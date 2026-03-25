Fotbalový skandál: 47 obviněných? Policie zadržela i další. Všetečka měl letět na U21, ale...
Časné ráno, úterý. Policie, pokolikáté už, zadržela desítky lidí v souvislosti s úplatkářstvím ve fotbale. Kauza, o níž samotný předseda asociace David Trunda mluví jako o největší v historii, dosáhla prostřednictvím Karviné a profesionálních sudích až do nejvyšší soutěže. Korupce se týká především sázek, ale jde také o dosažení sportovních výhod.
Další kauza ve fotbale, přesto však jiná. Na možnou korupci uvnitř hnutí totiž před třemi lety upozornila policii samotná asociace. Úterní rozsáhlý zátah je toho vyústěním. Přesto, a pochopitelně, vyvolala situace na Strahově pořádné pozdvižení. A že se ve čtvrtek hraje zásadní zápas, tedy světová baráž proti Irsku, šlo najednou stranou…
Předseda Trunda věc řešil od samotného rána. Členům výkonného výboru rozeslal zprávu, jak ji sám označil, „v režimu SOS a červeného telefonu“.
Stálo v ní: „Od 6.00 probíhá obří zásah asi největšího rozsahu v historii českého fotbalu. Do akce je zapojen Europol a Interpol. Vše v koordinaci s UEFA Antimatchfixing Unit. Přesah zejména na Moravě, 99 procent, který se týká vyšších desítek osob. Jedná se o důsledek spolupráce FAČR a Policie ČR. Etická komise bude ještě dnes zahajovat řízení s více než 40 hráči, funkcionáři, rozhodčími a kluby včetně klubů nejvyšší soutěže až po 4. ligu plus ligy dorostu.“
Těch osob, s nimiž nakonec etická komise zahájila řízení, je 47. Dvaačtyřicet fyzických a pět právnických, tedy klubů. V čele s prvoligovou Karvinou, ale o ní později.
Co je důležité: nejde o všechny zadržené jedince. Číslo 47 udává počet stíhaných členů asociace, na jiné nemá etická komise dosah. Mezi těmi, které policie rovněž vyšetřuje, má být také Daniel Černaj, mimořádně kontroverzní postava fotbalového zákulisí. Muž s patrně nejhorší pověstí, co se sportovních nekalostí týče, ve východní části republiky.
Zasedl mimořádný výkonný výbor, následovala tisková konference. Jejím leitmotivem bylo, že podnět k vyšetřování vzešel právě od asociace. „FAČR je v této kauze iniciátorem. Od počátku spolupracujeme s orgány činnými v trestním řízení. Delší dobu spolupracujeme na rozkrytí nekalých praktik v součinnosti s Policií ČR a v rámci vnitřních předpisů,“ pověděl Trunda.
V hlavní roli primátor Wolf
Podnět vzešel ještě od minulého vedení, tedy za předsedy Petra Fouska. „Poté, co jsme angažovali Kamila Javůrka na pozici Integrity Officera, bylo možno boj s ovlivňováním výsledků, kupováním zápasů a nelegálním sázením, touto rakovinou fotbalu a sportu, zesílit,“ sdělil Fousek pro deník Sport a web iSport.
Javůrek je bývalým policistou, v uniformě sloužil u Národní centrály proti organizovanému zločinu přes dvacet let. Teď dělá pro asociaci a jeho hlavní náplní je právě odhalování korupce.
„Vyšetřování bylo z našeho pohledu dlouhé a úspěšné. Kolikrát se na sociálních sítích upozorňovalo na podezřelý zápas. Ale bylo potřeba to celé pojmout systematicky, abychom jednou vytrhli tenhle problém z českého prostředí,“ vysvětlil Javůrek na tiskovce.
Možná ani on si nepřál, aby kauza vypukla dva dny před baráží proti Irsku, ale načasování bylo nad jeho možnosti. „Spolupracujeme s policií, ale tohle nejsme schopni ovlivnit.“
Výraznou většinu údajných prohřešků tvoří nekalé sázky. Ale nezůstalo jen u nich. „Primárním zdrojem jsou sázky, nicméně je tam i několik případů čistě sportovní korupce,“ říká Martin Holub, předseda etické komise.
Zmíněná sportovní korupce se týká dvou profesionálních klubů, druholigové Opavy a prvoligové Karviné. V případě Karviné komise stíhá klub i jejího šéfa Jana Wolfa, jenž je zároveň primátorem města, jenž klub většinově vlastní.
