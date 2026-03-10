Za námi už je jenom síť… Čech a Vaclík (nejen) o Kinského chybách: Tudor byl katastrofální
Brankářská chyba je mentální zkouška, v níž rozhoduje schopnost okamžitě přepnout a jít dál. Není to konec, ale chvíle pravdy, která odhalí, jestli přijde pád, nebo návrat. O údělu fotbalového gólmana, samotě mezi tyčemi i psychice pod světly Ligy mistrů mluví Petr Čech, ikona Chelsea i celé Premier League, a Tomáš Vaclík, bývalá jednička Basileje či Sevilly. Dva muži, kteří na vrcholové scéně odchytali přes 1300 zápasů, v rozhovoru komentují okolnosti kiksů a předčasného střídání Antonína Kinského v utkání Tottenhamu s Atlétikem Madrid.
Co se děje v hlavě a těle brankáře v prvních vteřinách po fatální chybě v úvodu velkého zápasu?
Čech: „Myslím, že to zná každý řidič. Najednou kolona, auta před vámi prudce zabrzdí a vy to na poslední chvíli dobrzdíte. Srdce vám málem vyskočí z těla. A takhle podobné to je. Je to první šok pro tělo, šok z toho, že se ta situace vůbec stala. Pak se s tím člověk pere. Chvíli cítí silný zmar, protože ví, že to byla chyba a že to dopadlo špatně. Ale pak musí přepnout a zapomenout na to.“
Vaclík: „Brankáři občas proběhne hlavou, proč se to stalo, proč zrovna teď, proč zrovna mně. Hned začne přemýšlet, co se vlastně stalo. Myslím, že se objeví i myšlenky na možné následky, protože tým jde do zápasu s nějakým herním plánem a ambicí a hned na začátku se to může rozpadnout. Těch myšlenek je strašně moc. Co to může přinést do zbytku utkání, protože člověk v tu chvíli ví, proti komu stojí, jestli má ještě velkou šanci to otočit. Nebo jestli tím spoluhráčům výrazně ztížil situaci, když jde o souboj těžkých vah, jako byla třeba bitva Atlétika s Tottenhamem.“
Je pravda, že po takovém momentu se zápas brankáři najednou „rozjede“ a všechno začne dělat o zlomek vteřiny později?
Čech: „U těch, kteří se přes tu situaci nedokážou přenést, se to stát může. Rozhodí je to a začnou zbytečně přemýšlet, komplikovat si další situace, protože mají tu chybu v hlavě. Proto je tak důležité umět na ni zapomenout a hned přepnout do přítomnosti, nevracet se k minulosti. Jinak se může stát, že každou další situaci začne fotbalista, a platí to pro hráče v poli i brankáře, zbytečně komplikovat a moc nad ní přemýšlet. Tím pak ztrácí čas.“
Vaclík: „Nejhorší, alespoň pro mě a myslím, že i pro spoustu kluků, je, když gólman začne přemýšlet. O všem, co dělá. Není v tom stavu flow, ve kterém by chtěl být ideálně pořád, klidně každé tři dny. Pro mě bylo vždycky nejhorší, když jsem začal řešit, co dělám, jak to mám dělat a proč. Člověk pak zvažuje, jestli si dá dobrý dotek, jestli míč chytí čistě. Může se to rozjet a pak je někdy strašně těžké to zastavit. Samozřejmě, čím je člověk zkušenější a čím víckrát si těmi situacemi prošel, tím líp to zvládá. Teď se bavíme o Tondovi, který si tím ještě projde. Prošel si tím Čechíno, prošel jsem si tím já, prošli si tím všichni gólmani, kteří mu pak vyjadřovali podporu. Třeba Thibaut Courtois, jednička Realu, mu psal soukromou zprávu. Je to něco, s čím gólmanská komunita silně soucítí, protože tím všichni prošli a vědí, jak těžké je to v tu chvíli zpracovat. Pro Tondu je to asi poprvé, co si vybavuju něco takhle velkého, s obrovským dopadem na výsledek nebo samotný rozběh zápasu. Je to nová zkušenost a člověk se ji učí zpracovávat. A čím je starší, tím líp po chybách reaguje, zvládá další situace s chladnější hlavou, větší rozvahou a případně si najde plán B.“
U hráče v poli se chyba může rozpustit v ději zápasu. U gólmana ne. V čem je tíha brankářské chyby jiná než u ostatních hráčů?
