Pod radarem: deset světových fotbalistů s nedoceněnou hodnotou. Zaslouží více uznání?
Podceňovaní, přehlížení, nebo jen zastínění většími jmény. Tyto fotbalisty spojuje jedno: jejich skutečná hodnota často uniká pozornosti. Nehrají vždy na efekt, nevěnují se jim titulky novin, ale právě bez nich by jejich mančafty dost možná nefungovaly. Magazín Sport vybral desítku hráčů, jejichž přínos je větší, než se na první pohled zdá a zasloužili by si víc respektu, než kolik se jim běžně dostává.
Harry Maguire
- obránce
- Manchester United
Nebudeme tvrdit, že patří mezi absolutní špičku planety. Je ale výrazně lepší, než se mu přisuzuje. Vyniká v méně nápadných aspektech. Vládne v soubojích, je neotřesitelný ve vzduchu a neustále organizuje své okolí. Občas přidá i důležitý gól. S míčem si rozumí víc, než se mu přiznává. Nehraje na efekt, spoléhá na klid a rozvahu. Přesto je přehlížený a často i terčem posměchu kvůli fyzickým rysům, které nezmění. Velká hlava, nedostatek rychlosti, určitá těžkopádnost. To všechno sedí. Jenže tenhle třiatřicetiletý stoper je už přes dekádu solidní, místy velmi kvalitní součástí Premier League. Víc uznání by mu slušelo.
Bernardo Silva
- záložník
- Manchester City
Zařazení trojnásobného nominanta na Zlatý míč, šestinásobného mistra Premier League a portugalského reprezentanta se 107 starty může působit paradoxně. Přesto podhodnocený je. Jeho podíl na úspěších City nikdy nepřitahoval takovou pozornost jako Erling Haaland, Kevina De Bruyne či David Silva. Často zůstával ve stínu i za Rúbenem Diasem, Rodrim či Philem Fodenem, kteří sbírali individuální ceny. Jeho význam je přitom kardinální. Mimořádně inteligentní, pracovitý, technicky vytříbený. Jeden z mála, kdo si dlouhodobě drží Guardiolovu důvěru. Ve 31 letech už není tak oslnivý, ale dříve či později se ukáže, jak obtížné bude nahradit šíři jeho dovedností.
Joao Neves
- záložník
- PSG
O Nevesovi se jako o jednom z nejvybroušenějších záložníků světa nemluví tak často, jak by si zasloužil. Přitom je to skrytý trumf, který drží pohromadě pařížskou četu, jež v minulé sezoně dobyla čtyři trofeje a ve finále Ligy mistrů rozdrtila Inter 5:0. Ousmane Dembélé si odnesl většinu individuálních cen včetně Zlatého míče a po jeho 35 gólech v komandu Luise Enriqueho to bylo pochopitelné. Jenže většina akcí začíná u Nevese ve středu hřiště. Rozvíjí hru, vyhrává souboje a téměř vždy volí správnou přihrávku. A mimochodem, v srpnu si připsal dechberoucí hattrick při vítězství 6:3 nad Toulouse.
Harry Kane
- útočník
- Bayern Mnichov
Pravděpodobně jste o něm už slyšeli… Ale vážně, otázka zní, zda jeho jménu a především jeho mimořádným výkonům věnujeme odpovídající respekt. Kane má před sebou možná ještě víc než pět let kariéry a už teď nastřílel víc gólů než Alan Shearer (410) i Jimmy Greaves (466). Nedávno pokořil hranici 500 tref za klub i reprezentaci. Shearer a Greaves dlouho představovali archetypy největšího středního útočníka anglického fotbalu. Dnes to označení patří Kaneovi. Jeho střelecká čísla v Anglii i Německu jsou výjimečná. Možná by byl vnímán jinak, kdyby byl bombastičtější a budoval kolem sebe blyštivější značku jako jiné superhvězdy. Parfémy, hodinky, sluneční brýle, platební karty, spodní prádlo… Jenže jeho neokázalost a skromnost vedou k tomu, že se Harryho velikost často zlehčuje.
Stanislav Lobotka
- záložník
- Neapol
Dělá práci, kterou kamera ani sestřihy neprodají. Není to záložník poslední přihrávky ani lovec čísel. V Neapoli hraje nízko, často si chodí pro míč mezi stopery a jedním či dvěma doteky ruší první vlnu presinku na pár metrech. Sbírá míče v mikrosoubojích a hned překlápí hru do výhodnější geometrie pro celé mužstvo. Jeho hodnota stojí na odolnosti pod tlakem a umění zklidnit i zrychlit stejnou akci podle potřeby. Statistiky ukazují objem a přesnost přihrávek, ale nevystihnou, kolik útoků začíná tím, že Lobotka vůbec nepustí chaos do hry. I proto uniká širší pozornosti a trenéři jako Luciano Spalletti nebo Antonio Conte ho milují víc než publikum. Neapoli pomohl ke dvěma titulům (2023 a 2025) i Coppa Italia (2020). Opravdu by měl hrát za Barcelonu.
