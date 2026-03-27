Rozhodčí Zelinka reaguje na korupční kauzu. Není obviněný a vzkazuje: Jsem nevinný
Rozhodčí Miroslav Zelinka, jeden ze zadržených v čerstvé korupční kauze, odmítá spojování svého jména s nekalými praktikami. Zdůrazňuje, že po úterním výslechu byl ve středu propuštěn na svobodu a není obviněný.
Sudí, který už působí výhradně pouze coby ligový VAR, zaslal prohlášení prostřednictvím svého advokáta Petra Caletky. „Můj klient si váží důkladné práce orgánů činných v trestním řízení, avšak považuje celou záležitost ve vztahu ke své osobě za nešťastnou, v této souvislosti pak rovněž za přinejmenším nešťastné považuje především načasování zahájení disciplinárního řízení ze strany etické komise FAČR, která nevyčkala alespoň dílčích závěrů orgánů činných v trestním řízení,“ píše se v textu.
A ještě: „Spojování svého jména s nekalými praktikami v českém fotbale důrazně odmítá a takové praktiky odsuzuje. Za téměř dvě desetiletí trvající kariéru v profesionálních soutěžích opakovaně prokázal, že svou činnost ve všech rozhodcovských pozicích vykonával vždy v duchu fair-play, nestranně, svědomitě a řádně a spojování jeho osoby s nezákonným ovlivňováním výsledků fotbalových utkání zbytečně a neoprávněně vrhá velký stín na jeho dlouholetou a úspěšnou profesionální kariéru.“
Zelinka v nejbližších dnech hodlá podat návrh etické komisi, aby disciplinární řízení s ním neprodleně zastavila, protože jej považuje za nedůvodné.