání a dvě vstřelené branky.
Zprávy ze dne 19. srpna 2026
Primátor Karviné a faktický šéf tamějšího fotbalového klubu Jan Wolf vystoupil z fotbalové asociace. Tím pádem už na něj nedosáhne červnový verdikt etické komise, která ho za ovlivnění tří zápasů potrestala zákazem činnosti na 12 let a pokutou tři milion korun.
Etická komise to potvrdila ve svém čerstvém komuniké. „Komise přerušila disciplinární řízení 26 vedené s panem Janem Wolfem, neboť si jmenovaný zrušil své členství ve FAČR. Etická komise současně podá návrh Výkonnému výboru FAČR, aby byl Jan Wolf zapsán na listinu osob, které se nesmí stát členy FAČR.“
Té listině se pracovně říká black list a je to jedna z posledních úprav stanov. Říká, že kdo se vzdá členství, aby se vyhnul trestu, nesmí být už nikdy přijat do řad asociace.
Zprávy ze dne 5. srpna 2026
Etická komise FAČR rozdala tvrdé tresty pro účastníky korupční kauzy. Nejvíce skloňovaný hráč Samuel Šigut dostal za jeden případ ovlivnění utkání a dva případy neoznámení disciplinárního přečinu zákaz účasti na všech aktivitách spojených s FAČR v délce 16 měsíců. K tomu hráč Karviné obdržel pokutu 80 tisíc korun.
Šigut, který měl v létě podle médií přestoupit do pražské Slavie, už má část trestu za sebou. Konkrétně čtyři měsíce a 10 dnů, po kterou mu byla v březnu předběžně zakázána činnost. Hrát bude moci znovu v červenci 2027. Stejně jako ostatní osoby, jež dnes etická komise potrestala, se může proti rozhodnutí odvolat do pěti dnů od jeho doručení.
Šigut není jediným potrestaným ligovým hráčem. Útočník Baníku David Látal dostal zákaz činnosti v délce 2 měsíců společně s pokutou 20 tisíc korun. Obránce Sigmy Jakub Elbel schytal tříměsíční trest a pokutu 30 tisíc korun.
Nejdelší stopku dostali Patrik Wehowský, který naposledy působil v Chrudimi, a FrantišekChmiel (naposledy Petřvald na Moravě), v českém fotbale nemohou působit 30 měsíců. Wehovský zaplatí 80 tisíc, Chmiel 120 tisíc korun. Wehowský ovlivnil dva duely: nejprve v dresu Opavy a pak dalšího druholigového týmu Chrudimi.
Devatenáctiletý brankář Tim Kramář si nezachytá dva roky a zaplatí 60 tisíc korun.
Nad rámec korupční a sázkařské kauzy etická komise rozhodla o pokutě 200 tisíc korun pro fotbalového funkcionáře a někdejšího hokejového rozhodčího Petra Lacinu. Jinému fotbalovému funkcionáři Romanu Rogozovi údajně nabídl úplatek ve výši 200 tisíc korun za to, aby se sudí Petr Hocek dostal na listinu rozhodčích.
Zprávy ze dne 23. července 2026
Obránce druholigové Opavy Filip Štěpánek dostal za účast v korupční kauze měsíční zákaz soutěžní činnosti, pokutu 50.000 korun a 70 hodin fotbalově prospěšné činnosti. Rozhodla o tom odvolací komise Fotbalové asociace ČR, která zrušila měsíc starý verdikt etické komise. Ta potrestala Štěpánka čtyřměsíčním zákazem startů, pokutou 40.000 korun a uložila mu vykonat 40 hodin fotbalově prospěšné činnosti.
Sedmadvacetiletý obránce Opavy byl původně podezřelý, že předloni ovlivnil barážové dvojutkání Karviná - Vyškov za úplatu 100.000 korun a za příslib přestupu do Karviné nebo jiného klubu. Etická komise však na základě vyšetřování kvalifikaci změnila a nepotrestala ho za úplatkářství, ale za neoznámení disciplinárního přečinu. Štěpánek se odvolal a dosáhl snížení délky zákazu startů.
Už v dubnu mu etická komise zrušila předběžný zákaz činnosti. Opavě tak po vypuknutí kauzy chyběl jen ve třech druholigových zápasech. Do nového ročníku vstoupí Opava v pondělí 27. července zápasem proti Karviné, která byla za ovlivňování zápasů vyloučena z nejvyšší soutěže.
