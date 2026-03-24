Baroš o rozlučce, synech i Baníku: Je potřeba se poučit z toho, co se stalo v létě
Zahraje si úplně naposledy. V milované Ostravě. V dresu Baníku i české fotbalové reprezentace. Milan Baroš, bývalý útočník, chystá rozlučku s profesionální kariérou, kterou ukončil už před téměř šesti lety. Na vítkovickém stadionu se představí hvězdy jako Steven Gerrard, Emil Heskey, Tomáš Rosický nebo Vladimír Šmicer s Patrikem Bergerem. „Bude to velké,“ zdůraznil dnes 44letý někdejší hráč.
Strnule hleděl do zrcadla, v jehož odrazu sledoval videopozvánku na svůj poslední zápas. Ten se odehraje 26. září v Ostravě. „Když jsem se loučil s kariérou, určitě šlo o nejtěžší moment. Teď už jsou emoce trochu pryč, přesto mě vzpomínky pořád dojímají,“ uvedl Milan Baroš na tiskové konferenci. Později odpovídal i na dotazy redaktoru deníku Sport a webu iSport.
Rozlučku s kariérou vám v minulosti zkomplikovala covidová opatření. Jak jste teď reagoval na to, že se konečně dočkáte?
„Byl jsem ze začátku trochu nesvůj, nechtělo se mi do toho jít. A teď jsem strašně šťastný, že jsme to s Petrem (Větrovským, organizátorem akce) nakonec udělali. Dostaneme do Ostravy spoustu skvělých hráčů a začínám se těšit, že si s nimi ještě jednou zahraju.“
Bývalí parťáci přijali pozvání v pohodě?
„Trochu jsem se bál, protože šest let po kariéře nejsme v takovém kontaktu, jako když jsme spolu hráli. Potěšilo mě, že ze dne na den mi všichni odepsali a potvrdili účast. Někteří napsali, že nebudou moct hrát ze zdravotních důvodů, ale rádi přijedou. Možná je navléknu do dresu, aby byli na hřišti aspoň chvilku. Seznam není konečný, snažím se dostat do Ostravy další zajímavá jména.“
A budete fyzicky připravený?
„Mám ještě půl roku, abych se nachystal a vydržel celý zápas. Nebude to samozřejmě jako dřív, když jsem trénoval a byl ještě profík. Tělo mi už nedovolí, abych byl tolik v zápřahu. Hrozilo by zranění. I ostatní kluci mi psali, že jsem jim hodil do toho vidle a musejí se připravovat.“
Poslední profesionální zápas jste absolvoval před zhruba pěti a půl lety. Jdete si občas ještě zahrát?
„Hrál jsem za Vigantice, ale měl jsem problémy s kolenem. Teď chodím hrát hokej.“
Mrzí vás, že nejde zorganizovat rozlučku na Bazalech?
„Jinak to udělat nešlo, protože Bazaly k tomu nejsou schůdné. Zároveň se nám nechtělo čekat, jestli a kdy budou nové. To už by nám bylo skoro šedesát. Nebyla tak jiná volba než Vítkovice.“
Oba synové hrají fotbal, Patrik za Slavii a Matteo za Duklu. Jak prožíváte jejich zápasy?
„Jsem klidný fanoušek. Klukům samozřejmě fandím, prožívám to s nimi, jsem na ně pyšný, ale nenutím je do ničeho, ani neradím. Od toho mají trenéry. Spíš si to užívám a jsem rád, že něco dělají a mají kolem sebe partu kluků a kamarádů. To je nejdůležitější.“
Sezona Baníku je špatná, ale...
Přitom mají docela dobře našlápnuto…
„Jsou pořád mladí. Některé zápasy mají lepší, některé horší. Je těžké říct, co z nich bude, to ukáže až čas. I kdyby hráli na úrovni nižších soutěží, myslím si, že je fotbal bude pořád bavit. A za to jsem rád.“
Nastoupíte s nimi na hřišti při vašem posledním utkání?
„Je to v plánu a budu hodně rád, pokud se to povede. V Baníku mám ještě bratra (Simon Baroš). Nevím ale, jaký budou mít program, jestli nebudou hrát důležité zápasy nebo turnaj. Uvidíme až časem.“
Jak sledujete atmosféru kolem současného Baníku?
„Není to nic příjemného. Loni jsme hráli o nejvyšší příčky, vlastně i o poháry. Jenže tahle sezona je špatná, ztracená, co se týče umístění o přední příčky. Přesto si myslím, že kluci mají pořád o co hrát. Když zachrání ligu a vyhrají pohár, tak ve finále všichni řeknou, že to byla úspěšná sezona.“
Ale co si z toho vzít?
„Je potřeba se poučit z toho, co se stalo v létě. Nikdy není jednoduché poskládat nový mančaft, protože odešli čtyři hráči. Teď v zimě se kádr dobře doplnil, ale vždycky trvá, než se všechno rozjede. Základ je teď zachránit ligu a pokusit se vyhrát pohár, což by znamenalo minimálně Konferenční ligu.“
Chodíte stále na zápasy Baníku?
„Teď dávám přednost tomu, že se zajedu podívat na svoje děti. Chystám se ale na Slavii, jak bude hrát na Baníku. A kdybychom se dostali do finále poháru, tak si myslím, že pokud čas dovolí a budu mít chuť, tak do Hradce rád pojedu.“
Jak vidíte šance národního týmu v baráži proti Irsku?
„Oba zápasy budou těžké, navíc někteří kluci byli zranění, ale všichni jsou profíci a moc dobře ví, co je čeká. Ten tlak bude velký. Doufám, že to zvládnou a že se po dvaceti letech podíváme na mistrovství světa.“
Fanoušci zbortili web
Na jedné straně česká reprezentace z roku 2004, na druhé tým složený z hráčů Baníku, Liverpoolu nebo Galatasaray. Poslední zápas Milana Baroše se uskuteční 26. září ve Vítkovicích. Lístky šly do prodeje v úterý ráno, za hodinu a půl se jich prodalo zhruba deset tisíc. „Byl jsem skeptický k tomu, že se to vyprodá, ale tohle je pro mě krásná zpráva, že na mě lidi nezapomněli,“ pravil Baroš na tiskové konferenci v pražském klubu Goldfingers. „Fanoušci zbortili portál, srazili ho na kolena. Tím potvrdili, kým a čím Milan Baroš byl,“ řekl za organizátory Petr Větrovský.