Domenico Berardi
- útočník
- Sassuolo
Pokud je loajalita v moderním fotbale podceňovaná, Berardi by si místo na tomto seznamu zasloužil už jen za ni. Více než 400 zápasů a 160 zásahů za Sassuolo během čtrnácti let. A zůstal i poté, co klub sestoupil do druhé ligy. Pro špičku Serie A byl vytrvale nepříjemným protivníkem, pro Neroverdi talismanem, který tým vytahoval z hlubin jako potápěč se zbytky kyslíku v láhvi. Průměr 0,72 gólu nebo asistence na 90 minut, udržený po čtrnáct let, odpovídá produktivitě Viníciuse Júniora v Realu (0,71). Berardimu je dnes 31 let a kariéra poznamenaná zraněními se blíží k závěru. Už není tím explozivním křídelníkem, který rozhodoval zápasy z ničeho. Jedno se ale nemění. Pořád má v kapse sirky na velké momenty a bude jimi škrtat, dokud definitivně nesundá kopačky.
Mikkel Damsgaard
- záložník
- Brentford
Kolem Dána nikdy nevzniká velký rozruch, což mu zřejmě vyhovuje. Když získal ocenění pro nejlepšího hráče roku podle fanoušků i spoluhráčů Brentfordu, při děkovném projevu měl trému a koktal. V sezoně 2024/25 v Premier League nasbíral 11 asistencí, víc jich měli jen Mohamed Salah a Anthony Elanga. Možná vám to uniklo, stejně jako fakt, že to byl jeho brilantní přímý kop z pětadvaceti metrů, který před pěti lety ve Wembley otevřel skóre semifinále EURO proti Anglii. Máte-li slabost pro technické hráče, Damsgaard vás bude bavit. Vyrůstal s obdivem k Andrésovi Iniestovi a ten vliv je na jeho hře znát. „Vyzařuje z něj třída,“ řekl novinářům trenér Keith Andrews poté, co Dán v únoru dvakrát skóroval a na další gól přihrál při vítězství 4:3 nad Burnley.
Victor Osimhen
- útočník
- Galatasaray
Uznávaný snajpr? Jistě. Jenže Osimhen je příliš dobrý na to, aby hrál za Galatasaray v turecké Süper Lig. Od průlomu v belgickém Royal Charleroi střílí góly s pravidelností, která nepřipouští pochybnosti. Pomohl Neapoli k prvnímu scudettu po třiatřiceti letech. Za Nigérii nasázel 35 branek v 50 zápasech, jen o dvě méně než rekordman Rashidi Yekini. Je technicky vybavený, nebezpečný v protiútocích a smrtící v zakončení, ve vzduchu i po zemi. Otazníky se objevují kolem jeho přístupu a kvůli lize, v níž nastupuje, bývá opomíjen v debatách o top evropských hrotových útočnících. Přesto mezi světovou elitou nezaostává. Vedle jmen jako Haaland, Kane nebo Mbappé obstojí bez potíží. Mělo by se o něm mluvit s náležitou vážností.
Jordan Pickford
- brankář
- Everton
Ano, při březnové porážce na půdě Arsenalu chyboval. Ojediněle, ale fatálně. Jinak? V minulé sezoně byl statisticky nejlepším brankářem Premier League v počtu zákroků i zmařených gólů. Za Anglii udržel deset čistých kont v řadě a vytvořil rekord. Byl také klíčovou postavou týmů, které došly do semifinále mistrovství světa 2018 a do finále EURO v letech 2020 a 2024. V únoru proti projektilu Sandra Tonaliho, který chtěl protrhnout síť, vystřihl skok, jenž se zaryl mezi nejvýraznější momenty sezony. V rozhodujících chvílích roste a pětkrát byl zvolen hráčem roku Evertonu. „Když se mluví o nejlepších brankářích, jeho jméno obvykle nezazní,“ řekl Gary Lineker v podcastu The Rest is Football. „A to je chyba.“
Jurriën Timber
- obránce
- Arsenal
Současní Gunners působí pragmaticky, fyzicky dominantně a porazit je stojí hodně sil. Tyhle rysy zosobňuje málokdo tak přesně jako Timber. Když v létě 2023 přišel z Ajaxu na Emirates, vzbudilo to rozpaky, Arsenal už měl v Benu Whiteovi zdánlivě ideálního pravého beka. O to víc se ten tah zpětně ukazuje jako trefa. Nizozemec si při debutu v Premier League přetrhl přední zkřížený vaz a prakticky odepsal celou sezonu. Od návratu ho ale nic nebrzdí. Naopak vypíná soupeře jako světla po večerce. Vyprofiloval se v jednoho z nejlepších ligových obránců v soubojích jeden na jednoho. Přidává taktickou vyspělost, jistotu ve vzduchu i silnou mentalitu. V posledních týdnech jeho forma lehce kolísá, což je daň za náročný program na čtyřech frontách. Přesto zůstává jedním z pilířů, o které se Mikel Arteta opírá nejvíc.