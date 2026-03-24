Místo Slavie tvrdý trest? Šigut čelí pěti obviněním: Úplatky i slib přestupu do Karviné
V kauze ovlivňování zápasů a sázení v českém fotbale se objevují první konkrétní detailní informace. Etické komise FAČR v úterý zahájila celkem 47 disciplinárních řízení. Jedním z vyšetřovaných je i ofenzivní záložník Karviné Samuel Šigut (23). Komise ho podezřívá z pěti obzvlášť závažných přečinů – ovlivňování zápasů ještě v dresu druholigové Opavy a převzetí úplatku v zápase Karviné proti Českým Budějovicím, kdy hájil barvy jihočeského klubu. Seznam 47 osob a klubů zapletených do skandálu najdete ZDE>>>
Samuel Šigut je hráč s velkým potenciálem, od léta má mít dohodnuté angažmá v mistrovské Slavii. Úterním zásahem policie a zahájením vyšetřování rozsáhlé kauzy v českém fotbale se ale budoucnost hráče silně otřásá.
Záložník Karviné je na seznamu 47 osob a klubů, se kterými Etické komise zahajuje disciplinární řízení. Jako jediný vyšetřovaný prvoligový hráč má podle seznamu prohřešků, který komise zveřejnila na stránkách asociace, velký problém.
Co konkrétně měl talentovaný ofenzivní hráč spáchat? Etické komise zmiňuje pět problematických věcí. Čtyři se týkají období, kdy Šigut působil ve druholigové Opavě, pátá věc je z doby, kdy nastupoval v nejvyšší soutěži za České Budějovice.
Šigut měl ovlivnit svým výkonem zápasy Opavy proti Líšni (26. března 2023), Opavy s Varnsdorfem (28. května 2023), přípravy proti Slasku Wroclaw (8. července 2023) a proti béčku Sigmy Olomouc (13. ledna 2023). V zápase s Varnsdorfem je namočený i prvoligový sudí Jan Petřík – Šigut měl být instruován, aby padal ve vápně a přispěl k možnému odpískání penalty.
Poslední věc se týká zápasu Dynama Českých Budějovic v Karviné (16. března 2024, Šigut odehrál 70 minut, dostal žlutou kartu a Karviná vyhrála 2:1). Šigut měl přijmout od Jana Wolfa, dalšího vyšetřovaného primátora Karviné a klubového šéfa, úplatek 100 000 korun a příslib přestupu do slezského klubu v případě, že Dynamo sestoupí do druhé ligy. K oběma věcem došlo – Šigut zamířil zpět na východ republiky v zimě 2025, jihočeský klub sestoupil v létě po sezoně, v níž ani jednou nevyhrál.
Etická komise svým úterním předběžným rozhodnutím hráči zakázala závodní činnost. Šigut má být od léta dohodnutý na přestupu do Slavie, aktuálním probíhajícím vyšetřováním je jeho velký přestup a další kariéry silně ohrožena.
Hráč bude etickou komisí předvolán k vysvětlení aktuální vyšetřované kauzy, na níž fotbalová asociace delší dobu spolupracuje s policí. Jedná se o možné ovlivňování zápasů a sázení.
Disciplinární řízení se Samuelem Šigutem
- 1. Narušení regulérnosti soutěže či utkání podle § 64 odst. 1 písm. a) a b) Disciplinárního řádu FAČR s účinností od 1. 2. 2023 (dále jen „DŘ 2/2023“) a Úplatkářství podle § 49 odst. 1 DŘ 2/2023, jichž se Hráč mohl dopustit tím, že za úplatu ovlivnil svým výkonem podle domluvených instrukcí utkání SFC Opava – SK Líšeň hrané dne 26. 3. 2023;
- 2. Narušení regulérnosti soutěže či utkání podle § 64 odst. 1 písm. a) a b) DŘ 2/2023, jehož se Hráč mohl dopustit tím, že se podílel na ovlivnění utkání SFC Opava – FK Varnsdorf hraném dne 28. 5. 2023, a to tak, že byl instruován, aby padal v pokutovém utkání pro účely odpískání pokutového kopu ovlivněným rozhodčím utkání Janem Petříkem (ID: 92061070);
- 3. Narušení regulérnosti soutěže či utkání podle § 64 odst. 1 písm. a) a b) Disciplinárního řádu FAČR s účinností od 1. 7. 2023 (dále jen „DŘ 7/2023“) a Úplatkářství podle § 49 odst. 1 DŘ 7/2023, jichž se Hráč mohl dopustit tím, že za úplatu ovlivnil svým výkonem podle domluvených instrukcí utkání Slask Wroclaw – SFC Opava hrané dne 8. 7. 2023, a to ve stadiu pokusu;
- 4. Narušení regulérnosti soutěže či utkání podle § 64 odst. 1 písm. b) a c) DŘ 7/2023 a Úplatkářství podle § 49 odst. 1 DŘ 7/2023, jichž se Hráč mohl dopustit tím, s vědomím o ovlivnění utkání SK Sigma Olomouc B – SFC Opava hrané dne 13. 1. 2024, kterého se sám účastnil, provedl sázku na utkání;
- 5. Narušení regulérnosti soutěže či utkání podle § 64 odst. 1 písm. b) a c) DŘ 7/2023 a Úplatkářství podle § 49 odst. 1 DŘ 7/2023, jichž se Hráč mohl dopustit tím, že za ovlivnění utkání MFK Karviná – SK Dynamo České Budějovice hrané dne 16. 3. 2024 přijal od pana Jana Wolfa (ID: 68070667) úplatek ve výši 100 000 Kč a příslib přestupu do MFK Karviná v případě sestupu SK Dynamo České Budějovice do nižší soutěže.