Zprávy ze dne 19. července 2026
Etická komise FAČR zrušila olomouckému obránci Jakubu Elbelovi předběžný zákaz činnosti za podezření z účasti v aktuální korupční aféře. Šestadvacetiletý zadák tak může za Sigmu naskočit na startu nové sezony. Komise Elbela vyšetřovat nepřestala, změnila ale právní kvalifikaci na neoznámení disciplinárního přečinu. Elbel od května původně čelil podezření z narušení regulérnosti soutěže či utkání a z účasti na úplatkářství. Nyní s ním komise vede řízení kvůli možnému neoznámení disciplinárního přečinu.
Hráč se mohl dopustit přestupku tím, že se dozvěděl o možném ovlivnění předloňského dvojutkání baráže o nejvyšší soutěž mezi Karvinou a Vyškovem. Informaci příslušným orgánům FAČR neoznámil a nechal si ji pro sebe. Elbel naposledy nastoupil na začátku května jako střídající hráč v duelu na stadionu pražských Bohemians 1905.
Zprávy ze dne 29. června 2026
V první zatýkací vlně v březnu policie karvinského šéfa Jana Wolfa spolu s jinými zadržela, ovšem o vazbu pro něj u soudu nežádala. Minulý týden už o uvalení vazby stála. Co se v mezidobí přihodilo, že vyšetřovatelé změnili názor? Řečeno právnickým slovníkem, policie získala důvodné podezření, že Wolf mařil nebo by mohl mařit vyšetřování tím, že ovlivňoval svědky. Nyní už víme podrobnosti. Klíčem je osoba fotbalisty Samuela Šiguta. Více čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 17. června 2026
UEFA před losem 2. předkola Evropské a Konferenční ligy zatím nechala v osudí fotbalisty Plzně a Hradce Králové. Neupravila tak nasazení českých týmů kvůli Karviné, kterou etická komise FAČR z důvodu ovlivňování zápasů vyloučila z nejvyšší soutěže. Slezané coby vítězové domácího poháru zatím formálně zůstávají v závěrečném 4. předkole Evropské ligy, byť není pravděpodobné, že by je evropská fotbalová unie do soutěže pustila.
Zatím není jasné, co to bude pro tuzemské kluby znamenat. Stále reálně hrozí varianta, že by UEFA mohla Česku jedno místo kvůli Karviné bez náhrady odebrat a v nadcházející sezoně by startovala v pohárech jen čtveřice zástupců. Vyloučena není ani možnost, že by evropská fotbalová unie sáhla k přesunům až po losu.
Zprávy ze dne 16. června 2026
Co se může po vyloučení Karviné vlastně stát? ZDE zodpovídáme sedm důležitých otázek >>>
Zprávy ze dne 15. června 2026
Karviná byla vyloučena z Chance Ligy a bude hrát druhou nejvyšší soutěž, navíc zaplatí 10 milionů pokuty. V pondělí večer o tom rozhodla Etická komise Fotbalové asociace ČR v souvislosti s korupční kauzou zvanou Úklid. Klubový představitel Jan Wolf, zároveň primátor města, dostal zákaz činnosti ve fotbale na 12 let a pokutu tři miliony korun. Verdikt je nepravomocný, Karviná s tresty nesouhlasí a odvolá se! Zachrání se Dukla? Nejspíš ne. Více ZDE>>>
Zprávy ze dne 21. května 2026
Zlínský soud propustil z vazby posledního muže obviněného ve fotbalové kauze spojené s podezřením z korupce a podvodů při sázení na sportovní zápasy. Podle olomouckého vrchního žalobce Radima Dragouna pominul důvod koluzní vazby, tedy aby neovlivňoval svědky nebo nemařil vyšetřování.
Podle informací ČTK by mělo jít o bývalého funkcionáře FC Zlínsko a někdejšího rozhodčího Pavla Býmu. V případu je obviněno 32 lidí, všichni jsou tak nyní stíhaní na svobodě, řekl dnes ČTK Dragoun.
Zátah detektivové provedli v březnu. Iniciovala jej fotbalová asociace, její etická komise zahájila 47 disciplinárních řízení.