Právě Wolf je hlavní postavou (nejen) této větve příběhu. Čelí podezření, že:
- v souvislosti s utkáním Karviná–České Budějovice (25. kolo sezony 2023/24), kdy oba týmy hrály o záchranu, nabídl úplatek hlavnímu rozhodčímu Janu Všetečkovi a VARu Miroslavu Zelinkovi, aby „svými rozhodcovskými výkony ovlivnili utkání ve prospěch Karviné“.
- ve stejném utkání nabídl tehdy budějovickému Samuelu Šigutovi úplatek 100 000 korun a příslib přestupu do Karviné, pokud Dynamo sestoupí.
- v baráži téhož ročníku proti Vyškovu nabídl úplatek ve výši 100 000 korun vyškovskému Filipu Štěpánkovi, aby „svým výkonem ovlivnil utkání baráže“.
Vyloučení a 10 000 000
To jsou pochopitelně zásadní obvinění. Komise řeší klub podle paragrafů 64 Match fixing (protože kromě snahy o ovlivnění výsledku mělo jít i o sázky) a 49 Úplatkářství. Disciplinární řád pak říká, že klubu hrozí peněžitá pokuta až do výše 10 000 000 Kč, kontumace utkání, odebrání soutěžních bodů až do výše dvaceti bodů nebo vyloučení družstva ze soutěže.
Je tedy možné, že pokud etická komise vynese verdikt do konce tohoto ročníku a případ projde náležitými odvoláními, o přímém sestupujícím může být jasno od zeleného stolu.
Jaké postihy – a to nejenom v karvinské větvi – mohou čekat v případě uznání viny jednotlivci? Komise je vyšetří podle stejných paragrafů. V tom přísnějším, tedy úplatkářství, jim hrozí zákaz činnosti na jeden rok až dvacet let, zákaz účasti na všech aktivitách spojených s činností FAČR na jeden rok až dvacet let nebo vyloučení z FAČR, popřípadě i peněžitá pokuta až do výše 10 000 000 korun.
Už teď mají od komise hráči i rozhodčí předběžně pozastavenou činnost. A mezinárodní sudí Všetečka, který na podzim pískal derby S, mimochodem v úterý na poslední chvíli neodletěl k zápasu jednadvacítek, na který byl delegován.
Zapojení čtyř arbitrů z profesionální listiny – kromě zmíněných také Jana Petříka v duelu Opavy – může pak ovlivnit pozici předsedy komise rozhodčích Libora Kovaříka, jakkoli šlo o selhání jednotlivců, nikoliv o systémovou záležitost.
Navíc je možné, že u některých zadržených osob – což platí pro celý případ – dojde i na návrh vzetí do vazby a následně soud.
A ve čtvrtek se hraje ta baráž.
Paragrafy ve hře:
Jednotlivci i kluby budou řešeni podle paragrafů 49 a 64 disciplinárního řádu FAČR. Co jim hrozí:
49 Úplatkářství:
Jednotlivci
Zákaz činnosti na jeden rok až dvacet let, zákaz účasti na všech aktivitách spojených s činností FAČR na jeden rok až dvacet let nebo vyloučení z FAČR, popřípadě i peněžitá pokuta až do výše 10 000 000 korun.
Klub
Kontumace utkání, odebrání soutěžních bodů až do výše dvaceti bodů nebo vyloučení družstva ze soutěže, popřípadě peněžitá pokuta až do výše 10 000 000 korun.
64 Match fixing:
Jednotlivci
Zákaz činnosti na jeden rok až deset let, zákaz účasti na všech aktivitách spojených s činností FAČR na jeden rok až deset let, vyloučení z FAČR, popřípadě i peněžitá pokuta až do výše 1 000 000 korun.
Klub
Peněžitá pokuta až do výše 10 000 000 korun, kontumace utkání, odebrání soutěžních bodů až do výše dvaceti bodů nebo vyloučení družstva ze soutěže.
Očima bývalého předsedy: Petr Fousek, šéf FAČR 2021–25
S Javůrkem boj zesílil
„Naše vedení bojovalo s match-fixingem hned od zvolení v roce 2021, bylo to součástí našeho programu – obnovit důvěru ve fotbal. V průběhu mandátu jsme schválili ve Výkonném výboru FAČR dva akční plány boje proti match fixingu s řadou konkrétních opatření i aktivně spolupracovali s kompetentními orgány. Proto má dnešní kauza prvopočátek už před třemi lety. Poté, co jsme angažovali Kamila Javůrka na pozici Integrity officera, bylo možno boj s ovlivňováním výsledků, kupováním zápasů a nelegálním sázením, touto rakovinou fotbalu a sportu, zesílit. Je dobře, že Policie ČR, Etická komise FAČR i Integrity officer s podporou UEFA postupují důrazně – match fixing je třeba potírat, ať je ve vedení FAČR kdokoliv.“