Čech: „Když křídelník ztratí míč, má za sebou ještě osm hráčů, kteří to můžou napravit. Je tam dost lidí, kteří to dokážou zachránit, takže hodně záleží i na tom, v jaké části hřiště tu chybu uděláte. Když ji udělá stoper, je samozřejmě velká a nebezpečí, že bude potrestaná, je taky značné. Ale pořád je tam ještě brankář. Když ale udělá chybu gólman, který je úplně poslední, už za ním není nikdo. Riziko, že každá chyba skončí gólem, je prakticky stoprocentní, nebo devadesát devět procent, protože není mnoho situací, kdy gólman chybuje a stojí za ním obránce, který ho z toho vyseká. To jedno procento je třeba moment, kdy někdo zpanikaří a netrefí prázdnou bránu. To se může stát, ale je to hrozně málo. Takže člověk vlastně počítá s tím, že když udělá chybu, z devadesáti devíti procent z toho bude gól. A v tom je ten rozdíl, protože tam nemá kdo pomoct.“
Vaclík: „Za námi je už jenom síť. Ta naše chyba je strašně vidět. Záložník ztratí míč, ale pokud ho tým za pět vteřin získá zpátky, nikdo si na to nevzpomene a často se to neřeší ani v přenosech nebo rozborech. U nás gólmanů je chyba vidět okamžitě a většinou je hned potrestaná. Neseme zodpovědnost i za to, že těch deset hráčů před námi běhá a maká, a my to jednou chybou můžeme úplně potopit, vlastně prohrát zápas, i když tým hraje dobře. Ta tíha zodpovědnosti za výsledek je extrémně náročná. Navíc jsme tam pořád sami, nemáme se moc o koho opřít, hráče nemáme blízko a ten pocit je jiný. I proto si myslím, že se jako gólmani dokážeme vcítit do toho, co se stalo Tondovi a co následovalo. Jemu se to stalo v úterý, ve středu Filipu Jörgensenovi z Chelsea. Špatně rozehrál za stavu 2:2, zápas skončil 2:5 pro PSG a dvojzápas to vlastně rozhodlo. Dnešní způsob hry a nároky na brankáře k tomu nahrávají, takže se to prostě stávat bude.“
Antonín Kinský proti Atlétiku inkasoval třikrát za 16 minut a střídal • Profimedia
Když se vám rozsype práce nohama a rozehrávka, začne člověk pochybovat i o věcech, které má jinak zautomatizované?
