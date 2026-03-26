Jak se poznal cinklý zápas na Moravě? Sudí popsal Prokešovy praktiky a podíly ze sázek
V pozadí šlo o statisíce, které šly do kapes sázkařské mafie, zainteresovaní pěšáci přitom z porcovaného koláče viděli „pár korun.“ Poprvé od vypuknutí fotbalového skandálu pro Deník promluvil pod rouškou anonymity rozhodčí, který sice v aktuální kauze nefiguruje, sám ale pískal cinknuté zápasy a poznal, jak celá mašinerie funguje.
Přípravné duely, souboje ve třetí a čtvrté lize, které se odehrávají bez většího zájmu veřejnosti a chodí na ně pár odvážlivců. Mimo jiné v těchto případech docházelo k řadě nekalostí, jejichž důsledky v současnosti obrací český fotbal vzhůru nohama. Místo činu: Morava. Kdy: Rozmezí let 2022 až 2024. V hlavní roli: Jakub Prokeš, bývalý manažer Startu Brno z MSFL.
Právě s ovlivněnými zápasy brněnského Startu, Bohunic či Znojma, má zkušenosti nejmenovaný sudí, jenž se nyní rozhodl promluvit. Sám v aktuální kauze nefiguruje, ale mohl by… Byl si totiž vědom, že se podílí na nezákonném jednání.
Přestože osobně nepískal žádný z „cinknutých“ zápasů, které nyní řeší Policie a Etická komise FAČR, poznal, jak systém zásadně narušující důvěru ve fotbal, funguje.
Stopy vedou do Asie
Model je to přitom vytříbený, běžný divák prakticky nic podezřelého nepozná. Padaly góly, zápasy měly standardní průběh a hráči si po závěrečném hvizdu potřásli rukama. V pozadí se však hrálo o statisíce korun, které sázkařské skupiny rozdělovaly mezi hráče a rozhodčí. Výsledky byly buď domluvené předem, nebo se upravovaly v průběhu zápasu podle aktuálních kurzů, často na asijských sázkových trzích.
Brněnský soud ve čtvrtek rozhodl o uvalení vazby na Jakuba Prokeše, hráčského agenta a bývalého sportovního manažera, jenž měl být podle vyšetřování jednou z ústředních postav celé kauzy.
Podle anonymního rozhodčího, který o praktikách promluvil, byl systém přesně organizovaný. Před utkáním dostali aktéři jasné pokyny. „Standardně během rána nebo dopoledne v den zápasu řekl svůj scénář. Pokud rozhodčí souhlasil, tak pan Prokeš řekl, že musí všechno zařídit v zahraničí. Tam se v sázkovce vypíše zápas jako sázková příležitost, lidi na ni sází a on jde „do protivky“ na vyšší kurz. Rozhodčím slíbí nějakou částku a zároveň jim řekne, ať se do vývoje zápasu pokud možno nepletou, protože na každé straně jsou jeden nebo dva hráči, kteří mají také odměnu za to, že zařídí, aby všechno dopadlo, jak má,“ uvedl.
Za řízení zmanipulovaného utkání dostával podle svých slov odměnu mezi 800 a 1000 eur (19 600 - 24 500 Kč). Celková částka určená pro rozhodcovský tým činila zhruba tři tisíce eur a dělila se mezi hlavního rozhodčího, asistenty a delegáta. Peníze se vyplácely v hotovosti.
Signál? Prokeš si nasadil čepici
Motivace se nevyhýbala ani hráčům. Ti inkasovali za konkrétní chyby, které měly vliv na výsledek. „Například za zaviněný gól nebo penaltu byla odměna kolem 500 eur (12 250 Kč). Dvě takové situace znamenaly zisk tisíc eur,“ popsal.
Podle jeho výpovědi stál za organizací i financováním většiny případů právě Prokeš. Přestože proti němu Etická komise FAČR řízení nevede, protože už není členem asociace, jeho jméno se objevuje u řady podezřelých utkání, zejména v souvislosti se třetiligovým klubem Start Brno.
Prokeš měl zároveň sehrávat klíčovou roli i během samotných zápasů. Právě on měl dávat signál, že sázky byly uzavřeny a manipulace může začít. „Zhruba mezi 15. a 30. minutou dal znamení – například tím, že se postavil k rohovému praporku nebo si nasadil bílou čepici. Signály střídal. V tu chvíli všichni věděli, že se jde na věc,“ dodal rozhodčí.