Něco nesedí nebo je jinak. Nejspíš. Etická komise totiž přerušila disciplinární řízení s rozhodčími Miroslavem Zelinkou a Janem Všetečkou, které s nimi zahájila v souvislosti s „moravskou“ korupční kauzou. Podezírala je z ovlivnění zápasu Karviná – České Budějovice (2:1) z března 2024. Více čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 18. května 2026
Záložník Karviné Samuel Šigut a dalších 12 obviněných v moravskoslezské části korupční kauzy ve fotbale se policii přiznalo ke zmanipulování zápasů a přijetí nebo dávání úplatků. Uvedl to Radiožurnál s odkazem na informace z policejních dokumentů. Obvinění se vyjádřit odmítli. Podle Radiožurnálu se Šigut policii přiznal, že na zápasy sázel, nejméně dvě utkání ovlivnil a také přijal úplatek. „Částka v rozmezí mezi 20 a 30 tisíci korun, přesně si již nepamatuji,“ řekl Šigut policii.
Zprávy ze dne 11. května 2026
Má zakázanou činnost od Etické komise FAČR z důvodu podezření o účasti z match-fixingu, ale Jakub Elbel není mimo olomoucký tým. Ostatně kdyby byl, Sigma by pravděpodobně porušila plnění profesionální smlouvy. Levý obránce je tedy v běžném procesu, akorát bez zápasového vytížení. „Trénuje s námi, chystá se. Ale víme, že ho nemůžeme použít. Je tady presumpce neviny. Čekáme, jak se to dál vyvine,“ odpověděl iSportu generální sportovní manažer Pavel Hapal, který po odvolání Tomáše Janotky zaskakuje coby hlavní kouč.
Zprávy ze dne 7. května 2026
Etická komise FAČR v pondělí zahájila disciplinární řízení s olomouckým obráncem Jakubem Elbelem a zastavila mu činnost z důvodu podezření z match fixingu a úplatkářství ve formě účastenství. Na Andrově stadionu tohle rozhodnutí respektují, nicméně ctí presumpci neviny.
„SK Sigma Olomouc přijal informaci o zastavení činnosti pro Jakuba Elbela. Jednání, ze kterého je podezřelý, se v žádném ohledu neslučuje s hodnotami, které klub zastává. Zároveň je však nutné respektovat presumpci neviny, která je základním právním principem. Proto v tuto chvíli klub vyčká na další vývoj," odpověděl redakci Jiří Fišara, tiskový mluvčí hanáckého celku.
Zprávy ze dne 5. května 2026
Fotbalový rozhodčí Jan Petřík, který figuruje v sázkařské kauze, se podle serveru odkryto.cz přiznal ke korupci. Třiatřicetiletý sudí podle webu usiluje o dohodě o vině a trestu. Petřík ještě v této sezoně patřil na listinu rozhodčích pro profesionální soutěže: v aktuálním ročníku první ligy řídil tři zápasy jako hlavní sudí a v 19 byl u videa. V korupční kauze čelí podezření, že v roce 2023 za úplatu ovlivnil dvě druholigová utkání Opavy - proti Varnsdorfu a Zbrojovce Brno.
Podle nejnovějšího komuniké Etické komise FAČR z úterý 5. května je jasné, že vyšetřování kauzy Úklid týkající se match-fixingu a úplatkářství pokračuje. Bylo zahájeno disciplinární řízení například s obráncem Jakubem Elbelem ze Sigmy Olomouc (pro podezření z match fixingu a úplatkářství ve formě účastenství a současně se tomuto hráči předběžně zastavila závodní činnost), útočníkem Davidem Látalem z Baníku Ostrava (pro podezření z neoznámení disciplinárního přečinu) či chrudimským šéfem Tomášem Linhartem (pro podezření z match fixingu a úplatkářství). Elbel ještě v sobotu nastoupil za Hanáky v Ďolíčku proti Bohemians, Látal se léčí z těžkého zranění kolene.
Disciplinární řízení bylo zahájeno i s MFK Chrudim, Františkem Chmielem a Michalem Hladíkem. Otakaru Procházkovi za spáchání disciplinárních přečinů zneužití pravomoci a match fixingu uložila komise disciplinární trest zákazu účasti na všech aktivitách spojených s FAČR na dobu čtyř let společně s peněžitou pokutou ve výši 5 000 Kč. Podle informací iSportu se kauza bude ještě mnohonásobně větvit.
Zprávy ze dne 29. dubna 2026
Domluvený gólman musel na záskok jinam, a tak Danielu Černajovi nevyšla sázka. Aby obří ztrátu ve výši 11 milionů korun pokryl, měl podle policie poslat dva hráče na prostituci do Polska. Vyplývá to z vyšetřovacího spisu. S informací přišel Deník.Více čtěte ZDE>>>