Čech: „A jsme zpátky u toho samého. Kdo se nedokáže vrátit do přítomnosti a zapomenout na to, co bylo, tomu se přesně tohle stane. Začne přemýšlet, v každé situaci, při každé rozehrávce řeší, co by kdyby, jestli je to správně, nebo ne, a najednou má velké pochyby o svém rozhodování. Tím pádem začne dělat chyby. Kumulace chyb vzniká jen proto, že se nedokázal přenést přes tu první. A to je právě umění těch nejlepších sportovců. Po každé chybě, nepovedené nahrávce nebo akci nad tím vůbec nepřemýšlejí, zůstávají v přítomnosti, soustředí se na další situaci a dokážou přepnout. Je jim to jedno a jedou dál. Díky tomu dokážou dohrát zápas co nejlépe, i když udělají velkou chybu. To je jediný klíč. Ve chvíli, kdy se v tom člověk začne vrtat a přemýšlí, jestli to má udělat tak, nebo jinak, začne si věci komplikovat. Ztrácí čas a roste pravděpodobnost další chyby. A pak se v tom jen plácá.“
Vaclík: „Myslím, že jo, dá se to tak říct. Člověk najednou začne strašně přemýšlet a přestane to být automatické. Řekne si: Teď to musím trefit, teď si na to dám pozor. Klouže to, bacha. Stojná noha, musím si pohlídat tyhle věci. A ono to pak psychiku a soustředění nahlodá a v určitém momentu je těžké to zastavit. Atlético toho využilo, nebyl v pohodě jen Tonda, ale vlastně celý Tottenham. Micky van de Ven taky uklouzl a šli do nich. Takže ano, otřese to výkonem. Ale znovu říkám, čím je člověk starší a má víc zkušeností, tím spíš si najde plán B nebo C. Třeba by se už do rozehrávky nepouštěl, kdyby měl za sebou víc zápasů. Řekl by si: Tuhle přihrávku hrát nebudu, radši to odkopnu a postavím to znovu na základech.“
Jak moc v takové situaci rozhoduje zápasový rytmus? Může podobný kolaps souviset i s delší zápasovou pauzou? Že Kinský nebyl v zápřahu?
Čech: „Myslím, že to všichni hrozně nafukují. První, co se bere jako chyba, je to, že uklouzl. Ať se na mě nikdo nezlobí, ale co je to za chybu, když někdo uklouzne? Samozřejmě to vypadá blbě a jeho uklouznutí vedlo k tomu, že z toho nakonec byl gól. Ale jak člověk zajistí, že neuklouzne? To je situace, která se v zápase prostě stane. Micky van de Ven taky uklouzl před druhým gólem. Vyndá ho trenér ze hřiště za to, že uklouzl? Ne, protože se to stává. Takže si řeknu: dobře, to je spíš shoda náhod a nemá to nic společného ani s rozhodováním, ani s technikou, ani s tím, že by nehrál. I kdyby hrál každý zápas, v té situaci by uklouzl stejně. Jestli bylo hřiště mokré, tak prostě uklouzl. To bych vůbec nepočítal jako chybu, na rozdíl od té druhé, kdy dávám rozehrávku, míč mi poskočí a špatně ho trefím. To je technická chyba. Takových technických chyb se ve fotbale děje spousta. Hráči kazí přihrávky, špatně zpracují míč. Jenže když je to gólman, který rozehrává před vlastní bránou a špatně to zpracuje, nemá dobrý první dotek a míč špatně trefí ve vápně, vracíme se k tomu, že pravděpodobnost potrestání je fatální. Jestli to bylo tím, že neměl rytmus, si nemyslím. Byla to technická chyba. Samozřejmě je jednodušší hrát pravidelně, být v zápřahu, protože pak děláte věci automaticky a nemusíte nad nimi tolik přemýšlet. Ten zápasový rytmus máte zažitý. Je to vždycky lepší, ale nemusí to být rozhodující pro výkon.“
Vaclík: „Nejsem si jistý, jestli zrovna tady to mělo vliv. Kdyby třeba nepřečetl centr nebo špatně vyběhl za obranu, tam by zápasový rytmus roli hrát mohl. Ale ty dvě věci, které se Tondovi staly, si myslím, že s tím nesouvisely. Asi budu souhlasit s Čechínem, že tohle zrovna nebyl ten případ. Uklouznutí a netrefená rozehrávka podle mě se zápasovým rytmem nesouvisí, ani s tím, že Tonda dlouho nechytal. Kdyby podběhl centr, nedostal se na standardku nebo špatně přečetl situaci při míči za obranu, tam bych řekl, že ano. Ale tohle byly věci, které podle mě s rytmem úplně nesouvisely.“
Jak moc brankář po velké chybě vnímá změnu chování spoluhráčů před sebou? Dá se poznat moment, kdy obrana začne hrát opatrněji nebo nervózněji a ztrácí víru v chlapa za sebou?