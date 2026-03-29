Hledá se El Loco, Chorvat s českou stopou. Podle policie hlava slezské větve korupční kauzy
El Loco. Podle policistů neoficiální hlava slezské větve korupční fotbalové kauzy. Za touto přezdívkou se skrývá Chorvat Petar Gavrič, bývalý fotbalista, jenž kdysi nastupoval i za Vysočinu Jihlava. Jako jeho českou spojku pak vyšetřovatelů uvádějí Daniela Černaje.
Muž na tribuně si sundá tričko. A na trávníku začnou padat góly. To je konkrétní příklad způsobu, jeden z mnohých, jakým fotbalová mafie ohýbala zápasy v českých soutěžích. Popisují ho policejní dokumenty, do nichž měla možnost nahlédnout redakce Radiožurnálu.
El Loco znamená v doslovném překladu Blázen, Šílenec, ale nemusí se jednat o hanlivou přezdívku. Jde o člověka, který má nepředvídatelný nebo excentrický styl, je neuvěřitelně odvážný až riskující, pro svou vášeň naprosto zapálený. Devětatřicetiletý Gavrič v Jihlavě působil v letech 2009 až 2013, na kontě má i čtyři prvoligová utkání.
Jeho sázkařskou skupinu policie sledovala od roku 2023 a jeho roli charakterizuje ve spisu takto. „Určoval zápasy, které budou ovlivněny, jelikož měl kontakty na asijské sázkové kanceláře, které sázky vypisovaly, a na základě vypsaných kurzů poté určoval, jaká událost se bude hrát.“ Gavrič poté informoval „druhého nejvýše postaveného člena skupiny“, a sice Daniela Černaje. Hráčského agenta a funkcionáře, který prošel několika kluby a má vysoce toxickou pověst.
O Černajovi policie uvádí. „Zde si jakožto vlivná osoba ve fotbalovém prostředí svým přístupem a chováním zajistil loajalitu a důvěrný vztah s převážně mladými fotbalisty, kteří pod jeho vlivem a vlivem lehce nabytých finanční prostředků byli ochotni ovlivňovat fotbalová utkání týmů, ve kterých působili, a to dle jeho pokynů.“
Jak to fungovalo v praxi
A právě Černaj svým hráčům dával signály na základě toho, jaká sázková událost se má uskutečnit. Poté jim rozděloval finanční prostředky. Hráči dopředu věděli, kde sedí a co mají po příslušném gestu – nasadit čepici, sundat čepici, rozepnout nebo zapnout bundu – hrát.
Policie podle Radiožurnálu uvádí. „Komunikace mezi těmito hlavními osobami organizované zločinecké skupiny probíhala převážně přes komunikační aplikaci Signal. Rovněž hovory byly výhradně prováděny přes uvedenou aplikaci a to z toho důvodu, že aplikaci nelze odposlouchávat tak jako běžný telekomunikační provoz,“ popsali policisté komunikaci mezi Gavričem a Černajem.
Gavrič poté „předával finanční prostředky v hotovosti Černajovi nebo prostřednictvím elektronické měny USDT (kryptoměna Tether),“ uvádějí detektivové v dokumentu.
Gavriče, který používal srbské telefonní číslo, se policii dosud nepodařilo zadržet. Černaj pobyl v cele předběžného zadržení dva dny, poté byl propuštěn. Státní zastupitelství v jeho případě – vzhledem k jeho postavení v rámci skupiny – poměrně překvapivě nevzneslo žádost o uvalení vazby. Podle informací iSportu z toho důvodu, že aktivně spolupracoval a pomohl vyšetřovatelům s dalšími důkazy. Mluví se také o tom, že mohl uzavřít dohodu o vině a trestu.
Ve slezské větvi obvinila policie osmnáct osob, v rámci celé kauzy jich je dvaatřicet. Ve vazbě skončili čtyři muži. Tři v čele s Pavlem Býmou na základě verdiktu zlínského soudu, jeden po rozhodnutí soudu v Brně.
Petar Gavrič
bývalý chorvatský obránce
narozen 14. října 1986
ve Vysočině Jihlava v letech 2009–2013 (48 utkání)
4 prvoligové zápasy v roce 2012