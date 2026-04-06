Zemřel fyzioterapeut futsalistů Vladimír Mikuláš (†49). Dlouhé roky bojoval s ALS
Během Velikonočního pondělí přišla smutná zpráva... Po dlouhém boji s amyotrofickou laterální sklerózou (ALS) ve 49 letech zemřel Vladimír Mikuláš, bývalý fyzioterapeut fotbalového i futsalového národního týmu. „Český futsal přišel o svou největší persónu,“ napsala reprezentace na instagramovém účtu.
Jeho vlastní sportovní kariéru přeťala zranění, tak zasvětil život pomoci druhým. Mikuláš se stal instruktorem jógy, jako masér a fyzioterapeut pracoval u českých fotbalistů i futsalistů, se kterými byl spjatý nejvíce.
„Vláďa Mikuláš byl ztělesněním pravého bojovníka. Díky, že jsi nám ukázal, jak se nevzdávat i v těch nejtěžších chvílích. Navždy zůstaneš v našich srdcích,“ píše se na instagramovém účtu futsalové reprezentace.
Mikuláš se s nevyléčitelnou nemocí, která postupně oslabuje svaly v těle, potýkal od roku 2017. Kvůli ALS přišel o hlas, s nejbližšími komunikoval pomocí technologií pohybem očí.
Během posledních let jeho příběh rezonoval českou sportovní komunitou. Mikuláše dobře znal například i trenér Slavie Jindřich Trpišovský, který mu v roce 2021 věnoval mistrovské tituly.
„Odešel člověk, který celý život pomáhal druhým. Bylo to jeho životní poslání – a zůstalo jím i ve chvíli, kdy sám čelil nejtěžšímu soupeři. I přes postupující nemoc, která mu vzala pohyb i hlas, zůstal neuvěřitelně silný. Myslel na ostatní, podporoval komunitu pacientů a byl inspirací pro své okolí,“ uvedla Slavia na sociálních sítích.