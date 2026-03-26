Dozvuk jiné korupční kauzy: potrestaný bafuňář prohrál soud s FAČR, na vysoké odškodné nedojde
Stará kauza, rovněž se týkající fotbalové korupce, s čerstvým koncem. Jan Hořejší, někdejší sekretář Řídící komise pro Čechy, prohrál u odvolacího soudu svůj spor o platnost výpovědi z fotbalové asociace.
Krátký výlet do historie: Hořejší byl potrestán etickou komisí – pohybujeme se v mantinelech kauzy Šváb – za to, že: předal úplatek ve výši nejméně 100 000 korun od Romana Rogoze sudímu Robertu Hájkovi. Tedy paragraf Úplatkářství.
Ovlivnil rozhodčího Jiřího Musila, aby utkání FNL Vlašim–Vyšehrad (1:1) rozhodoval ve prospěch Vyšehradu, a poté zadal pokyny trojici sudích, aby ovlivnili zápas Štěchovice–Vyšehrad (0:2) rovněž ve prospěch hostů. Oboje paragraf Zneužití pravomoci a paragraf Narušení regulérnosti soutěže či utkání.
Od komise dostal úhrnný disciplinární trest zákazu účasti na všech aktivitách spojených s FAČR na dobu 4 let a peněžitou pokutou ve výši 25 000 korun. Zároveň, což je aktuálně to podstatné, byl však tehdy také z titulu své funkce sekretáře ŘKČ zaměstnancem fotbalové asociace.
Ta mu v souvislosti s jeho interním trestem dala výpověď. Zdůvodnila ji tím, že Hořejší nadále nesplňuje požadavky zaměstnavatele pro řádný výkon práce. To bylo na jaře 2022.
Hořejší platnost výpovědi soudně napadl, požadoval odškodné 1,5 milionu korun a návrat na svou pracovní pozici, ovšem u Obvodního soudu pro Prahu 6 neuspěl. Odvolal se k Městskému soudu, který mu dal za pravdu. Vysvětlil, že rozhodnutí vnitřních orgánů nemůže ovlivnit pracovní poměr.
Asociace, tehdy vedená Petrem Fouskem, podala však dovolání k Nejvyššímu soudu, který rozsudek loni v listopadu zrušil a vrátil ho Městskému. Tedy k tomu, který dal předtím zapravdu Hořejšímu.
Nyní už rozhodl opačně – tedy že výpověď proběhla v souladu se zákony. Jedná se o pravomocný verdikt. Hořejší se může dovolat k Nejvyššímu soudu – tedy k tomu samému, jenž už se jednou postavil proti němu. Nyní musí někdejší funkcionář platit soudní náklady.
Jeho jméno se dostalo do povědomí loni v červnu ještě při jiné příležitosti. Objevil se v Chorvatsku na tribuně zápasu české reprezentace, kam ho pozval Martin Drobný, tehdy čerstvě bývalý člen výkonného výboru. Vzhledem k tomu, že Hořejší byl v trestu od etické komise, dostal se před ni i sám Drobný.
Za porušení paragrafu Maření výkonu rozhodnutí dostal pokutu 30 000 korun. Odvolací komise ale rozhodnutí etické komise v celém rozsahu zrušila a disciplinární řízení zastavila. Důvody odvolačka neuvádí.