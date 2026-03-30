Podvodník Gavrič? Nejsem v šoku, říká na rovinu Vaculík. Zkoušel to i v Jihlavě
Chorvat Petar Gavrič, bývalý obránce Jihlavy (2009-2012), jako hlava sázkařské mafie s centrálním působením ve Slezsku? Jeho bývalého spoluhráče Lukáše Vaculíka (42) to ani nepřekvapuje. „Už když jsme spolu hráli, vedl různé zvláštní řeči,“ říká v rozhovoru pro iSport současný šéf druholigové Vysočiny, za kterou Gavrič zapsal čtyři starty v nejvyšší soutěži. Po ukončení kariéry nabízel Vaculíkovi jako agent mladé hráče.
Vás opravdu nešokuje, že je někdejší levý obránce Peter Gavrič spojený s velkou korupční kauzou, která nyní hýbe českým fotbalem?
„Nejsem z toho v šoku. Nevěděl jsem, že jede v něčem takovém, ale nebyl jsem šokovaný, když to vyjelo ven.“
Jak to?
„Když jsme spolu hráli, občas řekl: ´Hele kámo, mohl bych udělat tohle a tohle…´ A já na to: „Tady ale ne.´ Je to o charakteru člověka. My jsme o něčem takovém v Jihlavě