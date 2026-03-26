Malý fotbal: Kanonády v Brně a v Příbrami. Vikingové dali devět gólů, Partyzan deset
První jarní nálož má za sebou Superliga malého fotbalu. Po osmém kole základní části celostátní soutěže už je zase o něco jasněji, kdo se podívá do play off. To však neznamená, že v posledních dvou kolech nebude o co hrát, naopak to vypadá na drama až do konce. Na jednotlivá utkání osmého kola se opět podíváme detailně.
LSMF Liberec – Rytíři Plzeň 1:2 (0:1)
Branky a nahrávky: 36. Plíšek (Kohout) – 19. Šebek (Bodnaruk), 48. Vitouš (Vacín). Rozhodčí: Havel – Stěhule. ŽK: Hájek, Dědek – Luzhetskyi.
Muži v brankách se stali nejvýraznějšími osobnostmi úvodního zápasu osmého kola Superligy malého fotbalu. Mezi plzeňské tyče se postavil útočník Jan Šebek, který dokonce v devatenácté minutě otevřel skóre. Jeho protějšek v liberecké brance Marek Plíšek se nenechal zahanbit a šest minut po přestávce srovnal. Ve 48. minutě však vstřelil rozhodující gól Josef Vitouš, závěrečný tlak domácího LSMF kýžené vyrovnání nepřinesl. Rytíři Plzeň tak mají jistotu, že si po pěti letech zahrají play-off, na třetí pozici si drží šestibodový odstup před Libercem, který zdolali v obou vzájemných duelech.
L&B reality Vikings Brno – PAMAKO Pardubice 9:0 (5:0)
Branky a nahrávky: 6. Pospiš (Dobšíček), 6. Paděra (Doubravský), 17. Zezula (Krška), 19. Presl (Havel), 27. Zezula (Moučka), 32. Presl (Paděra), 44. Cupák, 46. Šmerda (Fiala), 48. Prokeš (Krška). Rozhodčí: Tomiga – Mašek. Hráno bez karet.
Šlo o souboj dvou nejlepších celků podzimní části východní skupiny, jenže v brněnských Lužánkách to tak v pondělí večer rozhodně nevypadalo. Zatímco domácí Vikingové vyrukovali na utkání takřka se vším, co mají k dispozici, Pardubice dorazily na jih Moravy v oslabené sestavě a na hřišti to bylo znát hned od začátku. Brněnský matador Tomáš Pospiš otevřel skóre už v šesté minutě, dvě minuty nato zvýšil Ondřej Paděra a od té doby bylo víceméně jasné, že všechny body zůstanou na jihu Moravy. Vikingové postupně navýšili skóre až na 9:0, gól nebo asistenci zaznamenalo třináct ze čtrnácti borců na domácí soupisce, bod neměl pouze gólman Dominik Kunický. Brňané vedou tabulku o tři body před Jihlavou, která však odehrála o utkání navíc, PAMAKO kleslo na třetí pozici.
Jihlava Miners – MF Blanensko 5:1 (2:0)
Branky a nahrávky: 8. Svoboda (Göth), 12. Matulka (Homola), 51. Svoboda (PK), 52. Homola (Kvyh), 60. Diviš (Göth) – 37. Doležel. Rozhodčí: Růžička – Sýkora. ŽK: Sychra, Kubín, Karlík (všichni Blanensko).
V nejhorší pozici se ve východní skupině nachází Blanensko a nezměnilo se to ani po úvodním jarním kole, stále je páté se čtyřmi body a stejný počet ztrácí na čtvrtou Olomouc. Aby si Jihomoravané polepšili, potřebovali uspět v Jihlavě, jenže Horníci na svém hřišti zvítězili 5:1. Vedli už po dvanácti minutách, když se prosadili Richard Svoboda a Radek Matulka. Sedm minut po přestávce vrátil hostům naději Marek Doležel a Blanensko od té doby usilovalo o vyrovnání. Jeho snahu zlomil až v 51. minutě český reprezentant Svoboda, který proměnil pokutový kop. Záhy po něm zvýšil Dominik Homola a v závěru pojistil jihlavskou výhru Roman Diviš. Blanensko v posledních dvou kolech základní části ještě zabojuje o play-off, druhá Jihlava už má vyřazovací boje jisté.
Partyzan Příbram – Most 10:3 (3:1)
Branky a nahrávky: 3. Mezera, 8. P. Junek (Šrajn), 23. Šrajn (Bálek), 33. J. Junek (Drašnar), 36. Malý (Holakovský), 44. Holakovský (Drašnar), 45. J. Junek (Beran), 47. Šajn (Drašnar), 52. Drašnar, 60. Šrajn (J. Junek) – 24. Baran (Smetánka), 40. Tůma (Šlégr), 60. Smetánka (Jungmann). Rozhodčí: Kubečka – Janšta. ŽK: Šlégr (Most).
Obhájce titulu v Superlize malého fotbalu jasně ukázal, že do play-off chce jít z co nejlepšího umístění. Partyzan Příbram se po vysoké domácí výhře 10:3 nad Mostem posunul na druhé místo pouze o bod za pražskou Hanspaulku, s níž se ve zbývajících dvou kolech porve o první příčku západní skupiny. Příbram šla proti Mostu v osmé minutě do dvougólového vedení, ve 23. minutě navíc zvýšil Filip Šrajn, ale vzápětí Most snížil zásluhou Jiřího Barana. Jenže ve druhém poločase už Partyzan dominoval, Jiří Junek s Davidem Malým jej po šesti minutách druhého poločasu dostali do vedení 5:1 a do konce utkání už domácí náskok jen navyšovali. Skóre uzavřel desátou příbramskou brankou Šrajn, který se na výhře podílel hattrickem a asistencí. Most je po osmém kole na poslední páté pozici a o postup do vyřazovacích bojů svede souboj se čtvrtým Libercem, který má stejně bodů.