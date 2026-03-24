Podivná záchrana Opavy ve městě pořád rezonuje! Komu měl Latka nabízet dvě stě tisíc?
Konec května 2023, poslední kolo druhé ligy, zápas Opava - Varnsdorf. Domácí do něj šli coby čtrnáctý tým tabulky a se stejným bodovým ziskem (31) jako patnáctá Jihlava, čili sakra důležitý duel v boji o záchranu. A právě kvůli němu (a taky kvůli utkání Opava-Zbrojovka 2:1 v následující sezoně) bylo Etickou komisí FAČR se slezským klubem a funkcionářem Martinem Latkou zahájeno disciplinární řízení. Tehdejší místopředseda (nyní předseda) představenstva měl dvakrát nabízet úplatek rozhodčímu Janu Petříkovi. Opava ve svém prohlášení odmítá, že by se jako instituce podílel na ovlivňování zápasů, sázkových podvodech nebo jiném narušování integrity soutěží. Seznam 47 osob a klubů zapletených do skandálu najdete ZDE>>>
Jde bohužel o památný duel, který v Opavě rezonuje doteď. Ač byl pro ni nakonec, co se týče setrvání ve druhé lize, úspěšný a záchranný, někteří fanoušci na něj dosud vzpomínají s pachutí. „Měl jsem hlavně z konce divný pocit, utkání mi přišlo hodně podezřelé,“ vypráví redakci člověk, který byl tehdy na stadionu a všechny reálie si pamatuje. „Ani jsem pak neměl moc radost...“
Podle Etické komise FAČR se mohl Martin Latka dopustit narušení regulérnosti či utkání tím, že sudímu Janu Petříkovi nabídl úplatek ve výši dvě stě tisíc korun, aby svým výkonem ovlivnil onen zápas ve prospěch domácích.
Varnsdorf ve Slezsku po půli vedl 1:0, i proto že Opava krátce před pauzou neproměnila penaltu, ale potom dvěma góly v závěru (88. Jan Kadlec, 90.+3 Samuel Šigut) duel otočila. „I hráči hostů na konci úplně přestali hrát, bylo to celé strašně zvláštní,“ popisuje svědek, který si nepřeje být jmenován.
Vítězstvím si tedy SFC zajistil druholigovou účast, z patnácté příčky spadla Slavia B. „Před zápasem mi bylo domácího týmu líto. V takové situaci nechce být nikdo, podle toho to hlavně na začátku vypadalo. Na straně domácích byla patrná velká nervozita, byli v křeči. Šlo vidět, jak jim na tom záleží. Když se hrál fotbal, nepropadli jsme. Vedli jsme 1:0 a myslím, že jsme podali dobrý výkon. Na kluky jsem hrdý. Závěr už byl takový, jaký byl... Opavě gratuluji k záchraně,“ hodnotil před dvěma lety kouč Varnsdorfu Miroslav Holeňák.
Jeho protějšek Miroslav Brožek zase v úvodu tiskové konference neslavil záchranu v pozitivních emocích, ale první minutu pouze chválil soupeře. „Začnu netradičně. Obrovský kredit má tým Varnsdorfu. Když jsem volil hráče a trenéra sezony, koukal jsem do sestavy soupeře. Varnsdorf je velmi silný soupeř pro každého, mají kvalitu. Hrají rychle a kombinačně, zaslouží si být v horní části tabulky. Proto jsem se také toho utkání obával,“ řekl ze všeho nejdřív.
Druhým duelem, za který Etická komise FAČR v současnosti řeší Opavu i Martina Latku, je jedenácté kolo následujícího ročníku: SFC-Zbrojovka 2:1. I tady mohl místopředseda podle oficiálního dokumentu narušit regulérnost úplatkem pro Petříka, tentokrát třicetitisícovým. Brno na východě republiky prohrálo 1:2, Adam Kronus inkasoval v 72. minutě druhou žlutou kartu.
Oficiální vyjádření Opavy:
SFC Opava se seznámil s informacemi o dnešním policejním zásahu v českém fotbale a také s vyrozuměním Etické komise FAČR zveřejněným na úřední desce o zahájení disciplinárních řízení s klubem a některými fyzickými osobami, které jsou nebo byly s klubem spojeny.
Klub kategoricky odmítá jakýkoliv systémový nebo institucionální podíl SFC Opava na ovlivňování fotbalových utkání, sázkových podvodech nebo jakémkoliv jiném jednání narušujícím integritu soutěží. SFC Opava jako instituce nikdy vědomě nepodporoval, nefinancoval ani neorganizoval žádnou takovou činnost.
Klub odmítá, že by k jakémukoliv takovému jednání docházelo s jeho vědomím, souhlasem nebo v jeho prospěch. Klub důrazně trvá na zásadním rozlišení mezi případným jednáním jednotlivců a jednáním klubu jako instituce. Zahájení disciplinárního nebo trestního řízení s fyzickými osobami spojenými s klubem nepředstavuje důkaz o institucionálním pochybení SFC Opava.
Ve vztahu k disciplinárním řízením zahájeným Etickou komisí FAČR klub žádá, aby byla důsledně respektována procesní práva všech dotčených osob i klubu samotného, včetně práva na řádné projednání věci, předložení důkazů a práva na obhajobu. Klub si vyhrazuje právo plně využít všechny procesní prostředky, které mu disciplinární řád FAČR poskytuje.
SFC Opava si je plně vědom toho, že presumpce neviny je základním právním principem zakotveným v čl. 40 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Tento princip platí stejnou měrou pro všechny dotčené osoby i pro klub samotný. Vyzýváme všechny orgány, média i veřejnost, aby jej důsledně respektovaly do doby, než budou příslušná řízení pravomocně ukončena.
Klub respektuje probíhající vyšetřování a bude postupovat v souladu se svými zákonnými právy a povinnostmi. SFC Opava bude poskytovat příslušným orgánům součinnost po konzultaci se svými právními zástupci a výhradně v mezích, které mu zákon ukládá.
O dalším vývoji situace budeme veřejnost informovat průběžně a transparentně.
Toto prohlášení představuje komunikaci s veřejností a nelze je v žádném případě vykládat jako procesní vyjádření klubu v jakémkoliv trestním nebo disciplinárním řízení.
Slezský fotbalový club Opava, a.s.