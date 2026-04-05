Mistr ligy Kušnír založil sbírku na bratrův boj s ALS: Chci ho ještě jednou vzít na Spartu
Do paměti fanoušků jako důležitý člen kádru, který s fotbalisty Sparty vyhrál v sezoně 2009/10 titul bez jediné porážky, dostal se i do reprezentace. Nyní se obránce Ondřej Kušnír obrátil na fanoušky s žádostí o pomoc pro svého bratra Jana, který trpí amyotrofickou laterální sklerózou ALS.
Ve fotbalovém prostředí se o nemoci, při níž jde v podstatě o souhru nešťastných biologických událostí, kdy se přeruší komunikace mezi mozkem a zbytkem těla a postupně klesá pohyblivost, mluvilo nejvíc v souvislosti s Mariánem Čišovským. Slovenský obránce s ní bojoval šest let, v Plzni na jeho památku vyřadili dres číslo 28.
Nyní Kušnír řeší náročnou péči o mladšího sourozence, který včera oslavil 38. narozeniny. „Diagnózu ALS se dozvěděl před necelými dvěma lety. Já asi o rok později. Honza si to nějakou dobu nechtěl připustit, doufal, že se ukáže, že jde o něco jiného. Dnes už ale víme, že to byla planá naděje,“ prozradil začátky diagnózy na klubovém webu a sociálních sítích.
Už komunikuje jen očima
Současný stav otce šestileté holčičky je komplikovaný. „Nemůže se hýbat ani mluvit. S okolím už komunikuje jen pohybem očima. To všechno kvůli nemoci, která pořád postupuje.“
ALS s sebou přináší i další komplikace. „Měl třeba zápal plic, potřeboval tracheostomii na dýchání, museli mu zavést trubičku do žaludku pro výživu… Naštěstí díky paní Janě Richter, která žije v Německu a bráchovi pomáhá tyhle věci zařizovat, to všechno zvládl. Moc jí za to děkujeme.“
Nyní se snaží získat prostředky na náročnou péči o bratra (přispět na sbírku můžete ZDE>>>), který je sám velkým sparťanským fanouškem. „Jeho nemoc je ohromně finančně nákladná, a i když se celá rodina snažíme pomáhat a přispívat, nemáme šanci mu zajistit všechno potřebné. Elektrický vozík, speciálně upravené auto, monitor, aby s námi mohl pohybováním očí mluvit. Těch věcí je strašně moc a jde to do milionů.“
Kromě toho má Kušnír, který v této sezoně působil jako asistent trenéra Chytrého v druholigovém Artisu, ještě jeden cíl. „Vzít ho na Letnou, aby zase viděl Spartu hrát na vlastní oči. Uvědomuju si, že to bude hodně složité, ale chci to bráchovi splnit. Vím, jak obrovskou radost by mu to udělalo.“