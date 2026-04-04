Závěr Superligy malého fotbalu: Blanensko bez postupu, na západě rozhodne poslední kolo
Předposlední kolo základní části už má za sebou Superliga malého fotbalu. Po něm je jasno o čtyřech účastnících play-off z východní skupiny, černý Petr zbyl na MF Blanensko. V západní skupině se rozhodne v posledním kole, které ovšem přijde na řadu až po reprezentačním turnaji Nations Games v Brně.
Most - Hanspaulka Praha 2:4 (2:1)
Branky a nahrávky: 25. Polák (Klíma), 28. Exner (Zaspal) – 3. Uher (Verner), 36. Jákl, 56. Černý (Verner), 60. Uher (Verner). Rozhodčí: Janšta – Stěhule. ŽK: Baran (Most).
Přestože tyto dva soupeře dělilo v tabulce západní skupiny před utkáním devátého kola deset bodů, v Mostě se hrála nečekaně vyrovnaná partie. Hanspaulku poslal do vedení ve třetí minutě Patrik Uher, ovšem Jakub Polák a Pavel Exner skóre do přestávky otočili. Šest minut po pauze srovnal Adam Jákl a od té doby oba týmy marně hledaly recept na gólmany. Hanspaulka rozhodla až v 56. minutě, když se prosadil David Černý, v závěru pojistil její triumf na 4:2 druhým gólem v utkání Uher. Třemi nahrávkami se na pražském vítězství podílel kapitán Miroslav Verner a Hanspaulka před posledním kolem vede tabulku západní skupiny o bod před Příbramí. Most je poslední a má stejně bodů jako čtvrtý Liberec, který ovšem sehraje o zápas víc.
MF Blanensko - L&B reality Vikings Brno 2:5 (2:2)
Branky a nahrávky: 5. Sychra, 12. Sychra (Humpola) – 11. Doubravský (Moučka), 20. Šmerda (Moučka), 34. Paděra (Macko), 54. Dobšíček, 55. Galia (Jungwirth). Rozhodčí: Mašek – Bašný. ŽK: Šmerda (Brno).
Poslední šanci zabojovat o účast ve vyřazovacích bojích hráči Blanenska nevyužili. V jihomoravském derby sice trápili brněnského favorita, jenže zkušenější celek duel ve druhém poločase zlomil ve svůj prospěch. Domácí v Boskovicích dvakrát vedli po brankách Dominika Sychry, jenže Bohumír Doubravský a poté Dominik Šmerda srovnali. Vítěznou trefu si připsala ikona českého malého fotbalu Ondřej Paděra, dlouholetý kapitán a hrající trenér Blanenska svému bývalému klubu zasadil rozhodující zásah ve 34. minutě. Jakub Dobšíček a Denis Galia v závěru navýšili náskok Vikingů na 5:2. Brňané už mají jistotu, že půjdou do play-off z první příčky východní skupiny, Blanensko skončí páté.
PAMAKO Pardubice - Olomouc Mighty Ducks 3:3 (1:1), pokutové kopy 2:0
Branky a nahrávky: 11. Šibal (Unger), 37. M. Ráliš (Formáček), 56. Slavík (Šibal) – 19. Kryl (Škoda), 34. Koutek (Škoda), 54. M. Táborský (Škoda). Penalty proměnili: M. Ráliš, Šibal (oba Pardubice). Neproměnili: Můčka, Kryl (oba Olomouc). Rozhodčí: Sýkora – Růžička. ŽK: O. Merkl, Hiller – Můčka.
I bez tradičního lídra Lukáše Merkla, který kvůli zranění kolene ukončil superligovou kariéru, napravily Pardubice na domácím hřišti bídný vstup do jarní části. Po potupné prohře 0:9 v Brně zdolaly Olomouc Mighty Ducks. V normální hrací době sice skončil duel 3:3, v pokutových kopech však uspělo PAMAKO 2:0. Domácí vedli po brance Dominika Šibala z jedenácté minuty, ale Pavel Kryl srovnal a čtyři minuty po přestávce poslal Mocné kačery do vedení superligový nováček Ladislav Koutek. Za tři minuty zařídil remízový stav Martin Ráliš. Olomouci v 54. minutě vrátil těsný náskok Marek Táborský, o dvě minuty později však poslal utkání do penalt Jakub Slavík. V rozstřelu uspěli oba domácí exekutoři Martin Ráliš s Dominikem Šibalem, na druhé straně selhali olomoucký kapitán Jakub Můčka i Pavel Kryl. Bonusový bod tak získaly Pardubice, které jsou v tabulce třetí o bod za Jihlavou. Dva body na PAMAKO ztrácí na čtvrté příčce Olomouc, která má však ještě jedno utkání k dobru.
Rytíři Plzeň - Partyzan Příbram 2:5 (2:4)
Branky a nahrávky: 11. Bezzub (Adamovič), 16. vlastní Vohradský – 18. vlastní Šebek, 19. Bálek (Beran), 24. Holakovský (Vohradský), 27. Bambousek (Malý), 58. Šrajn. Rozhodčí: Hejma – Novotný. ŽK: Vacín, Vitouš, Bezzub (všichni Plzeň). ČK: 58. Bezzub (Plzeň).
Šest branek padlo v prvním poločase a víceméně určily ráz zbytku utkání devátého kola mezi Plzní a Příbramí. Domácí Rytíři začali skvěle, když po brankách Andrije Bezzuba a vlastním zásahu Matěje Vohradského vedli v šestnácté minutě o dvě branky, jenže ve zbytku poločasu Partyzan čtyřmi góly skóre otočil. Po vlastenci Jana Šebka a trefě Matěje Bálka bylo srovnáno, Petr Holakovský s Jiřím Bambouskem pak poslali hosty do vedení. Jediný gól druhé půle padl až dvě minuty před koncem a nesl podpis Filipa Šrajna. Partyzan se tak v posledním kole utká na dálku o první příčku s Hanspaulkou, na druhé pozici ztrácí na lídra západní skupiny jediný bod. Plzeň už zůstane třetí.